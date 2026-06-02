Das 37-jährige Model Candice Swanepoel sorgte in einem minimalistischen schwarzen Kleid für Furore.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie in einem minimalistischen schwarzen Kleid posiert – ein Beitrag, der viele Fans in dem sozialen Netzwerk begeisterte.

Ein Kleid mit Ausschnitten

Auf den Fotos trägt Candice Swanepoel ein figurbetontes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu wählte sie schlichte Eleganz: einige goldene Ringe und Armbänder. Ihr voluminöses blondes Haar bildet einen markanten Kontrast zum dunkleren Ton des Outfits. Ihre Follower waren in den Kommentaren begeistert. „Yes Candice!“ , „Wunderbar!“ , „Das ultimative Statement!“ : Die Reaktionen strömten unter dem Fotokarussell herein, das schnell viele Likes sammelte.

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Eine Publikation, die ihrer Marke dient

Candice Swanepoel teilte dieses Fotoshooting, um für ihre eigene Marke Tropic of C zu werben, die sie 2018 gründete. Ursprünglich auf umweltverträgliche Strandmode spezialisiert, hat sich die Marke nach und nach auf Konfektionskleidung ausgeweitet und zeichnet sich durch eine unverkennbare Handschrift aus: figurbetonte, minimalistische Stücke und ein Ansatz, der von Gründerin Candice Swanepoel entschieden verkörpert wird.

Mit diesem eleganten schwarzen Kleid bestätigt Candice Swanepoel das, was ihren Stil seit fast zwei Jahrzehnten auszeichnet: die seltene Fähigkeit, Schlichtheit zu einem wahren Manifest der Raffinesse zu machen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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