Mit der Präsentation ihrer Schuhkollektion entfacht sie ungewollt eine Debatte über Schönheitsideale neu.

Body Positivity
Émilie Laurent
Image d'illustration : Designed by Magnific

Es begann als harmloses Modevideo: die unschuldige Präsentation einer Kollektion himmelhoher Absätze. Doch was als einfache, spontane Modenschau gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem ästhetischen Wettstreit. Anstatt das Design dieser prinzessinnenhaften Schuhe zu loben, konzentrierten sich die bösartigsten Internetnutzer auf ein anderes, eher äußerliches Detail.

Wenn Körperbehaarung mehr Aufmerksamkeit erregt als Schuhe

Die Content-Creatorin @carolenavmusic hatte nicht mit so viel Aufsehen gerechnet, als sie ihre extravaganten High Heels präsentierte. In einem Video, das bereits über eine Million Aufrufe verzeichnet, zeigt die professionelle Sängerin, deren Instagram-Feed eine Mischung aus Audio-Demos und High-Heel-Hauls ist, die Highlights ihrer Schuhsammlung. Anschließend demonstriert sie in ihrem Wohnzimmer eine Fußarbeit, die einem professionellen Laufstegmodel alle Ehre machen würde. Während dieser opulenten Modenschau legt sie stets den Fokus auf ihre Füße. Es ist gewissermaßen eine künstlerische Ausrichtung für sie – und das völlig zu Recht.

Diese Frau, die offensichtlich mehr Schuhe als passende Kleidung besitzt, trägt Plateausandalen, die an Bratz-Puppen erinnern, Designs im Renaissancestil und sogar bonbonrosa Paare, die aussehen, als wären sie von Barbie entliehen. Das mit unverhohlenem Stolz gedrehte Video erntete Lob von Modekennern und Pinterest-Fans. Es wurde jedoch auch Zielscheibe zahlreicher, völlig unangebrachter Kritik.

Einige Internetnutzer, die offensichtlich alle an Schönheitsideale erinnern wollten, spielten den Advocatus Diaboli. Sie drückten ihren Ekel über die behaarten Beine der Hauptfigur mit ekelerregenden Emojis und angewiderten Adjektiven aus. „Ich dachte, sie wäre ein Mann.“ „Was soll das mit den Schuhen, wenn man Männerbeine hat?“ „Was wäre, wenn wir eine Rasierersammlung anfangen würden?“ Trotz jahrelanger Gewöhnung an glatte, haarlose Haut sind viele immer noch überrascht, Körperbehaarung bei Frauen zu sehen. Dieses natürliche Phänomen, das allen Menschen gemeinsam ist, scheint für Frauen das größte Verbrechen oder zumindest ein Fauxpas zu sein.

@carolenavmusic Ich besaß mal über 30 High Heels, seht mich jetzt an, ihr Minimalistinnen 🫶🏻💕 #heelcollection ♬ Naughty Girl - Beyoncé

Diese Kommentare verdeutlichen den ästhetischen Druck, dem Frauen ausgesetzt sind.

Diese Kommentare, die veraltete Marketingrhetorik fortführen, suggerieren, dass Körperbehaarung bei Frauen überflüssig sei und nicht mit Rüschenabsätzen oder anderen Verzierungen vereinbar sei. Während wahre Fashionistas und Verfechterinnen von Body Positivity behaupten, sie seien zu sehr damit beschäftigt, die gezeigten Schuhe zu bewundern, um sich mit dem Hintergrund auseinanderzusetzen, propagieren diese Hassprediger das Ideal glatter Haut. Als ob Körperbehaarung nur bei Männern oder ausschließlich durch die Magie von Testosteron wachsen würde.

Es ist diese Art von ungebetener Kritik, die Frauen dazu zwingt, ihre ungepflegten Beine unter dicken Kleidungsschichten zu verbergen, aufs Schwimmen zu verzichten, weil ihre Beine nicht vorzeigbar sind, und 72 Tage ihres Lebens mit Rasieren zu verschwenden. Während Körperbehaarung bei Männern als Zeichen von Männlichkeit gilt und sogar ein positives Symbol ist, wirkt sie ungepflegt, wenn sie unter einem Rock hervorblitzt.

Zum Glück scheint die Content-Erstellerin völlig unbeeindruckt von den Meinungen anderer zu sein. Anstatt sich von Unsicherheiten oder Scham leiten zu lassen, weigert sie sich, sich die Beine zu rasieren, um der Gesellschaft zu gefallen. Im Gegenteil, sie möchte, dass sich die Menschen an ihr Aussehen gewöhnen, damit sie nicht länger als „unfein“, sondern als ganz normal wahrgenommen wird.

Zur Erinnerung: Körperbehaarung und Weiblichkeit sind keine gegensätzlichen Begriffe.

Wenn einige gehässige Internetnutzer in den Kommentaren behaupten, Körperbehaarung würde den Stil dieser Frau beeinträchtigen und das Potenzial ihrer Schuhe, die eindeutig für Disney-Märchen gemacht sind, zunichtemachen, dann ist das nichts weiter als ein Ammenmärchen. Wir sind so sehr daran gewöhnt, Frauen mit samtweicher Haut ohne ein einziges Haar zu sehen, dass wir glauben, es sei die Norm, die Regel, der man folgen sollte. Körperbehaarung ist jedoch an allen Körpern gesund und eine universelle Realität, keine Frage des Geschlechts.

Dank Hashtags wie „Ich behalte meine Körperbehaarung“ oder „Prinzessinnen haben Körperbehaarung“ wird weibliche Körperbehaarung heute anders diskutiert. Nicht mehr als etwas Verbotenes, sondern als ein Recht. Die Content-Creatorin unterstützt diese Befreiungsbewegung voll und ganz. Sie hat ihr sogar einen Song gewidmet, mit dem Titel „REVOLUTIONHAIRY“. Außerdem stylt und formt sie ihre Körperbehaarung gerne künstlerisch, genau wie ihr eigenes Haar.

Im 21. Jahrhundert sollte weibliche Körperbehaarung weder ein Problem darstellen noch einen visuellen Schock auslösen. Sie sollte nicht einmal mehr Aufmerksamkeit erregen. Und Frauen wie Carolena bieten ein anderes, realistischeres und zugänglicheres Bild von Weiblichkeit.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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