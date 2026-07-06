Sie stillt während der Dreharbeiten zu Top Chef: ein einfaches Bild, das viel über Mutterschaft aussagt.

Léa Vautier Lecointre, Teilnehmerin der 17. Staffel von „Top Chef“ und Köchin mit einer Vorliebe für Meeresfrüchte, kreierte am Set einige wirklich unvergessliche Gerichte. Hinter den Kulissen war sie damit beschäftigt, Essen für ihr vier Monate altes Baby zuzubereiten und zwischen den Herausforderungen Muttermilch abzupumpen. Als Botschafterin der Fischküche und gleichzeitig als Mutter jonglierte sie während des gesamten Kochwettbewerbs mit Töpfen, Pfannen und Milchpumpen.

Das Leben hört nicht auf, nachdem man ein Kind bekommen hat, und dieser Koch beweist es.

Nach der Geburt haben Mütter einige Monate Zeit, sich von der emotionalen Belastung zu erholen. Sie nutzen diese Zeit, um sich an ihren neuen Tagesablauf zu gewöhnen, ihr Baby im Bauch kennenzulernen und die während der Wehen verlorene Energie wiederzuerlangen. Léa Vautier Lecointre tauschte ihr Umstandskleid schnell gegen eine Umstandsschürze, die sich fast wie eine zweite Haut anfühlt.

Die 27-jährige Köchin, Tochter eines Fischers, war kaum in ihre Heimat im Becken von Arcachon zurückgekehrt, als sie schon wieder nach Paris reiste, um für „Top Chef“ vorzukochen. Zwei Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes stellte sie ihr Können hinter den glänzenden Herden der Erfolgsshow unter Beweis. „Damals wusste ich noch nicht genau, wie ich das schaffen würde. Ich wusste nur, dass ich es schaffen würde“, schrieb sie mit der für Küstenbewohner typischen Gelassenheit in den sozialen Medien.

Die junge Frau, die sich für regionale Spezialitäten einsetzt und deren Küche sich durch Meeresfrüchte, eine Mischung aus Meerschaum und Gemüse auszeichnet, wurde von der Jury ausgewählt. Mit ihrem einzigartigen Stil, den Feinschmecker als unkonventionell bezeichnen würden, begeisterte sie die Gaumen im Nu. Doch abseits des Rampenlichts hatte die zweifache Mutter neben ihrem Küchenteam noch eine weitere Familie zu versorgen. „Eine Herausforderung reichte mir nicht; ich musste zusätzlich noch Muttermilch abpumpen“, vertraute sie dem Podcast „Eden Stories“ an.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Léa Vautier Lecointre | Spitzenkoch 17 (@lea.vautier)

Stillen am Arbeitsplatz: eine Realität, die noch immer viel zu selten verteidigt wird.

Während der zeitlich begrenzten Herausforderungen schien nichts die Kreativität dieser Köchin bremsen zu können. Inspiriert von den saisonalen Körben und Zutaten mit Krallen oder Schuppen, stand sie vor einer zusätzlichen Herausforderung. Die aus dem Becken von Arcachon stammende Köchin, die sich vom sanften Rauschen des Meeres wiegte, musste ihre Kochutensilien beiseitelegen, um kurz auf die Toilette zu gehen und die Milchvorräte ihres Babys aufzufüllen. Tatsächlich teilte sie einen Clip dieses Stillmoments in den sozialen Medien – eine wahre Sammlung von Familienerinnerungen.

Doch anstatt eine Einschränkung oder einen Nachteil darzustellen, war diese Muttermilchgewinnung für Léa von unschätzbarem Wert, da ihr das Wohlbefinden ihres Babys sehr am Herzen lag. „Ich glaube, dass Ernährung noch nie so bedeutungsvoll war“, gestand die Köchin in diesem Beitrag, der fast schon einem Manifest glich. Sie verglich diese berufliche Erfahrung sogar mit einem stürmischen Meer und bediente sich dabei zahlreicher bildhafter Metaphern. „Da ist die Mutter, die die Erde nährt. Diejenige, die Gemüse, Jahreszeiten und Zyklen hervorbringt. Und dann ist da die Mutter, die ein Kind nährt , manchmal fernab der Heimat, manchmal in Stille“, fasste sie in einem kurzen, prägnanten Text zusammen. Denn Muttersein ist kein Ozean voller Opfer, sondern ein unendliches Feld voller Möglichkeiten.

„Elternschaft ist keine Beleidigung“: Eine wichtige Erinnerung

Die Köchin, die mit Crème & Pêche ein mobiles Kochkonzept betreibt, das kulinarische Erlebnisse mit regionalen Produkten bietet, genießt ihr Muttersein in vollen Zügen. Obwohl sie nach der Geburt aufgrund von Erschöpfung in der sechsten Folge aus dem Wettbewerb ausscheiden musste, ist die zweifache Mutter stolz darauf, Karriere und Familie erfolgreich miteinander vereinbaren zu können. Tatsächlich ist dies nicht ihr erstes Mal. Mit ihrer kleinen Tochter, die in der „Service Included“-Staffel als Sous-Chefin fungiert und mit der sie gemeinsam einfache Rezepte zubereitet, hat sie bereits Erfahrung gesammelt.

Auch heute noch werden Mütter, die frühzeitig in den Beruf zurückkehren, kritisiert und des Egoismus bezichtigt. Doch diese selbstbewusste Köchin widerlegte diese Vorurteile. Sie gewann zwar keine Medaille, aber sie weckte Stolz in ihren Töchtern und errang einen weiteren, ganz persönlichen Sieg.

Léa setzte sich nicht nur für ihre Region und deren ausgeprägte kulinarische Identität ein, sondern verkörperte auch ein authentischeres, weniger idealisiertes Bild von Mutterschaft. Und diese Bilder sollten bei all jenen Anklang finden, die viel zu lange von Stereotypen geprägt waren.