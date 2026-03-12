Diese Tänzerinnen vom Karneval in Rio rückten Kurven wieder in den Mittelpunkt der Show.

Body Positivity
Émilie Laurent
danseuses plus size carnaval de rio
@eugeorgiachagas/Instagram

Spektakuläre Festwagen, eine mitreißende Atmosphäre, ein ansteckender Rhythmus, der keine Hüfte stillhalten kann … der Karneval von Rio, der vom 13. bis 18. Februar 2026 stattfindet, ist ein schillerndes Spektakel, bei dem die Körper eine große Rolle spielen. Doch unter dem glitzernden Federkleid und den juwelenbesetzten Kostümen mangelt es an Vielfalt der Körpertypen, und Kurven sind auffällig selten. In einem Land, das Schönheitsoperationen verehrt, haben einige Samba-Tänzerinnen ihre Kurven zu einem Symbol gemacht.

Der Karneval von Rio, ein Knäuel stereotypischer Körper?

Der Karneval in Rio bot inmitten der düsteren Nachrichten eine willkommene Abwechslung. Als größtes Festival der Welt ist er eine wahre Institution in Brasilien und ein Fest für die Augen. Vom 13. bis 18. Februar verwandelte sich die Stadt, deren Wahrzeichen die Christusstatue ist, in ein riesiges Open-Air-Fest. Tausende Tänzerinnen und Tänzer, deren Energie von den rhythmischen Klängen beflügelt wurde, tanzten ausgelassen. Während der Paraden führten Sambaschülerinnen und -schüler synchron choreografierte Tänze auf ihren Podesten auf. Auf majestätischen und kunstvoll gestalteten Wagen fühlten sie sich sichtlich wohl und ließen sich von der fröhlichen und mitreißenden Musik mitreißen.

Bei diesem visuell atemberaubenden Spektakel, das die Blicke fesselt und die Beine zum Tanzen bringt, stehen die Figuren im Mittelpunkt. Geschmückt mit Perlen, farbenprächtigen Stickereien und prachtvollen thematischen Details, sind diese Kostüme – mal von Folklore inspiriert, mal von grenzenloser Kreativität beflügelt – der Höhepunkt dieses großen Kulturereignisses. Die Frauen, die sich diesem unglaublichen Stilspektakel hingeben, erinnern unter ihren kunstvollen Gewändern fast an Marvel-Heldinnen oder antike Göttinnen. Mit ihren strassbesetzten Manschetten, architektonisch anmutenden Kopfbedeckungen und überdimensionalen Flügeln scheinen sie direkt einer mythologischen Erzählung entsprungen zu sein. Und obwohl die Kostüme vielfältig sind, gehen die Figuren selbst nahtlos von einem Wagen zum nächsten über und bleiben unter dem Stoff perfekt geformt.

Sie gleichen einander zum Verwechseln ähnlich und verkörpern das Schönheitsideal eines ganzen Landes: üppige Hüften, eine schmale Taille, ein runder Po und schlanke Beine. Inmitten dieser jubelnden Menge bleiben die kurvigen Tänzerinnen verborgen. Die Plusamba-Truppe will das ändern und die Kurven ihrer Figuren in Szene setzen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein von Pâmela Lino (@eupamelalino) geteilter Beitrag

Eine Truppe, die ausschließlich von kurvigen Tänzerinnen angeführt wird

In Brasilien, einem Paradies für Schönheitsoperationen und dem Land des „brasilianischen Po-Liftings“, haben die meisten der im Scheinwerferlicht des Karnevals paradierten Figuren künstliche Körper, geformt von behandschuhten Fingern wie Frankensteins Monster. Dort sind Implantate praktisch die Norm, und unoperierte Körper werden stillschweigend diskriminiert. Silikonbrüste füllen silberne BHs, während Satin-Tangas unter neu geformten, XXL-Pos versteckt sind.

Inmitten dieser Fülle an kurvigen Körpern dominieren authentische Silhouetten die Bühne. Angetrieben von „Plus in Samba“, einem Projekt der Tänzerin Nilma Duarte aus dem Jahr 2017, erobern Plus-Size-Frauen ihren Platz auf dem Laufsteg zurück. Und sie verströmen eine beeindruckende Präsenz im Rampenlicht. Ihre Kurven sind ihr schönster Schmuck, aber auch ihr stärkster Schutz.

Und diese Tänzerinnen, deren Gesichter von der Sonne gezeichnet sind und deren Blut im Rhythmus fließt, brauchen keine Strasssteine und Pailletten, um zu strahlen. Ihre Ausstrahlung genügt, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Mit ihrer ansteckenden Energie und ihrer großen Bewegungsfreiheit verleihen sie dem Bild der „Made in Brazil“-Muse eine sanftere und verfeinerte Note. Weit entfernt von den erstarrten Figuren, die trotz ständiger Bewegung statisch wirken, erwachen ihre Körper mit jedem Ton zum Leben.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein von Alinne Tornado (@alinne_tornado) geteilter Beitrag

Wenn der Körper zu einer lebenden Skulptur wird

Beim Karneval in Rio ist der Körper kein Schaufenster oder Marketinginstrument. Die Tänzerinnen sind keine austauschbaren Barbies oder Objekte der Begierde. Auch wenn sie mitunter unwirklich wirken und seltsamerweise an die Schar der Victoria's Secret Engel erinnern, widmen sie sich diesen technischen Gesten mit fast religiöser Hingabe.

Und Kurven, oft als Exzesse dargestellt und von einer schlankheitsorientierten Gesellschaft verurteilt, sind hier Kunstwerke. Sie sind dekorative Elemente, vergleichbar mit einer Note in einer Partitur oder einem Pinselstrich in einem Gemälde. Auf den Festwagen oder am Boden wiegen sich ihre Körper mit magnetischer Leichtigkeit. Hüftspeck wird zu choreografischen Formen. Bäuche vibrieren im Rhythmus der Perkussion. Schenkel stoßen stolz aufeinander. Nichts wird verborgen. Nichts wird zurückgehalten. Wo manche Körper von ästhetischen Ansprüchen gequält scheinen, wirken ihre lebendig, fließend, voller Freude.

Beim Karneval in Rio ist der Körper eine Sprache. Und diese Tänzerinnen und Tänzer schreiben eine neue Grammatik. Was, wenn die größte Schönheit des Karnevals letztlich in dieser Vielfalt liegt? In diesen Körpern, die unter denselben Scheinwerfern tausend verschiedene Geschichten erzählen?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
Article précédent
Die erste blinde Kongolesin, die Anwältin wurde: die inspirierende Geschichte von Jessikah Inaba

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Die erste blinde Kongolesin, die Anwältin wurde: die inspirierende Geschichte von Jessikah Inaba

Jessikah Inaba hat viele vorgefasste Meinungen über Behinderung widerlegt. Geboren blind mit beidseitiger Mikrophthalmie, hat sie sich von...

Dehnungsstreifen: 3 überraschende Fakten, die viele immer noch nicht kennen

Dehnungsstreifen gelten oft als „Problem, das man verstecken möchte“. Dabei erzählen sie eine Geschichte: die eines Körpers, der...

Dieses Plus-Size-Model präsentiert stolz ihre Kurven und begeistert Internetnutzer.

In einer Modewelt, die lange von extrem dünnen Figuren besessen war, haben einige Frauen beschlossen, die Regeln neu...

Laut dieser Studie ist der häufigste Körperbildkomplex bei Frauen.

Gewicht, Figur, Aussehen … Probleme mit dem Körperbild betreffen viele Frauen. Mehrere Studien zeigen, dass diese Sorgen eng...

„Danke, dass Sie das gezeigt haben“: Eine Influencerin enthüllt, was wirklich hinter Fitnessstudio-Fotos steckt.

In den sozialen Medien vermitteln Fitnessfotos oft den Eindruck von „perfekt geformten“ Körpern. Einige Content-Creator versuchen nun, eine...

„Ich wiege 100 kg und bin 1,68 m groß“: Sie steht stolz zu ihrem Körper und hat keinerlei Komplexe.

Den eigenen Körper akzeptieren, Spaß an Mode haben und alle Bedenken über Bord werfen: Das ist die Mission,...