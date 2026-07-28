Der Niedergang des „Sommerkörpers“: Wenn Frauen ihre Figur mehr akzeptieren.

Lange Zeit war der Sommer mit einem Wettlauf gegen die Zeit verbunden: den Körper verändern, korrigieren, transformieren, bevor man die wärmeren Tage genießen konnte. Heute macht sich eine neue Stimme immer mehr Gehör: die von Frauen, die uns daran erinnern, dass ein Körper nicht „fertig“ sein muss, um sich zu präsentieren.

Der „Sommerkörper“, ein Druckfeld, das an Boden verliert

Jedes Jahr, wenn der Sommer nahte, wiederholte sich das gleiche Szenario: schnelle Trainingsprogramme, zu erreichende Fitnessziele und Tipps, wie man sich für den Sommer in Badekleidung „fertigmachen“ kann. Der berühmte „Sommerkörper“ verkörperte damals ein bestimmtes Ideal, das oft weit von der tatsächlichen Vielfalt der Körperformen entfernt war. Dieses Bild beginnt sich endlich grundlegend zu verändern.

In den letzten Jahren haben sich in den sozialen Medien viele Frauen gegen die Vorstellung ausgesprochen, dass ein Körper erst „bestätigt“ werden müsse, bevor man Strand, Pool oder Urlaub genießen könne. Mit Humor, persönlichen Geschichten oder indem sie einfach ihren Alltag teilen, vermitteln sie eine klare Botschaft: Jeder Körper hat seinen Platz im Sommer.

Das Tragen eines Badeanzugs ist keine Belohnung, die man sich verdienen muss.

Die wohl bedeutendste Veränderung ist folgende: Immer mehr Frauen weigern sich, ihren Körper als „Projekt“ zu betrachten, das vor dem Sommer fertiggestellt werden muss. Kurven, Narben, Cellulite, ein Bauch, körperliche Besonderheiten oder eine Körperform, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, mindern nicht den Wert eines Körpers.

Jeder Körper verdient es, gesehen und respektiert zu werden. Bademode ist nicht nur einem bestimmten Körpertyp vorbehalten. Ein Kleid, Shorts, ein Tanktop oder jedes andere Sommeroutfit braucht keine Sondergenehmigung. Du hast einen Körper? Dann hast du bereits einen „Sommerkörper“.

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Von Körperpositivität zu einem friedlicheren Verhältnis zum eigenen Körper

Die Body-Positivity-Bewegung hat maßgeblich dazu beigetragen, die Vielfalt der Körperformen hervorzuheben und die Selbstakzeptanz zu fördern. Manche Menschen verspüren jedoch auch einen neuen Druck: den Druck, ihren Körper jeden Tag bedingungslos lieben zu müssen. Vor diesem Hintergrund hat sich ein sanfterer Ansatz entwickelt: die Körperneutralität.

Es geht nicht unbedingt darum, den eigenen Körper schön zu finden oder ihn ständig zu bewundern, sondern einfach darum, aufzuhören, ihn ständig zu beurteilen. Dein Körper begleitet dich jeden Tag. Er ermöglicht dir Bewegung, Lachen, Reisen und Momente mit deinen Lieben zu teilen. Er muss keinem Schönheitsideal entsprechen, um Respekt zu verdienen.

Der Wunsch, sich ohne Schuldgefühle zu amüsieren

Dieser Perspektivenwechsel spiegelt eine zunehmende Müdigkeit gegenüber den ständigen Forderungen wider. Versprechen von „schnellen Veränderungen vor dem Sommer“ sind weniger verlockend als früher, da viele Frauen sich weigern, ihren Frühling mit Schuldgefühlen oder dem Gefühl, sich verstecken zu müssen, zu verbringen.

Sich um sich selbst zu kümmern ist natürlich positiv: Bewegung, weil sie guttut, eine ausgewogene Ernährung für mehr Energie, Gewohnheiten, die glücklich machen… Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet aber nicht, sich einem vorgegebenen Schönheitsideal anzupassen. Der Sommer ist da, um Erfahrungen zu sammeln, Erinnerungen zu schaffen und die wichtigen Momente zu genießen – nicht, um jeden Zentimeter des eigenen Körpers zu kritisieren.

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Der „Sommerkörper“ verändert sich, und die Mentalitäten auch.

Der „Sommerkörper“ ist nicht ganz verschwunden, denn die alten Schönheitsideale gelten in manchen Bereichen noch immer. Doch etwas hat sich verändert: Sie werden nicht mehr als selbstverständlich angesehen. Immer mehr Frauen zeigen sich so, wie sie sind, ohne ein bestimmtes körperliches Ziel erreichen zu müssen.

Diese Entwicklung erinnert uns an etwas Wesentliches: Es gibt nicht nur eine Art, einen Körper zu haben. Dein Körper ist bereits so, wie er ist. Ungeachtet deiner Größe, Figur oder deiner individuellen Merkmale hast du das Recht, die Sonne zu genießen, an den Strand zu gehen, zu tragen, was dir gefällt, und deinen Platz ohne Scham einzunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: In diesem Sommer ist der schönste „Sommerkörper“ einfach derjenige, in dem man sich frei fühlt.