Unter der Sonne präsentiert Elizabeth Hurley (60 Jahre alt) ihre Figur

Elizabeth Hurley beweist weiterhin unerschütterliches Selbstbewusstsein. Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin teilte auf Instagram ein Foto im Badeanzug, das die Essenz eines verlängerten Sommers trotz des Winters einfängt und einen Fototrick verrät, den sie von einer Größe aus der Modewelt gelernt hat.

Ein Outfit im Stil einer Mafia-Gattin, das ihre Figur betont

In diesem Beitrag posiert Elizabeth Hurley an einem sonnigen Strand in einem Leoparden-Badeanzug mit goldenen Ketten – ein Y2K-Trend im Stil der „Mob-Gattin“, der ihre Figur perfekt in Szene setzt. Das tief ausgeschnittene Triangel-Oberteil und -Höschen, verziert mit Ketten und Metallverschlüssen, harmonieren ideal mit ihrer gebräunten Haut und ihrem kastanienbraunen Haar mit blonden Strähnen.

Nur wenige Tage nachdem sie Weihnachten in passenden festlichen Pyjamas mit ihrem Partner Billy Ray Cyrus gefeiert hatte, entschied sich die Schauspielerin aus „Austin Powers“ und „Royals“ für einen sommerlichen Look: ihr typisches Smokey-Eye-Make-up, schwarzer Eyeliner, nudefarbene Lippen und Creolen für einen Hauch von Glanz. Die Bildunterschrift? „Das Leben ist ein Strand“, schlicht und aussagekräftig.

Der narrensichere Fototrick, gelernt von Steven Meisel

Elizabeth Hurley posiert nicht nur, sondern teilt auch einen Tipp, den sie bei ihrem ersten Shooting für das Cover der amerikanischen Vogue 1998 mit dem legendären Fotografen Steven Meisel gelernt hat. „Meisel hat mir gezeigt, wie wichtig Gegenlicht für ein schmeichelhaftes Strandfoto ist“, erklärt sie. Auf dem Bild demonstriert sie die Technik, indem sie sich an eine Kokospalme lehnt. Das Sonnenlicht im Hintergrund erzeugt einen leuchtenden Heiligenschein, der ihre Figur betont und ihre Haut zum Strahlen bringt. Diesen Trick wendet sie noch heute für „perfekte“ Ergebnisse an.

Elizabeth Hurley verkörpert das Bild von glamourösem und sportlichem Altern. Als Gründerin ihrer eigenen Marke präsentiert sie sich das ganze Jahr über häufig in Bademode. Dieser Ende 2025 veröffentlichte Beitrag inspiriert Tausende von Fans, die ihre Schönheit in der Sonne bewundern.