Während ihrer Schwangerschaft fotografierte sie die Veränderungen an ihrem Bauch über einen Zeitraum von 8 Monaten.

Elternschaft
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Die schwangere Amanda Macari (@macariamanda) hat acht Monate ihres wachsenden Babybauchs in Schwarz-Weiß verewigt – eine bewegende Fotoserie, die von Tausenden auf Instagram gesehen wurde.

Eine intime und poetische Fotoserie

Die brasilianische Influencerin Amanda Macari (@macariamanda) teilte eine Serie von 16 Schwarz-Weiß-Porträts, die ihre Schwangerschaft Monat für Monat dokumentieren. Die zwei Reihen zeigen abwechselnd Profil- und Frontansichten: Anfangs ein kaum gewölbter Bauch in engen Jeans; mit fortschreitenden Monaten wächst er deutlich bis zum achten Monat, wobei er immer noch von einem schlichten BH und Jeans betont wird. Diese minimalistischen Aufnahmen fangen die Sanftheit ihrer Kurven, ihre schützenden Hände und eine spürbare Ruhe ein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Amanda Macari (@macariamanda)

Eine tiefgründige spirituelle Botschaft

Die portugiesische Bildunterschrift klingt wie ein Gebet: „9 Monate lang dein Lieblingszuhause 🤰💗“. Darauf folgt ein Zitat aus Psalm 139,13-16: „Du hast mein Innerstes geschaffen und mich im Mutterleib gewoben. […] Deine Augen sahen mich schon ungeboren; alle meine Tage waren in deinem Buch geschrieben.“ Ein biblischer Text, der das vorgeburtliche Leben als göttliche Schöpfung feiert, voller Wunder und Vorherbestimmung.

Eine bewegende Feier der Mutterschaft

Dieser Instagram-Post berührt durch seine Schlichtheit und seinen Glauben: keine Filter, kein Schnickschnack, nur die intime Verwandlung des Körpers in ein „Zuhause“ für das Baby. Zahlreiche Kommentare von bewegten werdenden Müttern erreichen uns, die ihre eigenen Geschichten teilen. Mit Hashtags wie #gravidasnotiktok erreicht der Post eine brasilianische Community, für die Schwangerschaft ein tägliches Wunder ist.

Amanda Macaris Fotografien gehen weit über den einfachen Vorher-Nachher-Vergleich hinaus und werden zu einer poetischen und spirituellen Meditation über die Entstehung des Lebens. Ein berührendes Zeugnis, das die heilige Schönheit der neunmonatigen Schwangerschaft heraufbeschwört.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Dieser Star der „Body-Positivity“-Bewegung teilt einen intimen Moment aus ihrem Leben als Mutter.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieser Star der „Body-Positivity“-Bewegung teilt einen intimen Moment aus ihrem Leben als Mutter.

Seit einigen Jahren verändern bestimmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unsere Wahrnehmung des Körpers. Heute spricht Iskra Lawrence, eine...

Wie man Kindern Liebe erklärt, ohne Verwirrung zu stiften

Anders als die Frage nach der Entstehung von Babys ist dies eine Frage, mit der sich Eltern selten...

In London wird Vätern in einem Workshop beigebracht, wie sie die Haare ihrer Töchter stylen können.

Flechten oder einen Pferdeschwanz binden zu lernen, mag einfach erscheinen, doch manchen Eltern fallen diese Fertigkeiten nicht leicht....

Das Kind zum Vorstellungsgespräch begleiten: die neue Gewohnheit der Generation Z

Früher ermutigten uns unsere Eltern aus der Ferne zu unseren ersten Vorstellungsgesprächen und rieten uns, einfallsreich zu sein....

Warum einige Experten von „zu lautem“ Spielzeug für Kleinkinder abraten

Sirenen, elektronische Musik, sich wiederholende Geräusche … modernes Spielzeug macht sich definitiv bemerkbar. Doch hinter diesen Klängen, die...

Diese Frau, Mutter und Spitzensportlerin, definiert den Begriff der Balance neu.

Becs Gentry, Mutter, Ultramarathonläuferin und Peloton-Trainerin, definiert das Gleichgewicht zwischen Mutterschaft, Partnerschaft und sportlicher Leistung neu, indem sie...