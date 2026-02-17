Auf der Stelle hüpfen, ein Ritual, das ein Sporttrainer für ein besseres Aufwachen empfiehlt

Für viele sind Morgenstunden gleichbedeutend mit Trägheit, Gähnen und nachlassender Motivation. Ein Fitnesscoach verrät einen schnellen und einfachen Tipp, um Muskeln und Geist direkt nach dem Aufstehen zu wecken.

Eine kurze Gewohnheit, die das Aufwachen verändert

Laut der amerikanischen Trainerin Kathryn Smith liegt das Geheimnis eines effektiven Starts in den Tag nicht in einem langen Workout, sondern in einer einfachen Bewegung, die man direkt nach dem Aufstehen ausführen sollte. Auf Social Media empfiehlt sie, nach dem Aufwachen ein paar Sprünge zu machen, um Körper und Geist dynamisch zu aktivieren.

Warum Hüpfen auf der Stelle helfen kann

Die Idee hinter dieser Praxis ist sowohl physiologischer als auch psychologischer Natur. Bewegung regt die Durchblutung an, erhöht leicht die Körpertemperatur – die morgens nach dem Aufwachen am niedrigsten ist – und aktiviert das Nervensystem, was zu einem schnelleren Wachwerden beitragen kann. Andere Quellen weisen darauf hin, dass diese Art von Bewegung die Durchblutung des Gehirns steigert, die Sauerstoffversorgung verbessert und zu einer besseren Stimmung und einem energiegeladenen Start in den Tag beitragen kann.

Wie viele Sprünge und wie man sie ausführt

Der Trainer empfiehlt etwa fünfzig kleine Sprünge, ohne dabei olympische Höchstleistungen anzustreben: Es sind leichte Hüpfer, die einfach den Körper aktivieren sollen, egal ob man noch im Schlafanzug ist oder schon im Zimmer. Für diese Übung benötigt man weder Geräte noch spezielle Kleidung und kann durch sanfte Bewegungen wie Dehnübungen oder einen kurzen Spaziergang ergänzt werden, um den aktivierenden Effekt zu verlängern.

Ein einfacher Tipp, den Sie in Ihre Routine einbauen können

Ein paar Sprünge direkt nach dem Aufstehen sind zwar kein Wundermittel, können dem Körper aber signalisieren, dass es Zeit ist, in den Tag zu starten. Kombiniert man dieses Ritual mit anderen Morgengewohnheiten, wie dem Aufenthalt im natürlichen Licht oder dem sofortigen Trinken von Flüssigkeit, verstärkt sich die positive Wirkung auf Wachheit und Stimmung.

Kurz gesagt: Gleich nach dem Aufwachen aufzuspringen ist eine einfache, schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Körper und Geist schon vor dem Frühstück zu aktivieren. Ein paar Dutzend Sprünge genügen, um aus einem verschlafenen Tag einen energiegeladenen Start zu machen. Diese kleine Routine lässt sich leicht in Ihre Morgenroutine integrieren und sorgt so für einen dynamischeren und positiveren Alltag.