Diese lang anhaltenden und herrlich duftenden Schweizer Insektenschutzmittel haben mir den Sommer gerettet.

Im Hochsommer erstrahlt unsere Haut in ihren schönsten Farben, doch leider plagen uns auch unzählige kleine Plagegeister – die Folge hungriger Mücken. Sie dienen als wahre Futterquelle für so manche lästige Insektenart. Zwischen Zecken, die sich bei der kleinsten Gelegenheit im Wald an unsere Haut heften, und Mücken, die uns den Schlaf rauben, fällt es schwer, die wohlverdiente Ruhe zu genießen. Diese Insektenschutzmittel mit ihrem angenehmen Monoi-Duft sind die besten Mittel auf dem Markt für einen ungestörten Sommer ohne mikroskopisch kleine Plagegeister. Unter realen Bedingungen getestet und für gut befunden!

Lang anhaltende Abwehrmittel, die ihre Versprechen wirklich halten.

Die Sonne strahlt hell, die Vögel zwitschern vom Morgengrauen an, die Tage ziehen gemächlich dahin, ohne jegliche Einschränkungen am Horizont … der Urlaub scheint perfekt. Doch sobald Insekten unsere Ausflüge bereichern, nimmt die Idylle eine etwas weniger idyllische Wendung. Man muss keine Phobie haben, um sie zu fürchten und echte Paranoia zu entwickeln.

Zwischen Wespen, die schamlos an unserem Essen picken und uns bei jedem Auftauchen mit Stichen drohen, Mücken, die sich mit Einbruch der Dunkelheit in Vampire verwandeln, und Zecken, die im hohen Gras lauern, hält sich das Sprichwort „Kleine Insekten fressen keine großen“ hartnäckig. Deshalb bleiben wir stets auf der Hut, um nicht mit entzündeten Beulen oder einem ungebetenen Gast als Souvenir nach Hause zu kommen.

Ich persönlich boykottiere die traditionelle Fliegenklatsche und brutale Bekämpfungsmethoden wie gnadenlose Insektizide. Tierquälerei ist mir ein absolutes Anliegen. Ich bevorzuge sanftere Ansätze: Ich glaube, dass jede Art ihren Platz im Ökosystem hat. Da das Zusammenleben jedoch komplex ist, habe ich mich mit zwei Repellents des Schweizer Labors Sereni-d ausgestattet.

Die Marke, bekannt für ihre Expertise und ihr Bestreben, Gelassenheit zu einem universellen Prinzip zu machen, hat diese Produkte entwickelt, um das Beste des Sommers einzufangen. Die Repellentien, die über 8 Stunden lang wirken und die Exzellenz unserer Schweizer Nachbarn verkörpern, hinterlassen zudem einen angenehmen Monoï-Duft auf der Haut. Genug, um mikroskopisch kleine Eindringlinge fernzuhalten, aber nicht unsere Mitmenschen.

Bezaubernder Duft, leichte Textur… Ein Fünf-Sterne-Erlebnis

Solange ich denken kann, haben die Insektenschutzmittel, die ich bisher in meiner Kosmetiktasche hatte, meine Sinne eher gereizt als erfreut. Ich fühlte mich buchstäblich wie eine lebende Citronella -Kerze. Außerdem musste ich jedes Mal husten, wenn ich den Sprühkopf betätigte – ein Beweis dafür, dass die Formel nicht gerade die minimalistischste auf dem Markt war.

Diese Insektenschutzmittel der Marke Sereni-d verströmen einen tropischen Duft, der an zarte Meeresnoten erinnert. Die Textur ist sehr angenehm und ähnelt eher einem erfrischenden Spray als einem rein vorbeugenden Produkt. Die Anwendung ist weder lästig noch eine Belastung für den Geruchssinn, sondern einfach ein Akt des Wohlbefindens.

Als begeisterter Wanderer und Liebhaber hügeliger Landschaften konnte ich auch ihre Schweißresistenz testen. Nach mehreren Stunden steilen Aufstiegs und unzähligen Schweißtropfen war keine einzige Mücke zu sehen. Auch Zecken blieben aus. Die drückende Hitze der letzten Wochen hatte ihrer Vermehrung jedoch besonders gut gedient.

Natürliche Schutzstoffe, die die Empfindlichkeit der Haut respektieren

Sereni-d Zecken- und Mückenschutzmittel wirken am besten zusammen. Sie ergänzen sich und sind besonders nützlich beim Wandern auf steilen Pfaden durch unberührte Wälder oder beim Erkunden von Bergseen, die von menschlichen Eingriffen unberührt sind.

Dank ihrer natürlichen Wirkstoffe, die direkt aus der Naturapotheke stammen, können sie direkt auf Haut oder Kleidung aufgetragen werden. Sprühen ist also überflüssig. Diese Insektenschutzmittel sind für Babys ab 6 Monaten geeignet und reizen weder Wunden noch verursachen sie Rötungen.

Die Marke Sereni-d, deren Ursprung in einem Land liegt, das einem riesigen Garten Eden gleicht, arbeitet im Einklang mit der Natur – intelligent und umsichtig. Darüber hinaus sind alle Sereni-d-Produkte garantiert frei von DEET, Permethrin und endokrinen Disruptoren. Die Marke konzentriert sich auf das Wesentliche und verzichtet auf unnötige Chemikalien.

Beide Abwehrmittel basieren auf Eucalyptus citriodora, einem natürlichen Inhaltsstoff, der für seine starke abweisende Wirkung geschätzt wird. Dieser Inhaltsstoff stört die Wahrnehmung von Insekten und macht uns für Schädlinge nahezu unsichtbar. Letztendlich fühlt es sich ein bisschen so an, als besäßen wir eine Art Zauberwaffe.

Urteil: Diese Abwehrmittel sind zu alltäglichen Helfern geworden.

Kurz gesagt, die Insektenschutzmittel von Sereni-d gehören für mich im Sommer zu den unverzichtbaren Begleitern. So kann ich mich ganz auf die majestätischen Klippenlandschaften und die nächtlichen Geschichten meiner Freunde konzentrieren. Ob bei meinen Wanderungen auf den GR-Wanderwegen, beim Grillen auf der Terrasse oder sogar am Strand – sie sind schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil meiner sommerlichen Ruhe geworden.

Ob Zufall oder nicht, an der einzigen Stelle, wo ich das berühmte Mückenspray vergessen hatte, war meine Haut von Mückenstichen übersät, während der Rest meines Körpers von diesen gnadenlosen kleinen Plagegeistern verschont blieb. Das ist sicherlich einer der eindrucksvollsten Beweise für seine Wirksamkeit.

Der Sommer steht zwar für Entspannung, doch die Marke Sereni-d zelebriert diese lockere Lebenseinstellung mit innovativen Produkten für unser mentales Wohlbefinden. Schluss mit strapazierter Haut nach dem Urlaub!

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