Dank eines bestimmten Gens neigen manche Menschen weniger zu Schweißgeruch.

Wohlbefinden
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Was wäre, wenn unsere Neigung zu Körpergeruch teilweise genetisch bedingt wäre? Seit einigen Jahren konzentriert sich die Forschung auf ein bestimmtes Gen namens ABCC11, das die Wahrnehmung von Achselschweiß beeinflusst. Laut vorliegenden Studien tragen manche Menschen eine Variante dieses Gens, die sie deutlich weniger anfällig für Körpergeruch macht.

Ein Gen namens ABCC11

Laut Medical News Today kodiert das ABCC11-Gen für ein Transportprotein, eine Art „Pumpe“, die für den Transport bestimmter Moleküle durch Zellmembranen verantwortlich ist. Eine Punktmutation in der DNA, 538G>A genannt, kann diese Pumpe inaktivieren. Menschen, die diese inaktive Variante auf beiden Kopien des Gens erben (den sogenannten „AA“-Genotyp), produzieren nur sehr wenig geruchsverursachende Verbindungen. Im Gegensatz dazu reicht die aktive, dominante Variante, die nur auf einer Kopie vorhanden ist, aus, um geruchsintensiven Schweiß zu erzeugen.

Warum fängt Schweiß irgendwann an zu riechen?

Entgegen der landläufigen Meinung ist Schweiß an sich nahezu geruchlos. Geruch entsteht, wenn natürlich auf der Haut vorkommende Bakterien bestimmte Verbindungen im Schweiß abbauen, der von apokrinen Drüsen, insbesondere in den Achselhöhlen, produziert wird. Das Gen ABCC11 spielt dabei eine Schlüsselrolle: Es ist am Transport von Vorläufermolekülen zur Haut beteiligt, die von Bakterien in geruchsbildende Verbindungen, vor allem Thiole, umgewandelt werden. Ist dieses Protein inaktiv, werden diese Vorläufer nicht mehr transportiert: Den verantwortlichen Bakterien steht weniger Ausgangsmaterial zur Verfügung, und der Geruch wird deutlich reduziert.

Eine Variante, die sehr ungleichmäßig verteilt ist

Wie eine im „Journal of Investigative Dermatology“ veröffentlichte Studie zeigt, variiert die Häufigkeit dieser Variante erheblich zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Mehrere Studien schätzen, dass sie 80 bis 95 % der Menschen ostasiatischer Abstammung betrifft, während sie bei Menschen europäischer oder afrikanischer Herkunft selten ist und nur bei etwa 0 bis 3 % auftritt. Unter den ostasiatischen Gruppen weisen Koreaner die höchste Prävalenz auf. Diese unterschiedliche Verteilung gibt Forschern Rätsel auf und lässt sie die Hypothese der Selektion während der menschlichen Evolution aufkommen, obwohl es noch keine allgemein anerkannte Erklärung dafür gibt.

Ein Hinweis im Ohrenschmalz

Überraschenderweise bestimmt dasselbe Gen auch die Art des Ohrenschmalzes. Die inaktive Variante („AA“) ist in der Regel mit trockenem, klarem Ohrenschmalz verbunden, während die aktive Variante feuchten Ohrenschmalz verursacht. Die Beschaffenheit Ihres Ohrenschmalzes kann daher einen – wenn auch nur ungefähren – Hinweis darauf geben, welche Variante Sie tragen. Für eine verlässliche Antwort kann jedoch nur ein Gentest den genauen Genotyp bestimmen.

Die Genetik erklärt nicht alles: Ernährung, Hygiene, Stress und sogar die Hautflora beeinflussen den Körpergeruch. Doch das ABCC11-Gen zeigt, wie eine minimale Veränderung der DNA spürbare Auswirkungen im Alltag haben kann. Für Menschen mit der inaktiven Variante ist die Verwendung von Deodorant theoretisch fast überflüssig. Diese Besonderheit erinnert uns daran, dass hinter unseren alltäglichsten Unterschieden oft komplexe evolutionäre Zusammenhänge verborgen liegen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Frauen sollten keine Gewichte heben“: Diese Athletin reagiert auf ein immer noch hartnäckiges Stereotyp.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Frauen sollten keine Gewichte heben“: Diese Athletin reagiert auf ein immer noch hartnäckiges Stereotyp.

Manche Männer meinen, Frauen sollten sich mit ein paar Core-Übungen auf einer Schaumstoffmatte begnügen, maßvoll trainieren und den...

Hitzewelle: Expertentipps, wie man besser mit der Hitze umgeht

Hitzewellen werden immer häufiger und intensiver und stellen unseren Körper auf die Probe. Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass...

Mückenstiche: Diese Anzeichen deuten auf eine mögliche Allergie hin.

Mücken, diese kleinen Blutsauger, die einem das Blut aussaugen und ein unerträgliches Zirpen in den Ohren verursachen, hinterlassen...

Einsamkeit am Wochenende: Wie man sie akzeptiert und liebt

Wenn man Single ist und in einer neuen Stadt weit weg von seinen Lieben lebt, kann sich das...

Kalte Kompressen in der Unterwäsche: Eine unerwartete Idee, die manche Frauen umsetzen.

Während dieser Hitzewelle, die sich wie eine Neuauflage des Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“ anfühlt, sucht jeder...

Dieser wenig bekannte Nerv, der dem Körper hilft, zur Ruhe zurückzukehren

Wenn wir von Gelassenheit sprechen, denken wir spontan an Meditation im Lotussitz, Klangbäder oder erholsame Waldspaziergänge – nicht...