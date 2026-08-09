Warum gewinnt „Körperneutralität“ bei Frauen immer mehr an Beliebtheit?

Body Positivity
Léa Michel
Photo d'illustration : Roberto Hund / Pexels

Was wäre, wenn du einfach aufhören würdest, dich zu fragen, ob du deinen Körper liebst? Im Zuge der Body-Positivity-Bewegung entsteht eine neue Philosophie: Körperneutralität. Ihre Idee? Frieden mit dem eigenen Aussehen schließen, ohne es unbedingt lieben zu müssen. Ein sanfterer Ansatz, der vor allem weniger Schuldgefühle auslöst.

Wenn "Liebe deinen Körper" zu einem neuen Druck wird

Die Body-Positivity-Bewegung hat in den letzten Jahren vieles verändert. Indem sie die Vielfalt der Körperformen feiert und Schönheitsideale hinterfragt, hat sie zu inklusiveren Darstellungen beigetragen. Für manche Frauen bleibt jedoch eine Frage offen: Müssen wir unseren Körper wirklich jeden Tag lieben?

Zwischen dem Druck, sich schön zu fühlen, die eigenen Kurven zu feiern und absolute Selbstsicherheit auszustrahlen, kann eine neue Art von Druck entstehen. Denn wenn man die proklamierte Liebe vor dem Spiegel nicht spürt, ist es schwer, nicht das Gefühl zu haben, etwas falsch zu machen. Körperneutralität bietet einen Ausweg aus dieser Falle.

Was genau versteht man unter Körperneutralität?

Das Konzept entstand um 2015 und ist insbesondere mit Anne Poirier, einer Spezialistin für Essstörungen und intuitives Essen, verbunden . Ihr Ansatz basiert auf einer einfachen Idee: Dein Körper muss nicht ständig bewertet werden. Anstatt sich auf sein Aussehen zu konzentrieren, ermutigt Körperneutralität dazu, all das zu erkennen, was er dir ermöglicht: Gehen, Tanzen, Arbeiten, Lachen, Ausruhen, Kreativsein, Reisen oder einfach den Alltag leben. Es gibt keinen Grund zu denken: „Mein Körper ist schön.“ Genauso wenig gibt es einen Grund, ihn zu kritisieren. Er kann einfach da sein. Und du hast das Recht, deine Energie anderen Dingen zu widmen.

Eine Philosophie, die sich leichter im Alltag umsetzen lässt

Das erklärt wohl seinen Erfolg. Körperneutralität bedeutet nicht, dass man um jeden Preis positive Gefühle empfinden muss. Man kann einen Tag haben, an dem man sich rundum wohl in seiner Haut fühlt, und einen anderen, an dem einen das eigene Spiegelbild gleichgültig lässt. Beides ist mit dieser Philosophie vereinbar.

Dieser Ansatz hat sich insbesondere bei der Unterstützung von Menschen bewährt, die mit bedeutenden körperlichen Veränderungen wie Schwangerschaft, Krankheit oder Alterung konfrontiert sind. In diesen Zeiten des Wandels kann es ein besonders mitfühlender Schritt sein, den eigenen Körper anzunehmen, ohne ihn sofort lieben zu müssen.

Körperpositivität oder Körperneutralität: Müssen wir uns entscheiden?

Gute Nachricht: Sie müssen sich nicht entscheiden. Diese beiden Bewegungen können sich sogar ergänzen. Body Positivity hat eine kollektive Dimension: Sie setzt sich für die Sichtbarkeit und Repräsentation aller Körper ein und wendet sich gegen übermäßig enge Schönheitsideale. Body Neutrality konzentriert sich mehr auf Ihre persönliche Beziehung zu Ihrem Aussehen. Die eine Bewegung zielt darauf ab, die gesellschaftliche Sicht auf Körper zu verändern; die andere ermöglicht es Ihnen, diese Sichtweise zu hinterfragen. Je nach Ihrer Lebensphase fühlen Sie sich vielleicht eher der einen oder der anderen Bewegung zugehörig.

Weniger um Äußerlichkeiten, mehr um Freiheit

Der Erfolg der Körperneutralität liegt letztendlich in ihrer Einfachheit. In einer Welt, in der das Aussehen eine so große Rolle spielt, kann es eine wahre Erleichterung sein, den eigenen Körper nicht länger als ständiges Projekt der Optimierung zu betrachten. Was wäre, wenn man ihn nicht jeden Morgen lieben müsste, um sich wohlzufühlen? Was wäre, wenn der Körper einfach nur er selbst sein könnte, während man alles andere genießt?

Eines ist sicher: Keine Philosophie sollte zu einer neuen Verpflichtung werden. Wenn Ihre Beziehung zu Ihrem Spiegelbild Ihnen anhaltendes Leid zufügt, kann ein Gespräch mit einer medizinischen Fachkraft Ihnen die nötige Unterstützung bieten.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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