Die Toilette: Ein neuer Ort der mentalen Erholung?

Die Toilette scheint nur einem Zweck zu dienen: der Erleichterung. Man soll sich dort nicht lange aufhalten (es sei denn, man hat etwas Scharfes gegessen). Doch manchmal dient sie als Zufluchtsort. Man weiß, dass man dort Ruhe findet, und verweilt deshalb länger. Die Toilette, die Intimität und Loslassen fördert, ist trotz ihrer begrenzten sozialen Komponente ein privilegierter Ort der Entspannung, eine Oase der Stille. Aber warum hat dieser eher unscheinbare Raum dieselbe Wirkung auf uns wie ein Spa?

Ist ein langer Aufenthalt auf der Toilette eine Frage des psychischen Überlebens?

Du ärgerst dich über deinen Partner, wenn er sich im Badezimmer aufhält, aber eilst selbst als Erster dorthin, um Ruhe zu finden. Manchmal nutzt du plötzlichen Harndrang oder starke Menstruation als Ausrede, um dich zurückzuziehen und einen Moment der Entspannung zu genießen. Abgesehen von ihrer wenig ansprechenden Hauptfunktion ist das Badezimmer dein Rückzugsort, deine stressfreie Zone .

Selbst wenn man fast zwischen vier Wänden eingeklemmt ist und mit den Knien im Spülbecken sitzt, genießt man endlich Ruhe und Frieden . Manchmal unterbricht der Partner die spontane Meditation, um zu fragen, wo die Gemüsereibe ist. Ein anderes Mal sind es die Kinder, die ungeduldig auf die Türklinke drücken und einen nach der Langsamkeit fragen. Aber insgesamt sind Störungen selten.

Nachdem man sein Geschäft auf der Toilette erledigt hat, verlässt man sie nicht sofort. Man genießt die Ruhe und absolute Stille . Sofern man nicht unter Klaustrophobie leidet und geschlossene Räume nicht ausstehen kann, ist die Toilette ein hervorragender Rückzugsort, wenn ein Essen zu stressig wird oder man die Nase voll von den Kollegen hat. „Man kann die Tür abschließen, und niemand hinterfragt das Bedürfnis nach Privatsphäre. Dieses Gefühl der Abgeschiedenheit, sowohl physisch als auch symbolisch, erlaubt es uns, eine Pause einzulegen“, erklärt die Psychotherapeutin Jessica Hunt in PopSugar .

„Toilettencamping“, eine Praxis, die nicht so anekdotisch ist

Natürlich eignen sich nicht alle Toiletten für Besinnung und innere Ruhe. Auf der Autobahn geht es eher hektisch zu: Man kann kaum länger als eine Minute die Luft anhalten. Auch im Büro möchte man nicht beschuldigt werden, die Toilette benutzt zu haben. Wenn die Hygiene hingegen stimmt, kann dieser einfache, schlicht eingerichtete Raum eine Art „persönliche Oase“ schaffen.

Einer Studie von OpinionWay zufolge verbringen Franzosen durchschnittlich 45 Minuten täglich im Badezimmer. Dies ist nicht nur ein Anzeichen für Darmprobleme oder eine überaktive Blase. Viele Menschen nutzen die Zeit im Badezimmer, um ihren Kopf (und ihren Magen) frei zu bekommen. „Es ist eine gesellschaftlich akzeptierte Art, sich kurz zurückzuziehen, die Nachrichten zu checken, durchzuatmen oder einfach unbeschwert zu sein“, erklärt der Experte.

In diesem beengten, manchmal düsteren Raum fühlt man sich „unantastbar“. Wie der Psychotherapeut betont, profitiert man selbst in einer verletzlichen Lage, etwa über der Toilette gebeugt, von der Unversehrtheit der Privatsphäre. Kurz gesagt: Man muss keine Grenzen setzen, wenn die Badezimmertür doppelt verriegelt ist. Sie bildet eine wertvolle Barriere zwischen der eigenen Innenwelt und der Außenwelt.

Zuflucht auf der Toilette suchen: Was das über Ihren inneren Zustand aussagt

Im Badezimmer kann dich niemand stören oder hetzen. Du stehst nicht unter Zeitdruck. Obwohl die Toilette nur sehr einfachen Komfort bietet und die einzigen Ablenkungen verstaubte Zeitschriften, Kreuzworträtsel aus den 2000ern und künstliche Pflanzen sind, fühlst du dich seltsam entspannt. Du sitzt auf dem Thron wie auf der Couch eines Therapeuten und kommst erholt wieder heraus. Dein Körper sieht das allerdings anders. In dieser etwas erzwungenen Sitzposition leidet dein Dammbereich stillschweigend, und du erhöhst dein Risiko für Hämorrhoiden um ein Vielfaches.

Abgesehen von diesen oft wiederholten medizinischen Fakten verdeutlicht diese etwas ungewöhnliche Entspannungsgewohnheit auch ein tieferliegendes Problem. „Wenn das Badezimmer der einzige Ort ist, an dem Sie Ruhe finden, sollten Sie vielleicht versuchen, dieses Gefühl der Gelassenheit und Abgeschiedenheit auch in anderen Lebensbereichen zu kultivieren“, so der Experte weiter. Ihre Momente der Entspannung sollten nicht auf diesen vermeintlich Feng-Shui-gerechten Raum beschränkt sein. Wenn doch, bedeutet das, dass Sie sich von anderen überholen lassen und Ihre einzige Zuflucht nun am seidenen Faden hängt.

„Nein“ zu sagen, sich zurückzuziehen und auf sein Bedürfnis nach Ruhe zu bestehen, ist manchmal genauso wohltuend wie sich ins Badezimmer zurückzuziehen und Katzenvideos anzuschauen. Sie haben Besseres verdient als eine entspannende Auszeit, umgeben von Lufterfrischer und Feuchttüchern.