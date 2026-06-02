Das 37-jährige Model Candice Swanepoel sorgte in einem minimalistischen schwarzen Kleid für Furore.

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie in einem minimalistischen schwarzen Kleid posiert – ein Beitrag, der viele Fans in dem sozialen Netzwerk begeisterte.

Ein Kleid mit Ausschnitten

Auf den Fotos trägt Candice Swanepoel ein figurbetontes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu wählte sie schlichte Eleganz: einige goldene Ringe und Armbänder. Ihr voluminöses blondes Haar bildet einen markanten Kontrast zum dunkleren Ton des Outfits. Ihre Follower waren in den Kommentaren begeistert. „Yes Candice!“ , „Wunderbar!“ , „Das ultimative Statement!“ : Die Reaktionen strömten unter dem Fotokarussell herein, das schnell viele Likes sammelte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Candice (@candiceswanepoel)

Eine Publikation, die ihrer Marke dient

Candice Swanepoel teilte dieses Fotoshooting, um für ihre eigene Marke Tropic of C zu werben, die sie 2018 gründete. Ursprünglich auf umweltverträgliche Strandmode spezialisiert, hat sich die Marke nach und nach auf Konfektionskleidung ausgeweitet und zeichnet sich durch eine unverkennbare Handschrift aus: figurbetonte, minimalistische Stücke und ein Ansatz, der von Gründerin Candice Swanepoel entschieden verkörpert wird.

Mit diesem eleganten schwarzen Kleid bestätigt Candice Swanepoel das, was ihren Stil seit fast zwei Jahrzehnten auszeichnet: die seltene Fähigkeit, Schlichtheit zu einem wahren Manifest der Raffinesse zu machen.