Kim Kardashians älteste Tochter löst mit dem Bleichen ihrer Augenbrauen eine Debatte aus.

Die gerade einmal zwölfjährige North West, die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, hat die sozialen Medien erneut in Aufruhr versetzt. Mit gebleichten Augenbrauen, blauer Perücke und perfektem Make-up präsentierte sich das junge Mädchen auf TikTok und dürfte mit einer solchen Flut von Reaktionen wohl nicht gerechnet haben. Während einige ihre „Kreativität“ loben, prangern andere einen „besorgniserregenden Trend“ an: die viel zu frühe Konfrontation einer ganzen Generation von Kindern mit Schönheitsidealen für Erwachsene.

Die gebleichten Augenbrauen im Nordwesten: Nur ein Trend oder ein Warnsignal?

Bilder von North West kursierten rasend schnell in den sozialen Medien und lösten hitzige Debatten aus. Viele sehen in diesem Look eine Art umgekehrte Infantilisierung, bei der junge Mädchen die ästhetischen Codes von Influencern übernehmen. Zwischen makellosem Teint, gebleichten Augenbrauen und aufwendigen Maniküren fragen sich Internetnutzer: Wo hört der Spaß auf und wo beginnt der Druck, Schönheitsidealen zu entsprechen?

Das Problem geht über das Aussehen hinaus. Die verwendeten Produkte – oft ungeeignet für die empfindliche Kinderhaut – können Hautreizungen und sogar dauerhafte Hautprobleme verursachen. Mehrere Experten, insbesondere an der Rocky Vista University in Denver, betonen die dringende Notwendigkeit, junge Menschen und ihre Eltern über den verantwortungsvollen Umgang mit Kosmetika aufzuklären.

„Sephora Kids“: Wenn Make-up viral geht

Nordwestengland ist kein Einzelfall. Die „Sephora Kids“-Bewegung, bei der Kinder zwischen 6 und 14 Jahren ihre Beauty-Shoppingtrips in Kosmetikgeschäften filmen, breitet sich rasant aus. Auf TikTok dokumentieren sie ihre von der Generation Z inspirierten Hautpflege- und Make-up-Routinen – darunter Masken mit Glykolsäure, Seren und Retinolcremes.

Die Folgen sind nicht nur dermatologischer Natur. Psychologen zufolge kann diese frühe Konfrontation mit Schönheitsidealen zu einem Verlust des Selbstvertrauens und zu Körperbildstörungen führen. Kinder lernen, Selbstliebe mit ihrem Aussehen zu verknüpfen – eine Dynamik, die bereits bei Erwachsenen Anlass zur Sorge gibt.

Soziale Medien, verzerrte Spiegel der Kindheit

Die Generation Alpha wächst in einer Welt auf, in der digitale Sichtbarkeit nahezu unvermeidbar ist. Plattformen wie TikTok und Instagram fördern Selbstdarstellung und Vergleiche und begünstigen die Nachahmung von Influencern und Prominenten. Dass North West den Stil ihrer Mutter kopiert, ist daher nicht überraschend, wirft aber die Frage nach der gemeinsamen Verantwortung von Eltern, Medien und diesen Plattformen auf.

Obwohl das Mindestalter für die Registrierung in sozialen Medien gesetzlich auf 16 Jahre festgelegt ist, umgehen die meisten Kinder diese Beschränkungen problemlos. Das System bleibt daher weitgehend symbolisch und hinterlässt eine Lücke, in der das Image Vorrang vor der persönlichen Entwicklung hat.

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Jüngsten zu schützen?

Experten sind sich über die Bedeutung von Aufklärung und Prävention einig. Eltern müssen besser über die Zusammensetzung von Kosmetikprodukten, aber auch über die psychologischen Folgen einer frühen Konfrontation mit Schönheitsidealen informiert werden.

Darüber hinaus könnten Plattformen die Moderation von Inhalten, die sich an Kinder richten, verstärken und Botschaften der Körpervielfalt und Selbstakzeptanz fördern. Schließlich bleibt es unerlässlich, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren Inhalten zu ermutigen – wie es einige Prominente bereits tun, indem sie ungeschminkt auftreten oder übermäßige Bildbearbeitung anprangern.

Der Fall im Nordwesten Englands offenbart weit mehr als nur eine Modeerscheinung: Er beleuchtet eine kulturelle Krise im Zusammenhang mit Kindheit und Identität im Zeitalter der sozialen Medien. Hinter den gebleichten Augenbrauen eines zwölfjährigen Mädchens muss sich eine ganze Gesellschaft damit auseinandersetzen, wie sie das Verhältnis der neuen Generationen zu Schönheit, Prominenz und Selbstwertgefühl prägt.