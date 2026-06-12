Während der Show von Ariana Grande zog diese kurvige Tänzerin die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich.

Ariana Grande tourt derzeit durch die USA, und bei einem ihrer Auftritte stahl eine Tänzerin allen die Show. Die Frau, die eigentlich die Choreografie für die Songs des mehrfach ausgezeichneten Stars übernehmen sollte, wurde im Hintergrund der Bühne unerwartet zum Publikumsmagneten. Ein Fan machte sich auf die Suche nach dieser Diva mit ihren faszinierenden Hüftbewegungen und ihrer magnetischen Ausstrahlung. Und nun hat sich die geheimnisvolle, kurvige Tänzerin gemeldet.

Wenn der Auftritt einer Plus-Size-Tänzerin zur Ikone wird

Nach sieben Jahren Pause feierte Ariana Grande kürzlich ein triumphales Bühnen-Comeback und schloss damit wieder in Kontakt mit ihren Fans. Die liebevoll als „Arianators“ bekannten Anhänger, die die Pop-Ikone verehren, konnten das Talent ihres Idols live während ihrer „Eternal Sunshine Tour“ erleben, die am 6. Juni startete. Doch schon bei einem der ersten Konzerte geriet der Star dieser Reunion-Show schnell in Vergessenheit, da die Fans zu sehr von der Darbietung einer Tänzerin der Gruppe fasziniert waren.

Diese „Support“-Künstlerin, die engagiert wurde, um die Bühne zum Beben zu bringen und den Rhythmus für Ariana Grandes Show vorzugeben, blieb nicht lange im Schatten. Von einem euphorischen Fan in Aktion fotografiert, sieht man, wie sie die Musik mit voller Intensität lebt. Mit einer Hasenmaske über den Augen – dem Markenzeichen der Sängerin – feuerrotem Haar und einer selbstbewussten Ausstrahlung verleiht diese Tänzerin der üblichen Besetzung eine besondere Note. Nur wenige Zentimeter vom Star entfernt vollführt sie in einem Satin-Outfit anzügliche Bewegungen um eine Kollegin. Von den Lyrics von „The Boy is Mine“, einem Hit, der wie eine Hymne an die Liebe und die weibliche Selbstbestimmung klingt, völlig ergriffen, ist sie von den Versen regelrecht besessen.

Dieses Video, das als Hilferuf in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, berührte die Herzen von 400.000 Internetnutzern, die ihre würdevollen Gesten und ihr ansteckendes Selbstvertrauen bewunderten. Die Tänzerin, weit mehr als nur eine Statistin oder ein bloßes visuelles Element, reagierte auf diesen Aufruf – ihr Name ist Amanda LaCount . Und sie ist keine Unbekannte: Sie kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

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Eine Tänzerin, die von den größten Stars der Welt umworben wird.

Diese Tänzerin, deren Identität bis zu dieser Online-Enthüllung unbekannt war, genießt internationales Ansehen, und ihr Auftritt für Ariana Grande ist nur ein weiterer Höhepunkt ihrer beeindruckenden Karriere. Es ist lediglich ein kleiner Einblick in ihren Beruf, der für sie weit mehr als nur eine Leidenschaft ist. Trotz ihres jungen Alters kann Amanda LaCount bereits auf eine beeindruckende Liste von Erfolgen zurückblicken.

Die gebürtige Coloradanerin, die ihre Karriere in lokalen Musicals begann, stand im Hintergrund von Rihannas „Savage X Fenty“-Modenschau, trat als Frontfrau bei Lizzos Coachella-Show auf und eröffnete die Emmy Awards. Sie stand bereits mit einigen der größten Namen der Musikbranche auf der Bühne, darunter Ozuna und Meghan Trainor. Auch in den Musikvideos zu Lady Gagas „Stupid Love“ und Katy Perrys „Swish Swish“ war sie unvergesslich zu sehen. Nur wenige Zentimeter neben Ariana Grande zu tanzen, war daher der logische nächste Schritt in dieser schillernden Karriere – die ultimative Anerkennung ihres Könnens.

Verteidigung der Körpervielfalt in der Musikszene

Neben ihrem außergewöhnlichen Talent und ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz bewegt die Tänzerin, die während Ariana Grandes Tournee am Rande des Rampenlichts entdeckt wurde, nicht nur ihren Körper, sondern stellt auch gängige Schönheitsideale infrage. Mit jedem Auftritt vermittelt Amanda LaCount der Welt: „Tanz ist mehr als nur Körperarbeit: Er ist ein universelles Ausdrucksmittel.“ Ihre Schritte haben eine fast schon kämpferische Ausstrahlung.

Amanda LaCount, die Initiatorin der von ihr so genannten #breakingthestereotype – ein Name, der bereits alles verrät –, will zeigen, dass Tanz keine Frage von Größe oder Figur ist . Laut ihr ist Tanz nicht einer „kleinwüchsigen Elite“ vorbehalten, und sie selbst ist der lebende Beweis dafür. Auf den Bühnen von Stadien und Theatern holt sie jahrzehntelange Ausgrenzung auf und präsentiert stolz ihre Kurven. Lange Zeit waren kurvige oder Plus-Size-Frauen in dieser hochselektiven Welt, die den Körper als profitable Ware und nicht als vollwertiges Instrument betrachtet, nicht einmal eine Option. Zum Glück ebnet Amanda LaCount ihnen den Weg und macht ihre Figur zu einem Symbol des Widerstands.

Während Sängerin Ariana Grande derzeit wegen ihrer angeblichen Schlankheit kritisiert wird, erleben andere, kurvigere Frauen in bestimmten Kreisen, in denen das Aussehen doppelt so wichtig ist, stille Diskriminierung. Dank Künstlerinnen wie Amanda LaCount wird Selbstakzeptanz stolz in die Welt getragen. Und das ist die beste Antwort auf Kritik.