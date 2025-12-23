Diese seltene Krankheit führt dazu, dass ihre Brüste unaufhörlich wachsen: Sie macht daraus eine Stärke.

Jedes Jahr wachsen ihre Brüste um eine Körbchengröße und verdoppeln ihr Volumen. Sie leidet an einer Krankheit, die die Medizin noch immer nicht erklären kann, und muss daher mit diesen ständig wachsenden Brüsten leben. Doch anstatt sich davon beunruhigen zu lassen, hat die 25-jährige Schottin es sogar geschafft, diese körperliche Besonderheit, die ihr die Sicht auf ihre Füße verwehrt, in einen Vorteil zu verwandeln.

Eine ständig wachsende Brust

Normalerweise ist das Brustwachstum nach der Pubertät abgeschlossen, doch nicht bei Summer Roberts. Ihre Brüste wachsen jedes Jahr sichtbar, sodass sie ständig neue Unterwäsche braucht. Selbst die größten BHs sind ihr zu klein. Ihre Brüste quellen aus den Nähten und füllen ihre Kleidung komplett aus. Sie fühlt sich in allen Stoffen eingeengt, selbst in den dehnbarsten. Der Grund? Sie hat innerhalb von zehn Jahren zehn BH-Größen zugelegt und erreicht Größen, die es nicht mehr gibt.

Während sich manche Frauen ein volleres Dekolleté wünschen, möchte diese Schottin ihr scheinbares Schicksal umkehren. Ihre Brüste wiegen über 25 Kilo und sind eine Last. Diese beiden großen Massen erdrücken ihren 1,45 Meter großen Körper, und Summer schleppt sie wie Gewichte mit sich herum. Sie ziehen sie nicht nur nach unten und beugen ihren Rücken, sondern behindern auch jede ihrer Bewegungen. Vom Anziehen bis zum Wäschewaschen – alle alltäglichen Aufgaben werden zur Herausforderung.

Ihre Brüste, die sie kaum verbergen konnte, hatten viele Fragen aufgeworfen. Als sie mit 15 Jahren unkontrolliert zu wachsen begann, suchte Summer einen Arzt auf, in der Hoffnung, Antworten und Lösungen zu finden. Seine Diagnose? Es handele sich lediglich um eine normale Folge der Pubertät und des damit verbundenen Hormonschubs. Offensichtlich lag diese etwas vereinfachte Diagnose weit daneben.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Summer Robert (@scotchdolly97)

Eine seltene und besonders schwächende Krankheit

Trotz anhaltender Verwirrung und stetig wachsender Brüste hatte Summer gelernt, in diesem Körper zu leben, der „anders war als die anderen“. Doch dann, eines Tages, ertastete sie einen Knoten in einer Brust und suchte sofort ärztliche Hilfe auf. Dort wurde sie wegen eines medizinischen Notfalls und einer Brustuntersuchung untersucht. Die Ärzte diagnostizierten ihre körperliche Besonderheit: „Gigantomastie“.

Das Medienportal Passeport Santé definiert es als eine „sehr seltene, übermäßige Brusthypertrophie, die während der Pubertät oder Schwangerschaft auftritt“. Der Zustand ist nicht irreversibel: Eine Brustverkleinerung kann ausreichen, um ihn zu beheben. Während sie darauf wartet, etwas Gewicht von ihren Brüsten zu verlieren und ihre Bewegungsfreiheit zurückzugewinnen, trägt sie ein Korsett, um eine gute Haltung zu bewahren. Summer weigert sich jedoch, ihre Brust in Shapewear oder verhüllende Stoffe zu zwängen. Im Gegenteil, sie feiert ihre individuelle Figur mit jedem neuen Outfit.

Akzeptanz statt Klage

Summer hätte sich angesichts dieser außergewöhnlichen Oberweite, die ihr Spiegelbild dominiert, hilflos fühlen können. Vor einigen Jahren hätte sie gelernt, sich mit mehreren Schichten Kleidung zu kaschieren und ihre Figur zu beschönigen. Sie hätte versucht, den spöttischen Blicken der anderen zu entgehen. Heute scheint sie immun gegen Kritik zu sein, dieselbe Kritik, die sie vor fünf Jahren noch wörtlich genommen hätte. Mehr noch, sie ist durch diese Besonderheit im wahrsten Sinne des Wortes bereichert. Spoiler-Alarm: Ihre Brüste gleichen zwei Goldbarren. Es ist bekannt, dass Knappheit den Wert steigert.

Diese Oberweite, die in keine Schablone passte, hätte eine Last sein können. Doch Summer beschloss, sie zu ihrer Geheimwaffe zu machen. Durch ihre rege Aktivität auf Erotikplattformen verdiente sie innerhalb eines Monats die stolze Summe von 70.000 Pfund (fast 80.000 Euro). Sie ist nicht länger Sklavin ihres Körpers und ihrer Unsicherheiten , sondern Herrin ihrer Figur.

Anfangs waren ihre Brüste ihr größtes Handicap, heute sind sie ihr größter Trumpf. Summers Geschichte erinnert uns daran, dass die Welt aus Menschen aller Art besteht. Sich selbst lieben zu lernen ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um voranzukommen.