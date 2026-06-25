Diese Mutter wurde dafür kritisiert, in der Öffentlichkeit zu stillen, und entschied sich daraufhin, wie sie darauf reagierte.

Stillen sollte etwas Normales sein. Dennoch werden manche Mütter kritisiert, wenn sie ihre Babys in der Öffentlichkeit stillen. So erging es kürzlich einer Londoner Sängerin, die ungewollt zum Symbol einer Debatte wurde, die weit über ihre persönliche Geschichte hinausgeht.

Ein Moment der Komplizenschaft mündete in eine Kontroverse.

Anfang Juni besuchte Tayah Ettienne ein privates Musikfestival für Familien. Die musikbegeisterte und professionelle Sängerin brachte ihre 16 Monate alte Tochter Aaliyana mit, um die Atmosphäre der Open-Air-Konzerte zu genießen. Während des Festivals bat das kleine Mädchen ganz natürlich um eine Brust, während ihre Mutter unter einem Zelt tanzte. Eine Freundin filmte die spontane Szene und teilte sie anschließend auf TikTok. Was als einfache Erinnerung gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem viralen Phänomen und erreichte innerhalb weniger Tage über 700.000 Aufrufe.

#Festivalleben B #StillendeMama W #FrauenUnterstützenFrauen ♬ Originalton – Ettienne | Singer-Songwriter @ettienne.mp3 Unser erstes gemeinsames Festival 💜 Das Wetter hatte es wohl auf uns abgesehen. Regen, noch mehr Regen und dann, einfach so … noch mehr Regen 😂 Aber mal ehrlich? Wir hatten eine super Zeit. Die Kleine hat getanzt, alle haben gelächelt, überall war Musik und irgendwie wurde der Regen Teil des Abenteuers. Definitiv nicht das letzte Festival für dieses kleine Team 🥹✨ #M #Mutterschaftsreise

Wenn das Stillen noch ein Problem darstellt

Die Veröffentlichung des Videos hat eine Welle negativer Kommentare ausgelöst. Einige Internetnutzer halten die Szene für „unangemessen“ und finden, dass Stillen in der Öffentlichkeit, insbesondere auf einem Festival, unangebracht sei. Diese Reaktion überrascht die junge Mutter. Obwohl Stillen von medizinischem Fachpersonal befürwortet wird, sehen sich viele Frauen weiterhin mit Kommentaren konfrontiert, wenn sie ihre Kinder außerhalb des Hauses stillen. Zwischen Blicken und offener Kritik bleibt das Thema in manchen öffentlichen Räumen ein heikles Thema.

Mutter sein, ohne sich selbst aufzugeben

Angesichts der Angriffe beschloss Tayah Ettienne, sich zu Wort zu melden. Für sie ist eine hartnäckige Vorstellung weiterhin maßgebend für die Vorurteile: dass Mutterschaft Frauen zwingt, ihre Wünsche und Leidenschaften zurückzustellen. Sie verteidigt im Gegenteil ein freieres Verständnis von Elternschaft.

Ihrer Ansicht nach ist es durchaus möglich, eine aufmerksame Mutter zu sein und gleichzeitig seinen Interessen, Unternehmungen und seinem sozialen Leben nachzugehen. Sie glaubt sogar, dass Kinder davon profitieren, glückliche, erfüllte und authentische Eltern zu erleben. Diese Botschaft findet bei vielen Frauen Anklang, die der widersprüchlichen Erwartungen an die Mutterschaft überdrüssig sind.

Der weibliche Körper im Mittelpunkt der Debatte

Über ihre persönlichen Erfahrungen hinaus verweist Tayah Ettienne auf ein tieferliegendes Phänomen: die Schwierigkeit, die ein Teil der Gesellschaft nach wie vor zu haben scheint, den weiblichen Körper von seiner Sexualität zu trennen. Für ihre Unterstützerinnen dient Stillen in erster Linie der Ernährung und sollte nicht als peinlicher oder provokativer Akt wahrgenommen werden. Die Kontroverse wirft somit eine immer wiederkehrende Frage erneut auf: Warum löst eine Handlung, die lediglich der Ernährung eines Kindes dient, in der Öffentlichkeit weiterhin so heftige Reaktionen aus?

Eine Welle der Unterstützung, die stärker ist als die Kritik.

Es gab zwar viele negative Kommentare, aber nicht die einzigen. Zahlreiche Mütter und Internetnutzer sprachen der Sängerin ihre Unterstützung aus. Viele lobten sie für ihr öffentliches Eintreten für das Recht von Frauen, überall frei zu stillen. Diese Mobilisierung spiegelt einen Wandel in der öffentlichen Meinung wider. Auch wenn es weiterhin Kritik gibt, werden die Stimmen, die sich für die Normalisierung des Stillens in der Öffentlichkeit einsetzen, immer lauter.

Letztendlich verdeutlicht Tayah Ettiennes Geschichte einen anhaltenden Widerspruch: Stillen wird allgemein empfohlen, dennoch sehen sich stillende Mütter mitunter Vorurteilen ausgesetzt. Indem sie öffentlich auf ihre Kritiker reagiert, bekräftigt sie eine einfache Botschaft: Das Stillen des eigenen Kindes sollte niemals Anlass zur Scham geben.