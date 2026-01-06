Search here...

Einst verspottet, jetzt stylisch: Das unglaubliche Comeback der Zahnspange

Body Positivity
Émilie Laurent
Accepter appareil dentaire révolution beauté
@kenleywindle/Instagram

Wer jemals eine Zahnspange getragen hat, möchte diese Zeit wahrscheinlich am liebsten für immer vergessen und alle Spuren der metallenen Zähne beseitigen. Zahnspangen, die oft nötig waren, um Zähne zu begradigen oder Daumenverletzungen zu behandeln, waren in der Schulzeit nicht gerade ein glamouröses Accessoire. Doch heute verstecken junge Leute ihre metallenen Zähne nicht mehr; sie präsentieren sie sogar stolz im Internet.

Zahnspangen: Vom gefürchteten Accessoire zum fest etablierten Trend

Es gehört quasi zum Pubertäts-Starterpaket. Zahnspangen haben ganze Generationen traumatisiert. Wir alle kennen die behandschuhten Hände des Orthopädietechnikers. Das Tragen einer Zahnspange, manchmal mit einem Gummiband, war in der Pubertät praktisch ein unvermeidlicher ästhetischer Übergangsritus. Schau dir einfach mal alte Klassenfotos an, dann weißt du Bescheid.

Wie viele von uns haben sich während ihrer Zahnspangenzeit das Lächeln versagt? Wie viele von uns haben sich vor Küssen auf dem Schulhof gefürchtet, wegen dieser klobigen Metallbrackets? Viel zu viele. Man muss sagen, dass die Popkultur unserem Selbstwertgefühl nicht gerade einen Gefallen getan hat. Zwischen der furchteinflößenden Darla aus „Findet Nemo“, Ugly Betty und Charlotte Spitz, der treffend benannten „Teufelslächeln“, waren die Darstellungen von Zahnspangen nicht gerade schmeichelhaft.

Zahnspangen, einst als Lustkiller und Charmeverderber verschrien, erleben in modernen Selfies gerade ihren großen Auftritt. „Metallspangen waren noch nie so cool“, verkündet die American Dental Association. Was einst als Folterinstrument galt, gewinnt an Stil und avanciert zum Schmuckstück. Zahnspangen stehen Strasssteinen und anderen Zahnverzierungen sogar in nichts nach.

@serawithane Antwort an @Ich kenne Türkis und Aqua nicht, bin mir aber nicht sicher, welche Farbe welche ist 🙈 #Zahnspangenfarben #ErwachsenemitZahnspange ♬ Originalton - Sera✨ | Mama mit Zahnspange 🫶🏽

Das Credo? Je sichtbarer das Gerät, desto besser.

Zahnspangen sind längst nicht mehr unauffällig. Vorbei sind die Zeiten transparenter Modelle, die sich nahtlos in den Zahnschmelz einfügten. Die heutige Jugend, selbstbewusster denn je, versucht weder, ihre Zahnspange zu verbergen, noch ihre Präsenz zu minimieren. In den sozialen Medien präsentieren sie stolz ihre farbenfrohen „Stahllächeln“ und zeigen ihre elastischen Ligaturen in leuchtenden, kräftigen Farben. Zahnspangen sind zu einem neuen modischen Statement geworden, das die Haarfarbe oder den Hautton ihrer Träger unterstreicht.

Einst als altmodisch, ja sogar abstoßend angesehen, sind Zahnspangen längst nicht mehr nur etwas für „Nerds“. Sie führen nicht mehr zu einem Popularitätsverlust. Im Gegenteil: Sie sind ein Symbol der Zugehörigkeit, ein Zeichen von Coolness. Im Zeitalter von sternförmigen Akne- Pflastern und künstlichen Sommersprossen ist der Aufstieg der Zahnspange nachvollziehbar. Sie sind nicht mehr nur ein medizinisches Hilfsmittel, sondern Ausdruck der Persönlichkeit, ein Schönheitsmerkmal. Tatsächlich wünschen sich 25 % der Erwachsenen aus eigenem Antrieb eine Zahnspange.

Die Wiederherstellung des Rufs von Zahnspangen ist notwendig

Einst ein Grund zur Scham, zieren Zahnspangen heute die Lippen trendiger TikToker. Dieses Accessoire, das unsere schiefen Zähne begradigen und unser Lächeln perfektionieren soll, ist längst nicht mehr der Grund zur Sorge, den wir einst kannten. Es ist kein Netz mehr, das wir hinter unseren Händen verstecken, sondern ein Schmuckstück, das wir bei jeder Gelegenheit präsentieren. Junge Menschen normalisieren Zahnspangen nicht nur, sondern machen sie zu einem Statement. Sie haben sogar damit begonnen, altmodische Kleidungsstücke in Kultobjekte zu verwandeln. Sie haben Hüfthosen neues Leben eingehaucht, Crocs zu Must-have-Schuhen gemacht und dünne Augenbrauen wieder in Mode gebracht.

Das Tragen einer Zahnspange sollte jedoch nicht zum neuen Schönheitsideal werden. In Zeiten, in denen Prominente ihre Zähne feilen und bleichen lassen, um ein „Hollywood-Lächeln“ zu erzielen, ist es verständlich, dass man seine natürlichen Zähne nicht mag. Wenn aber keine Behandlung nötig ist, besteht kein Grund, sich eine Zahnspange machen zu lassen, nur um dem Trend zu folgen.

Ob Sie eine Zahnlücke, vorstehende Schneidezähne, überlappende Zähne, spitze Eckzähne oder sogar sichtbares Zahnfleisch haben – Ihr Lächeln ist einzigartig. Eine Zahnspange gelassen zu akzeptieren ist gut, aber die natürliche Schönheit Ihres Lächelns anzunehmen ist noch besser.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
Article précédent
Ashley Alexiss will mit ihren gewagten Kurven die Schönheitsstandards neu definieren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ashley Alexiss will mit ihren gewagten Kurven die Schönheitsstandards neu definieren.

Ashley Alexiss verkörpert den frischen Wind, der die Mode- und Social-Media-Welt erobert. Als kurviges Model und Unternehmerin ermutigt...

Dieses Plus-Size-Model prangert das stille Verschwinden inklusiver Mode an.

In den letzten Jahren schien die Mode endlich aufatmen zu können. Vielfältige, selbstbewusste und inspirierende Körper prägten die...

Was wäre, wenn „große Nasen“ im Jahr 2026 zum neuen Schönheitsideal für Frauen würden?

Ein neuer Wind weht durch die sozialen Medien. Immer mehr Frauen akzeptieren ihre natürlichen Merkmale und träumen von...

In Strandkleidung feiert diese Mutter ihre Schwangerschaftsstreifen und ihren Körper nach der Schwangerschaft.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) berührte kürzlich auf Instagram Tausende ihrer Follower mit einem Foto von sich in Strandkleidung,...

Sie testet Urlaubsoutfits für kurvige Frauen und erteilt eine echte Lektion in Selbstbewusstsein.

Suchen Sie ein Outfit für die Feiertage, das Stil, Komfort und Selbstbewusstsein vereint? Gute Nachrichten: Einige Content-Creator zeigen,...

Die „Itachi-artigen Augenringe“: jenes körperliche Detail, das niemand erklärt... und das Sie vielleicht haben

Typische Augenringe verdunkeln die Unterseite der Augen und lassen die Haut eingefallen wirken. Itachis Augenringe, eine Anspielung auf...

© 2025 The Body Optimist