Mit 43 Jahren präsentiert diese Schauspielerin ihren Babybauch auf dem roten Teppich.

Léa Michel
Sienna Miller überraschte kürzlich alle bei den Fashion Awards 2025 in der Londoner Royal Albert Hall mit der öffentlichen Präsentation ihres Babybauchs. Die britisch-amerikanische Schauspielerin, Stylistin und Model, die ihr drittes Kind – ihr zweites mit Partner Oli Green – erwartet, nutzte den roten Teppich, um die freudige Nachricht stilvoll zu verkünden.

Ein unkonventioneller und transparenter Look, der den Trend setzt

Sienna Miller trug ein traumhaftes Kleid von Sarah Burton für Givenchy aus der Frühjahrskollektion 2026, das Nostalgie der 2000er-Jahre mit dem Flair von Stevie Nicks verband. Diese glamouröse Wahl, kombiniert mit welligem Haar und rosigem Make-up, machte die Schwangerschaft zu einem ikonischen Mode-Moment, fernab der Klischees von Mutterschaft.

Das Tabu der Schwangerschaft nach 40 brechen

Viele feierten ihren Auftritt als „Sieg für schwangere Frauen über 40“, ein Thema, das lange tabu war. Jenseits des medialen Bildes trägt diese Sichtbarkeit dazu bei, Stereotype in Bezug auf Alter und Mutterschaft abzubauen und bietet ein inspirierendes Vorbild für all jene, die sich später im Leben für Kinder entscheiden. Ihre Entscheidung, auf dem roten Teppich gelassen und strahlend zu wirken, vermittelt eine Botschaft des Selbstvertrauens und der Selbstbestätigung: Mutterschaft ist weder eine Einschränkung noch eine Begrenzung, sondern eine Erfahrung, die in jedem Alter erblühen kann. In einer Welt, in der Frauen oft für ihre persönlichen Entscheidungen verurteilt werden, wird Sienna Miller somit zu einem Symbol für Freiheit, Authentizität und die Feier des Lebens in jeder Phase.

Ein Modeeinfluss, der Generationen überdauert.

Sienna Miller setzt gekonnt Trends, ohne sich an Normen zu halten: Von ihren ikonischen Boho-Looks bis hin zu Umstandsmode beweist sie, dass ein Babybauch sowohl schick als auch inspirierend sein kann. Ihre Fähigkeit, mühelose Eleganz mit modernem Komfort zu verbinden, macht jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Fashion-Moment. Diese Enthüllung lässt bereits jetzt die Suchanfragen nach „fließenden Kleidern“, „Oversized-Accessoires“ und dem „Schwangerschaftsglanz“ steigen und beeinflusst direkt die Modekollektionen und Moodboards für 2026.

Kurz gesagt, Sienna Miller beweist einmal mehr, dass eine Schwangerschaft nach dem 40. Lebensjahr es verdient, auf den größten roten Teppichen gefeiert zu werden. Ihre Kleiderwahl bricht mit Konventionen und ermutigt alle Frauen, diese Lebensphase selbstbewusst und elegant zu genießen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Mit 44 Jahren sorgt Jessica Alba am Strand für Furore.
Article suivant
Ariana Grande reagiert auf Kritik an ihrem Körper, und ihre Botschaft spaltet die Gemüter.

Rita Ora sorgte auf dem roten Teppich mit einem gewagten, hautengen Kleid für Furore.

Die kosovarisch-britische Sängerin, Model und Schauspielerin Rita Ora sorgte kürzlich bei den Fashion Awards 2025 in London für...

„Eine unglaubliche Figur“: Mit 60 Jahren beweist Elizabeth Hurley, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley begeistert weiterhin in den sozialen Medien. Kürzlich teilte sie ein...

Ariana Grande reagiert auf Kritik an ihrem Körper, und ihre Botschaft spaltet die Gemüter.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Ariana Grande hat sich erneut gegen die ständigen Kommentare zu ihrem Aussehen ausgesprochen,...

Mit 44 Jahren sorgt Jessica Alba am Strand für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba teilte kürzlich eine Reihe von Familienfotos zum Thanksgiving-Fest, darunter eines vom...

Halle Berry (59) erscheint ungeschminkt im Nachthemd.

Halle Berry, bekannt für ihre Eleganz und Ausstrahlung auf dem roten Teppich, hat ihre Fans erneut verzaubert. An...

Anya Taylor-Joy bezaubert in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Jurymitglied beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch, bezauberte am zweiten Tag des Festivals...

