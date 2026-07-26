Eine „ungewöhnliche“ Ohrform könnte einen überraschenden Ursprung haben.

Body Positivity
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : rawpixel.com / Magnific

Was wäre, wenn diese kleine Besonderheit an Ihrem Ohr, die Ihnen vielleicht noch nie aufgefallen ist, eine Millionen Jahre alte Geschichte erzählt? Oft unauffällig, völlig harmlos und doch faszinierend – diese kleine Erhebung hat sogar einen Namen. Sie könnte unsere Sicht auf unsere körperlichen Merkmale verändern.

Der „Darwin-Tuberkel“, diese faszinierende kleine Beule.

Manche Menschen haben am oberen Rand des Ohrs eine kleine, manchmal leicht spitze Erhebung. Dieses anatomische Merkmal wird Darwin-Tuberkel genannt. Er befindet sich am äußeren Ohrrand, ist meist unbemerkt und verursacht keinerlei Beschwerden. Sein Vorkommen ist alles andere als selten, variiert jedoch je nach Bevölkerungsgruppe. Studien schätzen , dass er bei etwa 10,5 % der spanischen Erwachsenen, fast 40 % der indischen Erwachsenen und bis zu 58 % der schwedischen Schulkinder auftritt. Kurz gesagt, es handelt sich schlicht um eine natürliche Variation der Ohrform.

Ein kleines Vermächtnis unserer fernen Vorfahren

Das Faszinierende an diesem Merkmal ist sein vermuteter Ursprung. Wissenschaftler betrachten es als „atavistisches Merkmal“, also als eine Eigenschaft, die wir von unseren uralten Vorfahren geerbt haben. Dieses kleine Merkmal entspräche der spitzen Ohrspitze, die noch heute bei einigen Säugetieren und Primaten, wie beispielsweise dem Makaken, zu finden ist. Bei diesen Arten erleichtert diese Ohrform das Aufnehmen und Orientieren von Schall.

Es war Charles Darwin, der dieses Merkmal in seinem 1871 erschienenen Werk „Die Abstammung des Menschen“ bekannt machte. Er sah darin einen weiteren Beweis für unsere gemeinsame Evolutionsgeschichte mit anderen Primaten. Damals wurde dieser kleine Punkt sogar „Woolner-Punkt“ genannt, zu Ehren des Bildhauers Thomas Woolner, der sich als einer der Ersten dafür interessierte.

Ein Getriebe, das komplexer ist als wir dachten

Lange Zeit glaubten Forscher, dass Darwins Höcker einfach durch ein einziges dominantes Gen von den Eltern an die Kinder vererbt wird. Heutige Erkenntnisse zeichnen ein viel differenzierteres Bild. Seine Ausprägung hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Embryonalentwicklung, und ist nicht allein genetisch bedingt. Daher können zwei Eltern, die diese kleine Erhebung besitzen, durchaus ein Kind haben, das sie nicht hat – und umgekehrt. Viele Fragen bleiben weiterhin offen.

Unsere einzigartigen Eigenschaften sind es, die das Leben so reich machen.

Darwins Ohrenhöcker erinnert uns an etwas Wesentliches: Es gibt nicht nur eine „normale“ Form von Ohren. Wie bei der Form von Augen, Händen, Nase oder Haaren hat jeder Körper seine eigenen, einzigartigen Merkmale. Diese kleine Erhebung ist weder ein Makel noch eine Anomalie, noch etwas, das man verstecken müsste. Sie ist einfach eine der vielen Variationen, die zwischen Menschen existieren. Es ist diese Vielfalt, die den Menschen einzigartig und die Welt so reich macht.

Wenn Sie also feststellen, dass Sie diesen berühmten Darwin-Höcker besitzen, betrachten Sie ihn als anatomische Besonderheit und subtilen Hinweis auf unsere lange Evolutionsgeschichte. Schließlich erzählt jede unserer Verschiedenheiten eine Geschichte, und diese Unterschiede verdienen es, gefeiert statt versteckt zu werden.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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