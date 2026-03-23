Während ihrer Schwangerschaft fotografierte sie die Veränderungen an ihrem Bauch über einen Zeitraum von 8 Monaten.

Die schwangere Amanda Macari (@macariamanda) hat acht Monate ihres wachsenden Babybauchs in Schwarz-Weiß verewigt – eine bewegende Fotoserie, die von Tausenden auf Instagram gesehen wurde.

Eine intime und poetische Fotoserie

Die brasilianische Influencerin Amanda Macari (@macariamanda) teilte eine Serie von 16 Schwarz-Weiß-Porträts, die ihre Schwangerschaft Monat für Monat dokumentieren. Die zwei Reihen zeigen abwechselnd Profil- und Frontansichten: Anfangs ein kaum gewölbter Bauch in engen Jeans; mit fortschreitenden Monaten wächst er deutlich bis zum achten Monat, wobei er immer noch von einem schlichten BH und Jeans betont wird. Diese minimalistischen Aufnahmen fangen die Sanftheit ihrer Kurven, ihre schützenden Hände und eine spürbare Ruhe ein.

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Eine tiefgründige spirituelle Botschaft

Die portugiesische Bildunterschrift klingt wie ein Gebet: „9 Monate lang dein Lieblingszuhause 🤰💗“. Darauf folgt ein Zitat aus Psalm 139,13-16: „Du hast mein Innerstes geschaffen und mich im Mutterleib gewoben. […] Deine Augen sahen mich schon ungeboren; alle meine Tage waren in deinem Buch geschrieben.“ Ein biblischer Text, der das vorgeburtliche Leben als göttliche Schöpfung feiert, voller Wunder und Vorherbestimmung.

Eine bewegende Feier der Mutterschaft

Dieser Instagram-Post berührt durch seine Schlichtheit und seinen Glauben: keine Filter, kein Schnickschnack, nur die intime Verwandlung des Körpers in ein „Zuhause“ für das Baby. Zahlreiche Kommentare von bewegten werdenden Müttern erreichen uns, die ihre eigenen Geschichten teilen. Mit Hashtags wie #gravidasnotiktok erreicht der Post eine brasilianische Community, für die Schwangerschaft ein tägliches Wunder ist.

Amanda Macaris Fotografien gehen weit über den einfachen Vorher-Nachher-Vergleich hinaus und werden zu einer poetischen und spirituellen Meditation über die Entstehung des Lebens. Ein berührendes Zeugnis, das die heilige Schönheit der neunmonatigen Schwangerschaft heraufbeschwört.