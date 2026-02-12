Fühlen Sie sich sozial ausgelaugt? Therapeuten erklären, wie Sie neue Energie tanken können, ohne sich schuldig zu fühlen.

Zwischen belanglosen Gesprächen übers Wetter, aufgesetzten Lächeln bei geselligen Anlässen und gespielter Verstellung an großen Tischen sind unsere sozialen Akkus schnell leer. Und anders als bei Handys reicht einfaches Aufladen nicht aus. In derZeitschrift „Self“ stellt Laurie Helgoe, promovierte Psychologin und außerordentliche Professorin für Klinische Psychologie an der Universität Augsburg, Aktivitäten vor, mit denen sich diese überlasteten sozialen Akkus wieder aufladen lassen.

Wenn die soziale Batterie in einem kritischen Zustand ist

In der Gesellschaft ein gutes Bild abzugeben, ist alles andere als einfach. Wir müssen ständig eine Rolle spielen, uns in unglaublich langweilige Gespräche verwickeln und unsere soziale Maske aufrechterhalten, während wir innerlich kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen. Und als ob das nicht genug wäre, saugen wir alle negativen Emotionen um uns herum wie ein Schwamm auf.

Wir merken in der Regel, wenn unsere sozialen Energiereserven erschöpft sind. Wir starren ins Leere, nicken, ohne uns an Gesprächen zu beteiligen, und verspüren ein starkes Bedürfnis nach Einsamkeit. So sehr, dass die Toilette unser einziger Zufluchtsort ist. Dieses Gefühl der Überforderung stellt sich schnell ein, nach ein paar formellen, seelenlosen Gesprächen über das Wetter oder spontanen Therapiesitzungen mit endlos gesprächigen Kollegen. „Wenn man mit anderen interagiert, verarbeitet man eine große Menge an Informationen, und wenn es zu viel auf einmal ist, ist es kein Wunder, dass man sich überfordert fühlt oder Schwierigkeiten hat, sich zu entspannen“, versichert Dr. Helgoe.

Allerdings gibt es keine wirkliche Gebrauchsanweisung, um wieder zu uns selbst zu finden und diese soziale Erschöpfung zu überwinden, die scheinbar nur der Rückzug lindern kann. Wir können uns noch nicht ans Stromnetz anschließen und uns per Katheter aufladen. Andererseits können wir uns Momente des Wohlbefindens verschreiben.

Tauchen Sie ein in eine imaginäre Welt

Um unsere völlig erschöpften sozialen Batterien wieder aufzuladen, brauchen wir keine einwöchige Schweigeretreat. Ein Roman ist ein guter Ersatz und reicht völlig aus, um uns neue Kraft zu geben. Er regt ganz natürlich zum Loslassen an und lässt uns wirklich von der Realität abschalten. Wir lassen uns von den Seiten mitreißen und tauchen so tief in die Handlung ein, dass wir unsere Sorgen vergessen. Indem wir die Tür zu Parallelwelten durchschreiten, ob bevölkert von fantastischen Wesen oder bedrohlichen Monstern, wenden wir uns effektiv von dem ab, was uns stresst. Es ist unser Ausweg. Unsere ganz persönliche Flucht erwartet uns hinter dem Buchdeckel.

Veränderung der Umwelt

Wenn unsere sozialen Akkus leer sind und wir von menschlicher Interaktion übersättigt sind, möchten wir uns am liebsten verkriechen und den Flugmodus aktivieren. Doch diese Expertin hat einen anderen Plan. Anstatt uns in unseren Schlafzimmern zu verkriechen und mit diesem sozialen Kater zu kämpfen, empfiehlt sie, frische Luft zu schnappen und die Umgebung zu wechseln (mit allen verfügbaren Mitteln). Man muss nicht gleich den nächsten Zug nehmen oder eine digitale Auszeit in den Bergen nehmen.

Es gibt sanftere Wege, um zur Ruhe zu kommen. Auf einer Parkbank zu sitzen, dem Gesang der Vögel zu lauschen, sich in den Wald zurückzuziehen oder einen Farbspaziergang zu unternehmen – ein Spaziergang, der von einer bestimmten Farbe geleitet wird – kann allesamt wohltuend sein. Ziel ist es, den Geist zu erfrischen, und die Natur bietet hierfür eine wahre Auszeit, eine Therapie an der frischen Luft. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen dies: Der Kontakt mit der Natur lindert Stress und reduziert Ängste. Und obendrein ist es kostenlos!

Müdigkeit weniger fatalistisch begegnen

Wir mussten uns die Ausführungen unseres Chefs über Marathonläufe anhören, obwohl uns schon beim bloßen Gedanken daran, dem Bus hinterherzurennen, Ausschlag aufkam. Wir gaben uns alle Mühe, Interesse an den Familienfotos unseres Kollegen zu zeigen, während er durch 500 Bilder seines letzten Urlaubs scrollte.

Nach einer stressigen gesellschaftlichen Veranstaltung lassen wir die Szenen oft in Gedanken Revue passieren, und diese Erinnerungen ärgern uns fast mehr als die Gegenwart. Daher ist es laut Dr. Helgoe so wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich auf die angenehmeren Aspekte zu konzentrieren. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Anstatt also den endlosen Abend und die Monologe eines Kollegen zu beklagen, können wir uns über die leckeren Häppchen und die geknüpften Kontakte freuen.

Entspannen Sie sich ganz ohne Stress.

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man ein Thalassotherapie-Spa besuchen oder ein ganzes Spa buchen muss, um neue Energie zu tanken und die Toleranz gegenüber anderen wiederzuerlangen. Dabei ist Einfachheit der Schlüssel. Es gibt keine Wundermittel, sondern nur individuell angepasste Techniken. Manche Menschen sind vollkommen zufrieden mit sich selbst und bleiben in ihrer eigenen Welt, während andere zumindest einen gewissen Kontakt zur Außenwelt pflegen möchten. Dr. Helgoe ist diesbezüglich unvoreingenommen. Sie empfiehlt lediglich, überfüllte Orte und die damit verbundene Reizüberflutung zu meiden. Ihrer Meinung nach bietet das Kino eine wahre Oase der Ruhe. „Es ist ein gemeinsamer und angenehmer Moment der Stille“, sagt sie.

Wählen Sie eine entspannende Aktivität, die uns Freude bereitet.

Im Zeitalter der sozialen Medien ist es verlockend, trendige Wellness-Aktivitäten nachzuahmen. Wir möchten vielleicht Pilates ausprobieren, Bäume umarmen, Yoga inmitten von Welpen machen, in flauschigen Räumen schreien oder Olivenöl-Shots trinken, während im Hintergrund tibetische Klangschalen erklingen. Doch diese Dinge sind nicht immer das Richtige für uns und bewirken oft das Gegenteil, anstatt uns zu entspannen. Auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören ist nicht optional, sondern unerlässlich.

Wenn Ihre soziale Energie nachlässt und Sie sich schon von dem kleinsten „Hallo“ genervt fühlen, müssen Sie lernen, sich selbst Priorität einzuräumen.