Celine Dion bricht ihr Schweigen mit einer bewegenden Neujahrsbotschaft

Fabienne Ba.
Celine Dion brach am 31. Dezember 2025 nach langer Stille in den sozialen Medien mit einem emotionalen Video, um das Jahr 2026 zu begrüßen. In einem weißen Mantel und einem funkelnden Paillettenoberteil strahlt die Sängerin und übermittelt ihre Wünsche auf Englisch mit französischen Untertiteln.

Eine universelle Botschaft der Gesundheit und des Friedens

„Möge dieses Jahr Ihnen Gesundheit, Glück und inneren Frieden bringen“, sagte sie bewegt. Sanft fuhr sie fort: „Ich hoffe, Sie finden Freude an den kleinen Dingen, Kraft in schwierigen Zeiten und Freude an den Erinnerungen mit Ihren Lieben.“

Eine ungebrochene Bindung zu seinen Fans

Gerührt von den vielen unterstützenden Nachrichten der letzten Monate, hat Céline Dion ihre Fans nicht vergessen: „Danke, dass ihr mich in euren Herzen behaltet, ihr seid immer in meinem.“ Sie schließt ihre Nachricht liebevoll ab: „Von meiner Familie an eure: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ganz viele Küsse!“

Zwischen Humor und unvergesslichen Momenten

Wenige Tage zuvor hatte die Künstlerin ihre Fans überrascht, indem sie sich für Weihnachten 2025 als Grinch verkleidete und „All By Myself“ mit selbstironischem Humor zum Besten gab. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris, wo sie die Zuschauer mit ihrer Interpretation von „Hymne à l'amour“ (Liebeshymne) berührte. Trotz ihrer künstlerischen Auszeit, die 2022 aufgrund von Steifheit begann, hält Céline Dion somit weiterhin Kontakt zu ihren Fans.

Eine Welle der Unterstützung und Bewunderung

Das Video erreichte innerhalb kürzester Zeit Millionen von Aufrufen und Reaktionen. Fans lobten ihre Stärke: „Königin! Dein Mut inspiriert uns.“ Auch Prominente brachten ihre Bewunderung für sie zum Ausdruck. Für viele verkörpert Céline ein Symbol der Hoffnung für Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Ein Jahr im Zeichen der Liebe

Céline, Mutter von René-Charles (24) und den Zwillingen Eddy und Nelson (15), spricht von ihrer Familie als ihrem Lichtblick. Obwohl noch keine Rückkehr auf die Bühne angekündigt wurde, strahlt ihre Botschaft Gelassenheit und Optimismus aus und lässt auf ein ruhiges Jahr hoffen, in dem sie sich auf das Wesentliche konzentriert.

Mit dieser Botschaft erinnert uns Céline Dion daran, dass Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auch in schwierigen Zeiten unerlässlich sind. Ohne Versprechungen oder spektakuläre Ankündigungen schenkt sie ihren Fans das, was ihr am meisten bedeutet: ihre Stimme, ihre Sensibilität und eine Botschaft der Hoffnung für alle.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
