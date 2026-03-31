Sie kleidet ihren Sohn in Leggings, und die Reaktionen im Internet sprechen Bände über Geschlechternormen.

Geschlechterstereotype halten sich hartnäckig in der Kinderkleidung. Eine Mutter, die nebenbei auch moderne Kinderlieder schreibt, machte diesbezüglich eine traurige Erfahrung in den sozialen Medien. Alles begann mit einer einfachen Leggings, die Jungen tragen, die ihr Sohn anhatte. Den Kommentaren zufolge sollten Jungen Hosen und Pullover mit heroischen Assoziationen tragen, Mädchen hingegen rosa Kleider mit Pailletten. Antiquierte Normen, die die Mutter anprangert.

Leggings: das Kleidungsstück der Zwietracht

Schon die bloße Erwähnung von Leggings löst Empörung und hitzige Stildebatten aus. Oft als „visueller Horror“ oder gar Nähdesaster bezeichnet, zählen Leggings zu den „umstrittenen“ Kleidungsstücken, ähnlich wie Labubu-Hosen und zerrissene Jeans. Von der Modewelt kritisiert und des „schlechten Geschmacks“ bezichtigt, haben Leggings einen eher zweifelhaften Ruf.

Während Leggings an sogenannten weiblichen Figuren kaum toleriert werden, sind sie an Männerbeinen schlichtweg verboten. Die einzige Ausnahme von diesem eng anliegenden Kleidungsstück machen erfahrene Marathonläufer, und selbst sie werden, unter dem Deckmantel des Sports, oft harscher Kritik ausgesetzt. Auch Jungen, so unbeschwert sie auch sein mögen, erleiden das traurige Schicksal der Männlichkeit, wenn sie sich herablassen, Leggings statt einer blauen Hose zu tragen.

Zumindest ist das die erschreckende Schlussfolgerung einer Mutter. Die junge Frau, bekannt als @laurelbang, interpretiert bekannte Lieder aus der Perspektive einer Mutter neu und komponiert gefühlvolle Schlaflieder. Ihr Instagram-Account gleicht einem offenen Tagebuch, in dem sie hilfreiche Ratschläge und schonungslose Einblicke in ihren Alltag teilt. Manchmal filmt sie spontane Momente mit ihrem Sohn, und eines dieser Videos hat online einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Grund für diesen kollektiven Aufschrei? Eine harmlose Leggings – als ob Kinder sich an eine Kleiderordnung halten und ihre Kleidung nach Geschlecht statt nach persönlichem Geschmack auswählen sollten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Mathilde (@laurelbang)

Hasskommentare über ein einfaches Stück Stoff

Es ist an sich kein Problem, einen Jungen fröhlich in Leggings herumlaufen zu sehen – außer für diejenigen, die Stereotypen mit der Wahrheit verwechseln und meinen, ein Junge solle mit Autos spielen und Sportpullover tragen. Den Kommentaren nach zu urteilen, die den Beitrag wie eine Flut von Kritik überschwemmten, haben Leggings in der Jungengarderobe nichts zu suchen, und die Mutter sei unverantwortlich, ihren Sohn mit solchen „Praktiken“ vertraut zu machen.

Dieses dehnbare, wie eine zweite Haut sitzende Kleidungsstück eignet sich hervorragend für die aktiven Abenteuer und akrobatischen Aktivitäten von Kindern. Einige wenige Internetnutzer, die von Normen und überholten Stereotypen beeinflusst sind, protestierten jedoch lautstark und sahen darin „verweichlichte“ Anzeichen, wo tolerantere Menschen lediglich ein vielseitiges Kleidungsstück erkannten, das optimale Bewegungsfreiheit bietet.

„Wenn man seinem Sohn Leggings anzieht, ist das ein Zeichen von Geisteskrankheit“, behauptet eine Frau. „Was für ein Albtraum“, wirft eine andere ein. „Aus dem Kind wird mal eine Schwuchtel.“ Diese Hetzer sind dieselben, die sich nach den alten Zeiten sehnen, als Mädchen ruhig mit Barbies spielten und mit ihren Puppen Mutterschaft lernten, während Jungen um einen Ball stritten und spielerisch Führungsqualitäten entwickelten.

Die Mutter, ein unwissendes Opfer eklatanter Engstirnigkeit, bemerkt, dass 95 % der Kommentare von Männern stammen. Als ob eine einfache Leggings in Größe 40 das Ende ihrer Spezies bedeuten und ihre Männlichkeit bedrohen würde. Als ob Kleidung das Verhalten bestimmen würde. Doch, wie die Mutter uns in Erinnerung ruft : „Kleidung hat keine Moral.“ Und das ist nicht ihre einzige Lektion in Toleranz.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Mathilde (@laurelbang)

Die geniale Antwort dieser Mutter auf Hass

Kleidung und Spielzeug sind nicht von Natur aus geschlechtsspezifisch. Ein Junge kann ein rosa Poloshirt tragen und ein Mädchen ein blaues Sweatshirt, genauso wie der eine gerne mit seiner Spielküche kocht, während der andere Mountainbike fährt. Leggings sind daher nicht „weiblicher“ als männlich. Die Vorstellung, Leggings würden irgendwie entmannen, ist ein soziales Konstrukt, ein Produkt ideologischer Prägung.

Die Gesellschaft hat uns eingeredet, dass jedes Kleidungsstück in eine Kategorie passen muss, und zwar nicht nur in die in unserem Kleiderschrank. Und das gilt auch heute noch. Laut einer groß angelegten Studie mit 20.000 T-Shirts und Shorts bekannter Marken sind Stereotypen deutlich auf den Brustkörben von Kindern zu erkennen. Trotz gemeinsamer Interessen werden Mädchen mit Wörtern wie „Liebe“, „Lächeln“ und „Träumen“ assoziiert, während Jungen eher mit Adjektiven wie „Erkunden“, „Schnelligkeit“ oder „Rudern“ in Verbindung gebracht werden.

Und dieser Vorfall mit den Leggings ist nur ein weiteres Beispiel für dieses grundlegende Problem. Anstatt gewaltsam auf diese Angriffe zu reagieren, blieb die Mutter standhaft, aber auf eine erzieherische Art und Weise. Sie erinnerte alle daran: „Man schützt Kinder nicht, indem man ihnen absurde Regeln beibringt.“ Sie erzieht ihr Kind zu Mitgefühl, während andere Gefangene ihrer überholten Überzeugungen bleiben.

Diese Leggings sind nebensächlich im Vergleich zur Freude und dem Lachen eines Kindes. Sie bilden lediglich die Kulisse. Dennoch sehen manche sie als Warnsignal, als ob ein Outfit im Park die gesamte Zukunft eines Kindes bestimmen könnte.