Dieser einfache Reflex kann Ihnen helfen, Stress am Arbeitsplatz zu bewältigen.

Stress am Arbeitsplatz ist ein zunehmendes Problem, das sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter als auch die Unternehmensleistung beeinträchtigt. Laut einer ausführlichen Studie scheint Achtsamkeitstraining, insbesondere in Verbindung mit Naturerlebnissen, ein wirksames Mittel zur besseren Stressbewältigung zu sein.

Die Belastung durch beruflichen Stress

Arbeitsbedingter Stress hat zahlreiche negative Folgen, die von psychischen Störungen wie Angstzuständen und Depressionen bis hin zu körperlichen Gesundheitsproblemen wie Bluthochdruck und chronischer Müdigkeit reichen. Er beeinträchtigt zudem die Produktivität und die Arbeitsqualität und verursacht dadurch erhebliche wirtschaftliche Kosten für Unternehmen.

Es ist wichtig zu betonen, dass übermäßiger Druck und arbeitsbedingter Stress nicht als normal oder unvermeidbar angesehen werden sollten: Jeder Mensch hat das Recht auf ein gesundes Arbeitsumfeld, das sein körperliches und seelisches Wohlbefinden respektiert und frei von schädlichem Druck ist. Stress kann jedoch trotz angemessener Arbeitsbedingungen auftreten. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, um das Wohlbefinden der Beschäftigten zu erhalten und die Auswirkungen von arbeitsbedingtem Stress zu verhindern oder abzumildern.

Achtsamkeit als individuelle Lösung

Achtsamkeit bedeutet, dem gegenwärtigen Moment unvoreingenommen und ohne Wertung Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Praxis hilft, emotionale Reaktionen auf Stress zu reduzieren, das Wohlbefinden zu steigern und die emotionale Selbstregulation zu verbessern. Am Arbeitsplatz ermöglicht sie Mitarbeitern, gelassener mit dem täglichen Druck umzugehen.

Die vorteilhafte Rolle der Natur

Die Studie hebt außerdem hervor, dass der Kontakt mit der Natur, selbst im urbanen Umfeld oder im Büro durch Pflanzen oder den Blick ins Grüne, Stress reduziert. Naturerfahrung und Achtsamkeit verstärken diese Wirkung und tragen dazu bei, mentale Ressourcen wiederherzustellen, kognitive Ermüdung zu verringern und die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen.

Ein innovatives Modell für besseres Stressmanagement

Forscher schlagen ein Modell namens „Achtsamkeitsbasierte Naturintervention“ (MiNBI) vor, das diese beiden Ansätze kombiniert. Regelmäßige Pausen und Momente der Meditation in der Natur, sowohl drinnen als auch draußen, fördern die mentale Erholung und das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Unternehmen werden ermutigt, diese Praktiken zu integrieren, um ein gesünderes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Achtsamkeit am Arbeitsplatz zu praktizieren und den Kontakt zur Natur zu intensivieren, ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Weg, Stress im Job besser zu bewältigen. Dies verbessert sowohl die Gesundheit der Einzelnen als auch die Unternehmensleistung und schafft die Grundlage für eine ausgewogenere und nachhaltigere berufliche Zukunft.