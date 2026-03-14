Als Kind wurde sie als „zu dick“ beurteilt; heute betrachtet sie ihre Fotos und hinterfragt die Kritik.

Body Positivity
Anaëlle G.
@kiki_cooks_fit/Instagram

Die in der Schweiz lebende dreifache Mutter Katrin W (@kiki_cooks_fit) teilt ein ergreifendes Zeugnis, indem sie auf Fotos aus ihrer Kindheit zurückblickt und die immer wiederkehrenden Kritiken an ihrem Gewicht hinterfragt, die sie schon in jungen Jahren ertragen musste.

Fotos, die eine andere Geschichte erzählen

In einem viralen Instagram-Video, das über 3,5 Millionen Mal angesehen wurde, stellt die Frau in ihren Vierzigern Bilder von sich als kleines Mädchen und als Teenagerin einander gegenüber: ein lächelndes, ganz normales Kind, weit entfernt von dem verzerrten Bild, das ihr vermittelt wurde. „Mir wurde immer gesagt, ich sei schon zu dick … und dann finde ich diese Fotos“, schreibt sie in ihrem Video. Bei genauerem Hinsehen erkennt sie ein heranwachsendes Mädchen, völlig „normal“ und nicht die „übergewichtige“ Figur, die ihr jahrelang unterstellt wurde.

Eine anhaltende und verheerende Familienbotschaft

Katrin W (@kiki_cooks_fit) erklärte gegenüber Newsweek , dass ihre Eltern, die tief in der Diätkultur der 90er-Jahre verwurzelt waren, ihr ständig sagten, sie sei „zu viel“ und müsse sich beherrschen, obwohl ihre Fotos dieser Ansicht widersprachen. Selbst heute, angesichts dieser visuellen Beweise, variieren die Begründungen, doch die zugrundeliegende Botschaft bleibt dieselbe: Ihr Körper war „ein Problem, das gelöst werden musste“. Ohne Anschuldigungen zu erheben, ordnet sie diese Prägung in eine Ära ein, die von der Schlankheit von Supermodels und Diätmagazinen besessen war.

Dauerhafte Folgen für die Verbindung zum Körper

Diese frühen Worte legten den Grundstein für eine Essstörung, die später nach einem Trauma und einer toxischen Beziehung auftrat und zu Gewichtsschwankungen und erfolglosen Diäten führte. Ihre eigene Mutter, obwohl schlank, kritisierte sich ständig selbst und gab dieses negative Selbstbild an sie weiter. Katrin, die inzwischen selbst Mutter ist, lehnt diesen Kreislauf ab und setzt sich dafür ein, dass Kinder ohne das Gefühl, „fehlerhaft“ zu sein, aufwachsen können.

Solidaritätsreaktionen und kollektives Bewusstsein

Zahlreiche Kommentare von Frauen mit ähnlichen Erfahrungen erreichen uns: „Ich finde das so traurig, du warst doch noch ein Baby.“ Andere sprechen von der besessenen Fixierung der Eltern auf das Gewicht ihrer Kinder. Katrin W.s (@kiki_cooks_fit) Bericht ist daher eindringlicher Appell, Stereotypen abzubauen, bevor sie eine ganze Generation prägen.

Indem sie ihre Kinderfotos mit früheren Urteilen vergleicht, enthüllt Katrin W (@kiki_cooks_fit) eine einfache Wahrheit: Sie war nie „zu viel“. Ihre Geschichte ermutigt Eltern, ihren Kindern eine Kindheit ohne Druck durch das Körperbild zu ermöglichen, damit sich jedes Kind so fühlt, wie es ist.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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