Vorbereitung auf den Ruhestand: Wichtige Punkte für einen reibungsloseren Übergang

Wohlbefinden
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Der Ruhestand sollte keine Quelle der Angst sein, sondern ein natürlicher Lebensabschnitt, den man mit Zuversicht angehen kann. Viele Menschen bereiten sich jedoch erst spät darauf vor, oft aus Mangel an Informationen oder aus Angst vor komplexen Realitäten. Mit der richtigen Planung kann dieser Übergang zu einer Zeit des persönlichen Wachstums, der Erfüllung und der wohlverdienten Erholung werden. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, um diese Lebensphase gelassen anzugehen.

Machen Sie sich mit Ihren Rechten und Ihrer Karriere vertraut.

Zunächst ist es wichtig, Ihre persönliche Situation zu kennen: die Anzahl Ihrer Beitragsquartale, Ihre bestehenden Rentenversicherungen und Ihre voraussichtliche Rente. Viele Länder bieten Online-Portale an, auf denen Sie Ihre Erwerbsbiografie einsehen und Ihren Ruhestand simulieren können. Eine Bestandsaufnahme Ihrer Situation im Alter von 45 bis 50 Jahren ermöglicht es Ihnen, Fehler zu korrigieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Über das Tempo am Ende Ihrer Karriere nachdenken

Sollten Sie auf einmal oder schrittweise in den Ruhestand gehen? Gleitender Ruhestand, die Kombination von Erwerbstätigkeit und Rentenansprüchen oder der vorzeitige Ruhestand nach einer langen Berufslaufbahn sind allesamt Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten. Diese Modelle ermöglichen einen reibungslosen Übergang – sowohl finanziell als auch psychisch – in diesen neuen Lebensabschnitt.

Berücksichtigen Sie neben der Rente auch den finanziellen Aspekt.

Sich auf den Ruhestand vorzubereiten bedeutet auch, zukünftige Ausgaben und Bedürfnisse zu berücksichtigen: Wohnen, Gesundheitsversorgung, Freizeitaktivitäten, Pflege im Alter usw. An Ersparnisse zu denken (Lebensversicherung, Mietobjekte etc.) ist nach wie vor ratsam. Laut einer Studie des Center for Retirement Research am Boston College besteht für rund 50 % der amerikanischen Haushalte das Risiko, dass ihr Lebensstandard im Ruhestand deutlich sinkt, wenn sie nicht rechtzeitig vorsorgen.

Den Ruhestand als Lebensprojekt betrachten

Diese neue Lebensphase bietet sich für neue Projekte an: ehrenamtliches Engagement, Reisen, Weiterbildung, berufliche Neuorientierung, Gartenarbeit oder einfach Zeit für sich selbst. Wer sich im Vorfeld Gedanken darüber macht, was er nach dem Ende des Berufslebens tun möchte, kann den Übergang leichter gestalten.

Denken Sie an Gesundheit und Prävention.

Wer auf seine Gesundheit achtet, kann einen entspannteren Ruhestand genießen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und soziale Kontakte sind entscheidend für die Gesundheit. Ebenso wichtig ist es, sich frühzeitig über verfügbare Unterstützungsangebote (wie z. B. die persönliche Autonomiebeihilfe und Wohnraumanpassungen) zu informieren, um einem möglichen Verlust der Selbstständigkeit vorzubeugen.

Gespräche mit Familie und Angehörigen

Der Ruhestand wirkt sich auch auf den Familienbereich aus. Gespräche mit dem Partner, den Kindern oder auch den Eltern (im Falle generationsübergreifender Solidarität) ermöglichen es, sich gemeinsam auf diesen Lebensabschnitt vorzubereiten, Erwartungen zu klären und die Bindungen zu stärken.

Die Vorbereitung auf den Ruhestand ist mehr als nur eine Frage der Zahlen. Es ist ein persönlicher, emotionaler und manchmal sogar existenzieller Prozess. Wer sich frühzeitig damit auseinandersetzt und sich die richtigen Ressourcen sichert, kann einen positiven und bewussten Übergang gestalten, keinen erzwungenen Bruch. Der Ruhestand ist ein neues Kapitel, kein Ende: Gehen Sie ihn am besten mit Klarheit, Weitsicht und Zuversicht an.

