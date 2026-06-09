Nachdem sie für ihr Aussehen kritisiert wurde, teilt diese Frau eine aussagekräftige Botschaft.

Body Positivity
Anaëlle G.
@whatlauraloves / Instagram

Die britische Content-Creatorin @whatlauraloves veröffentlichte kürzlich ein Video auf Instagram mit einer besonders inspirierenden Botschaft. Konfrontiert mit zahlreichen ungebetenen Kommentaren zu ihrem Aussehen, reflektiert die junge Frau eindrücklich über Körperbild und Selbstakzeptanz. Diese positive Botschaft fand großen Anklang in ihrer Community und regt uns alle dazu an, unsere Sicht auf die Körper anderer zu überdenken.

Eine Anmerkung zu unaufgeforderten Kommentaren

Mit einem Augenzwinkern beginnt Laura mit einer treffenden Beobachtung: Auf ein Körperteil einer Person zu zeigen, ist paradoxerweise ein Eingeständnis, dass man sie angestarrt hat. „Nichts schreit so laut ‚Ich habe dich angestarrt‘ wie ein Kommentar über den Körper eines anderen“, witzelt sie. Die Designerin gibt zu, in den letzten Jahren viele solcher Bemerkungen erhalten zu haben und schwankt zwischen Belustigung und Unverständnis für dieses Bedürfnis mancher Menschen, das Aussehen anderer zu kommentieren.

Eine veränderte Beziehung zum Körper

Laura erklärt dann, wie sich ihre Sicht auf ihren eigenen Körper grundlegend verändert hat. Nach mehreren längeren Krankenhausaufenthalten hat sich etwas in ihr gewandelt: Sie hat ihre Angst vor ihrem Aussehen abgelegt und ist vollkommen gelassen geworden. Jetzt sieht sie ihren Körper in erster Linie als Verbündeten, der „sein Bestes tut, um sie am Leben zu erhalten, ihr das Atmen zu ermöglichen und ihr einen weiteren Tag Freude am Leben zu schenken“. Diese Sichtweise stellt Gesundheit und Dankbarkeit in den Mittelpunkt, fernab von ästhetischen Werturteilen.

Eine universelle und befreiende Botschaft

Für die Designerin ist die Beobachtung einfach: „Körper sind einfach Körper. Sie bewegen sich, sie beugen sich, sie existieren.“ Sie erinnert uns daran, dass jeder Mensch, der mit einem verstörenden Körper konfrontiert wird, die Wahl hat: diese Realität als integralen Bestandteil des Menschseins zu akzeptieren oder einfach weiterzumachen. Sie schlussfolgert, dass die Betonung des Aussehens eines Menschen weit mehr über den Betrachter aussagt als über die Person, die einfach nur existiert. Eine bemerkenswert treffende Aussage, die online vielfach gelobt wird.

Mit diesem berührenden Zeugnis erinnert uns @whatlauraloves an die Bedeutung von Freundlichkeit und Selbstakzeptanz. Eine kraftvolle und befreiende Botschaft, die jeden dazu einlädt, den eigenen Körper und den anderer mit mehr Wohlwollen zu betrachten.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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