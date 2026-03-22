Dieser Star der „Body-Positivity“-Bewegung teilt einen intimen Moment aus ihrem Leben als Mutter.

Elternschaft
Fabienne Ba.
@iskra / Instagram

Seit einigen Jahren verändern bestimmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unsere Wahrnehmung des Körpers. Heute spricht Iskra Lawrence, eine der einflussreichsten Stimmen der Body-Positivity-Bewegung, über einen sehr persönlichen Aspekt ihres Lebens: die Mutterschaft. Ein aufrichtiges Zeugnis, das weit über das Äußere hinausgeht.

Eine führende Persönlichkeit der Body-Positivity-Bewegung

Iskra Lawrence hat sich als eine der führenden Figuren der Body-Positivity-Bewegung etabliert. Das britische Model erlangte Bekanntheit, indem sie traditionelle Schönheitsideale infrage stellte, insbesondere durch ihre Kampagnen für die Marke Aerie. Ihr unverwechselbarer Ansatz? Unretuschierte Körper in ihrer ganzen Realität zu zeigen. Cellulite, Akne, natürliche Falten: all diese Elemente, die lange aus Werbebildern verbannt wurden, werden hier unverfälscht präsentiert. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, einen offeneren Dialog über Körperbilder anzustoßen.

Eine intime Betrachtung über die Mutterschaft

Heute geht Iskra Lawrence einen neuen Weg und teilt einen persönlichen Moment aus ihrem Leben als Mutter. Sie zeigt authentisches Muttersein, fernab der perfekten Bilder, die oft in den sozialen Medien präsentiert werden. Sie spricht über die körperlichen und emotionalen Veränderungen, die diese Lebensphase mit sich bringt – ein Thema, das immer noch viel zu oft beschönigt oder ignoriert wird.

Der Körper verändert sich nach der Schwangerschaft, und sie spricht offen darüber. Vor allem weigert sie sich, diese Veränderungen als „Makel“ abzustempeln. Im Gegenteil, sie präsentiert sie als normale, gelebte und legitime Realität. Solche Berichte tragen dazu bei, Erfahrungen zu normalisieren, die viele machen, aber selten thematisiert werden. Sie erinnern uns daran, dass sich der Körper weiterentwickeln und verändern kann und dabei stets Aufmerksamkeit, Respekt und Freundlichkeit verdient.

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Eine Botschaft, die im Einklang mit ihrer Zeit steht

Während die Body-Positivity-Bewegung bereits zu einem Wandel der Einstellungen beigetragen hat, schlägt Iskra Lawrence nun vor, die Diskussion mit einem noch stärkeren Konzept zu erweitern: „Körpersouveränität“. Die Idee dahinter? Du hast das Recht, frei von äußerem Druck über deinen Körper zu entscheiden. Es geht nicht mehr nur darum, dein Aussehen zu akzeptieren, sondern darum, die Macht über die Entscheidungen zurückzugewinnen, die dich betreffen.

Dies kann bedeuten, bestimmte Vorgaben abzulehnen: restriktive Diäten, auferlegte Schönheitsideale oder ständige Selbstkritik. Im Gegenteil, es ermutigt dazu, sich wieder mit den eigenen Bedürfnissen, dem eigenen Wohlbefinden und den eigenen Gefühlen zu verbinden. In einer Welt, in der einem ständig gesagt wird, was man ändern, verbessern oder korrigieren soll, hat diese Botschaft eine zutiefst befreiende Wirkung. Iskra Lawrences Botschaft ist somit Teil einer breiteren Bewegung. Immer mehr Stimmen prangern die Auswirkungen unrealistischer Schönheitsideale an, insbesondere auf die psychische Gesundheit und das Selbstwertgefühl.

Kurz gesagt, indem Iskra Lawrence ihre persönlichen Erfahrungen teilt, schafft sie Raum für eine ehrlichere und differenziertere Diskussion. Ihr Zeugnis erinnert uns daran, dass solche Erfahrungen normal, legitim und weit verbreitet sind. Ihre Botschaft ist letztlich einfach: Dein Körper erzählt eine Geschichte, und diese Geschichte verdient Respekt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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