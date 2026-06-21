Statt „Hör auf zu weinen“ zu sagen, findest du hier fünf Sätze, die Kindern helfen, ihre Gefühle auszudrücken.

Elternschaft
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : AI25.Studio Studio / Pexels

Die Tränen eines Kindes können beunruhigend sein. Ob aus Müdigkeit oder reflexartig, man möchte das Weinen am liebsten so schnell wie möglich stoppen. Doch indem man ein Gefühl anerkennt , anstatt es zu unterdrücken, kann das Kind es besser verstehen und wertvolle Fähigkeiten für ein friedliches Aufwachsen entwickeln.

Warum man diese kleine Formulierung vermeiden sollte

„Hör auf zu weinen“ ist einer dieser Sätze, die viele Erwachsene ohne böse Absicht verwenden. Doch er kann einem Kind das Gefühl geben, seine Gefühle seien inakzeptabel oder es müsse sie verbergen. Kinderentwicklungsexperten erinnern uns daran, dass Kinder noch nicht über dieselben emotionalen Fähigkeiten wie Erwachsene verfügen. Weinen ist oft ihr natürlichster Weg, Frustration, Angst, Traurigkeit oder extreme Erschöpfung auszudrücken. Ziel ist es daher nicht, die Emotion zu unterdrücken, sondern sie zu unterstützen.

1. „Ich sehe, du bist traurig, ich bin hier.“

Dieser Satz wirkt sofort beruhigend. Indem Sie die beobachtete Emotion benennen, helfen Sie dem Kind, seine Gefühle zu erkennen. Mit dem Zusatz „Ich bin für Sie da“ zeigen Sie ihm, dass es diese schwierige Zeit nicht allein überstehen muss. Dieses Gefühl der Geborgenheit ist wesentlich dafür, dass es mit der Zeit lernt, seine Emotionen besser zu regulieren .

2. „Du hast das Recht zu weinen, das passiert jedem.“

Weinen ist weder eine Schwäche noch ein Verhalten, das korrigiert werden muss. Indem man Kinder daran erinnert, dass jeder Traurigkeit oder Mutlosigkeit empfinden kann, normalisiert man diese Gefühle. Das hilft dem Kind zu verstehen, dass seine Gefühle berechtigt sind und es sich für nichts schämen muss. Eine einfache, aber besonders wertvolle Botschaft für ein gesundes Selbstwertgefühl.

3. „Hättest du lieber eine Umarmung oder etwas Ruhe?“

Nicht alle Kinder reagieren gleich, wenn sie verärgert sind. Manche suchen körperliche Nähe, andere brauchen etwas Abstand. Indem Sie ihnen die Wahl lassen, ermutigen Sie sie, herauszufinden, was ihnen in diesem Moment guttun würde. Es ist auch eine gute Möglichkeit, ihnen beizubringen, auf ihre Bedürfnisse zu hören und sie auszudrücken.

4. „Können Sie mir zeigen, wo Sie das in Ihrem Körper spüren?“

Gefühle drücken sich oft körperlich aus, bevor sie in Worte gefasst werden. Ein flaues Gefühl im Magen, ein Kloß im Hals oder ein Hitzegefühl können Wut, Angst oder Traurigkeit begleiten. Kinder dazu anzuregen, diese Empfindungen wahrzunehmen, hilft ihnen, ihre Gefühle besser zu verstehen. Dieses Bewusstsein fördert nach und nach ihre emotionale und körperliche Intelligenz.

5. „Wenn du bereit bist, werden wir gemeinsam darüber sprechen.“

Manchmal kann ein Kind seine Gefühle in dem Moment einfach nicht ausdrücken. Der Wunsch nach einer sofortigen Antwort kann sein Unbehagen dann nur noch verstärken. Diese Formulierung gibt ihm die nötige Zeit, sich zu beruhigen, und zeigt ihm gleichzeitig, dass Sie weiterhin für ihn da sind und ihm zuhören. Sie schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre und respektiert sein Tempo.

Letztendlich haben diese wenigen Sätze eines gemeinsam: Sie erkennen das Gefühl an, anstatt es zurückzuweisen. Wenige wohl gewählte Worte können eine Krise in eine echte Lernchance verwandeln. Diese einfühlsame Herangehensweise stärkt das Vertrauensverhältnis und stattet das Kind mit wertvollen Fähigkeiten fürs Leben aus.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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