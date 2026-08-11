Nachdem sie für ihr Aussehen kritisiert wurde, rächt sie sich, indem sie Bademodenmodel wird.

Manchen vorgefassten Meinungen zufolge sollten Frauen mit kurvigen Hüften und üppigeren Kurven sich auf bedeckende Badeanzüge beschränken und versuchen, ihre Problemzonen zu verbergen. Während der „Sommerkörper“ weiterhin die Diskussionen dominiert, sowohl in Magazinen als auch unter Hashtags, erinnert uns Plus-Size-Model Erin Marley Klay daran, dass ein Körper keine Bestätigung braucht, um am warmen Strand gesehen zu werden. Das Model, das die Seiten von Sports Illustrated ziert, gibt all jenen Frauen Recht, die sich unter Druck gesetzt fühlten, ihre Figur zu verändern, um in einen Bikini zu passen.

Ein Plus-Size-Model mit einer inspirierenden Karriere

Die Ära der Body-Positivity-Bewegung scheint in weite Ferne gerückt. Vor einigen Jahren befreiten sich Körper, beflügelt von unterstützenden Hashtags, von gesellschaftlichen Normen und den Blicken anderer. Doch auf diese kurze Atempause folgte die erneute Zensur von Körperformen und die Verurteilung natürlicher Kurven. Diese positive Einstellung hat sich nicht gehalten.

Der Konformitätsdruck ist radikaler und unerbittlicher denn je in den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt. In einer Gesellschaft, die Körper auf flüchtige Trends reduziert, behauptet sich Schlankheit als ursprüngliches Ideal, als die akzeptabelste Version des weiblichen Körpers. Wie jeden Sommer gilt: Um in einem String-Bikini oder einem knappen Badeanzug zu erscheinen, darf nichts zu sehen sein. Der Körper darf unter dieser Strandbekleidung keine Aufmerksamkeit erregen, sonst riskiert man vorwurfsvolle Blicke oder spöttische Gesichter. Medien und soziale Netzwerke, die Bühne für diese Vorgaben, propagieren ein schlankes Aussehen unter der Sonne und betrachten jedes Übergewicht als etwas, das beseitigt werden muss.

Diese weit verbreitete Fatphobie und Intoleranz gegenüber sogenannten „kurvigen“ Figuren, die nicht dem Sanduhr-Schönheitsideal entsprechen, erlebte Erin Marley Klay zu Beginn ihrer Karriere hautnah. Ihr Weg war nicht gerade förderlich für Vielfalt. In der hochselektiven Welt des Modelns, wo Andersartigkeit nach wie vor ein Fremdwort ist, wurde sie von der Agentur Zion Models entdeckt. Mühelos avancierte sie zur Plus-Size-Ikone, und ihre realistische Figur brachte sie an die Spitze von SKIMS, der Marke von Kim Kardashian. Die junge Frau mit 759.000 Followern modelte außerdem für Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal und YMI Jeans.

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Die beste Antwort an seine Kritiker? Erfolg.

Trotz ihrer unbestreitbaren Präsenz, ihres atemberaubenden Gangs und ihrer fast schon zuckersüßen Figur blieb Erin nicht von Kritik verschont. Obwohl ihr Körper pure Zartheit ausstrahlt, ist er zum Nährboden für einen leider weit verbreiteten Hass geworden.

Im Jahr 2025 erregte ein Strandfoto die Aufmerksamkeit der Internetnutzer, die glaubten, die absolute Wahrheit über „schön“ und „hässlich“ zu besitzen. Die vermeintliche Botschafterin des Selbstbewusstseins trug einen Badeanzug im Retro-Blumenmuster mit minimalem Stoff. Der Stil wurde für die betonten Bauchmuskeln und schlanken Beine gelobt, aber für die kleinen Pölsterchen an Hüften und den weichen Bauch kritisiert.

Erin Marley Klay, ihren inklusiven Werten und ihrer positiven Lebenseinstellung treu, ließ sich von diesen verletzenden Worten nicht in ihrem Selbstwertgefühl beeinträchtigen. „Lasst euch bitte nicht von den vorgefassten Meinungen der Gesellschaft darüber, was schön ist oder nicht, davon abhalten, euer Leben zu leben. Was jemand über euer Aussehen sagt, ist deren Sache, nicht eure“, erklärte sie in der Sendung X.

Besser als eine verbale Antwort: Sie reihte sich in die Elite der Modelwelt ein, in den goldenen Kreis der Branche. Vom renommierten Magazin Sports Illustrated, bekannt für ihre Bademoden-Shootings, unter Vertrag genommen, hat Erin Marley Klay der Debatte um ihren Körper endgültig ein Ende gesetzt.

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Sein Credo? Alle Körper verdienen es, gefeiert zu werden.

Im Hochsommer steigen Unsicherheiten mit den Temperaturen sprunghaft an. Viele Frauen verzichten in dieser Zeit auf die Nähe zum Meer und verstecken sich stattdessen hinter Sarongs oder dicken Handtüchern. Sie fühlen sich schuldig, nicht genug abgenommen zu haben, um sich zu zeigen. Andere glauben, nicht im richtigen Körper geboren zu sein und unter den Folgen ihrer Gene zu leiden. Erin hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Anstatt sich den Normen anzupassen, akzeptiert sie sich selbst.

„Es ist leicht, sich zu langweilen, wenn man so lange online ist, aber die Reaktionen haben mich daran erinnert, warum ich das mache. Zu sehen, wie sich andere Menschen mit einer ähnlichen Figur wie meiner oder Menschen mit Unsicherheiten durch meine Präsenz im Internet auch nur ein bisschen besser fühlen, ist das, was mich motiviert“, sagte sie gegenüber People .

In ihren Anfängen als Star glaubte Erin Marley Klay, sie müsse abnehmen, um Verträge zu bekommen oder zu Castings gehen zu können. Heute präsentiert sie ihren Körper so, wie er ist – natürlich und ungeschminkt. Mit jedem Auftritt im Badeanzug bestärkt sie Frauen weltweit und verändert unser Schönheitsideal. Es ist kein Kampf gegen Schlankheit, sondern ein Friedensvertrag mit Kurven. Denn auch sie können Glück bringen.