Search here...

Unter der Sonne präsentiert Elizabeth Hurley (60 Jahre alt) ihre Figur

Léa Michel
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley beweist weiterhin unerschütterliches Selbstbewusstsein. Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin teilte auf Instagram ein Foto im Badeanzug, das die Essenz eines verlängerten Sommers trotz des Winters einfängt und einen Fototrick verrät, den sie von einer Größe aus der Modewelt gelernt hat.

Ein Outfit im Stil einer Mafia-Gattin, das ihre Figur betont

In diesem Beitrag posiert Elizabeth Hurley an einem sonnigen Strand in einem Leoparden-Badeanzug mit goldenen Ketten – ein Y2K-Trend im Stil der „Mob-Gattin“, der ihre Figur perfekt in Szene setzt. Das tief ausgeschnittene Triangel-Oberteil und -Höschen, verziert mit Ketten und Metallverschlüssen, harmonieren ideal mit ihrer gebräunten Haut und ihrem kastanienbraunen Haar mit blonden Strähnen.

Nur wenige Tage nachdem sie Weihnachten in passenden festlichen Pyjamas mit ihrem Partner Billy Ray Cyrus gefeiert hatte, entschied sich die Schauspielerin aus „Austin Powers“ und „Royals“ für einen sommerlichen Look: ihr typisches Smokey-Eye-Make-up, schwarzer Eyeliner, nudefarbene Lippen und Creolen für einen Hauch von Glanz. Die Bildunterschrift? „Das Leben ist ein Strand“, schlicht und aussagekräftig.

Der narrensichere Fototrick, gelernt von Steven Meisel

Elizabeth Hurley posiert nicht nur, sondern teilt auch einen Tipp, den sie bei ihrem ersten Shooting für das Cover der amerikanischen Vogue 1998 mit dem legendären Fotografen Steven Meisel gelernt hat. „Meisel hat mir gezeigt, wie wichtig Gegenlicht für ein schmeichelhaftes Strandfoto ist“, erklärt sie. Auf dem Bild demonstriert sie die Technik, indem sie sich an eine Kokospalme lehnt. Das Sonnenlicht im Hintergrund erzeugt einen leuchtenden Heiligenschein, der ihre Figur betont und ihre Haut zum Strahlen bringt. Diesen Trick wendet sie noch heute für „perfekte“ Ergebnisse an.

Elizabeth Hurley verkörpert das Bild von glamourösem und sportlichem Altern. Als Gründerin ihrer eigenen Marke präsentiert sie sich das ganze Jahr über häufig in Bademode. Dieser Ende 2025 veröffentlichte Beitrag inspiriert Tausende von Fans, die ihre Schönheit in der Sonne bewundern.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Der alternde Körper: Was Andie MacDowell mit 67 Jahren akzeptiert

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Der alternde Körper: Was Andie MacDowell mit 67 Jahren akzeptiert

Andie MacDowell hat sich entschieden, ihren Körper und ihr Alter voll und ganz anzunehmen. Anstatt gegen die Zeit...

Paris Hilton ist nicht wiederzuerkennen: Ihre neue Haarfarbe verändert alles.

Die amerikanische Geschäftsfrau und Medienpersönlichkeit Paris Hilton hat bei einem Familienausflug ins Disneyland ihren Look komplett verändert und...

Beyoncé wird Milliardärin und bricht einen neuen Musikrekord.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Beyoncé ist nach Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna die fünfte Musikerin, die Milliardärin...

„Was für ein Körper!“: Jennifer Lopez sorgt in einem skulpturalen roten Kleid für Furore.

Jennifer Lopez verzauberte die Feiertage mit einem figurbetonten roten Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Die...

Vanessa Hudgens enthüllt die unerwartete Schattenseite ihres neuen Lebens als Mutter

Von der Partygängerin und Schauspielerin, deren Fotos auf Badezimmertischen verewigt sind, zur frischgebackenen Mutter – Vanessa Hudgens zeigt...

„Sie haben alle Bauchmuskeln“: Diese Athleten sorgen in festlichen Outfits für Furore.

Ein kürzlich von Kylie Dickson (@kylie_dickson) auf Instagram geteilter Beitrag geht gerade viral: Athletinnen der Dallas Cowboys Cheerleaders...

© 2025 The Body Optimist