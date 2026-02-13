Diese „schmutzigen“ Tipps, von denen alle Frauen profitieren würden.

Das sind Tipps, die strengen Schönheitsidealen widersprechen und alles infrage stellen, was wir über Frauenhygiene zu wissen glaubten. Von unseren Müttern hörten wir solche Ratschläge selten, und sie würden den selbsternannten „sauberen Mädchen“ im Internet einen Schrecken einjagen. Schon von klein auf lernen wir, wie wir uns schminken, unerwünschte Haare entfernen und uns vorteilhaft kleiden. Uns wird beigebracht, stets „sauber“ zu sein und „nach Rosen zu duften“, doch wir vergessen dabei das Wesentliche.

Es ist in Ordnung, wenn die Unterwäsche am Ende des Tages Flecken hat.

Das sind Worte, die guttun und beruhigen. Diese Tipps, die oft als „anstößig“ gelten und die niemand auszusprechen wagt, aus Angst, ein Ideal zu zerstören, werden von der Content-Creatorin @ amel_ioration.off klar und deutlich ausgesprochen. Mit ihrer Make-up-Routine teilt diese junge Frau wichtige Wahrheiten über den Körper, die wir hören müssen. Während viele Schönheitsideale reproduzieren, indem sie abends Parfüm tragen und die Vorzüge intimer Moschusdüfte preisen, räumt sie mit einigen biologischen Tatsachen auf, die in Biologiebüchern oft fehlen.

Sie beginnt mit einem Thema, das uns oft unangenehm berührt und uns sogar unseren Körper ablehnen lässt: der berüchtigte Ausfluss. Dieser Zervixschleim, der Spuren in der Unterwäsche hinterlässt, ist völlig harmlos. Im Gegenteil, er ist ein nützliches Hilfsmittel, um den Zyklus zu verfolgen und den eigenen Körper besser zu verstehen. Er ist außerdem ein Zeichen dafür, dass die Vagina einwandfrei funktioniert. Diese natürlichen Sekrete reinigen, befeuchten und schützen die Vaginalflora. Die Menge kann je nach Zyklus, Stress, Erregung oder sogar Ernährung variieren. Solange der Geruch nicht stark wird, die Farbe nicht deutlich grünlich-grau wird und kein Brennen auftritt, ist alles in Ordnung. Der Körper reinigt sich selbst. Ganz wörtlich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Amel ✨ (@amel_ioration.off)

Von vorne nach hinten wischen: ein Detail, das alles verändert

Neben anderen vermeintlich „unhygienischen“ Tipps hätte uns dieser vor vielen Infektionen bewahrt, wenn wir ihn als Frauen früher gelernt hätten. Dieser einfache Schritt erscheint selbstverständlich, doch in der Hektik vergessen wir ihn oft. Dabei verhindert er die Übertragung von Bakterien aus dem Analbereich in Harnröhre und Vagina. Und das ist ein wirksamer Schutz vor Harnwegsinfektionen und bestimmten Reizungen im Intimbereich. Es geht nicht um „moralische Reinheit“, sondern um das bakterielle Gleichgewicht. Der Intimbereich ist ein empfindliches Ökosystem, und diese kleine Gewohnheit, die Toilette zu benutzen, kann den entscheidenden Unterschied machen.

Das Wasserlassen nach dem Sex ist kein Mythos

Oftmals belächelt, ist diese Empfehlung alles andere als trivial. Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr hilft, Bakterien auszuscheiden, die durch Reibung in die Harnröhre gelangt sein könnten. Es ist ein einfacher Schritt, der das Risiko einer Blasenentzündung verringert, insbesondere bei Frauen, die dazu neigen. Es ist weder glamourös noch romantisch … aber unglaublich wirksam. Es sollte so selbstverständlich sein wie die Verwendung von Gleitmittel.

Durchfall während der Menstruation: Ja, das kommt vor.

Auch dieses Phänomen wird in Lehrbüchern kaum oder gar nicht beschrieben. Niemand weist uns auf diese Möglichkeit hin. Dabei zwingt uns dieses unglaublich belastende Symptom, unsere Tagespläne komplett zu überdenken und trifft uns völlig unerwartet. Während Witze über Urin und Stuhlgang in der Kindheit noch lustig sind, gelten sie im Erwachsenenalter fast als Tabu. Die Hormone, die bei den Wehen eine Rolle spielen, können auch den Darm stimulieren. Die Folge: beschleunigte Darmpassage, weicherer Stuhl oder sogar Durchfall während der Menstruation. Es ist nicht „schmutzig“, es ist nicht seltsam, es ist hormonell bedingt. Im Beckenbereich ist alles miteinander verbunden.

Ja, eine Schwangerschaft ist auch einige Tage vor dem Eisprung möglich.

In der Schule haben wir die Befruchtung sehr ausführlich anhand zahlreicher Diagramme kennengelernt. Die Widerstandsfähigkeit der Spermien wurde dabei jedoch nicht ausreichend betont. Spermien können bis zu fünf Tage im Körper überleben. Geschlechtsverkehr vor dem Eisprung kann also durchaus zu einer Schwangerschaft führen. Das ist kein Pech, sondern Biologie.

Intimjucken: Nicht ignorieren!

Es kann sich um etwas Harmloses handeln (Reizung, Rasur, neue Seife), aber auch um ein Anzeichen für eine Pilzinfektion oder ein Ungleichgewicht der Scheidenflora. Der Intimbereich sollte nicht dauerhaft jucken. Auf dieses Signal zu achten, ist ein Zeichen von Selbstfürsorge.

Ein Pickel am Po? Dafür muss man sich nicht schämen.

Zeitschriften vergleichen diese Hautreaktion mit Erdbeerhaut und verwenden dramatische Adjektive. Anstatt uns aufzuklären, drängen sie uns, diese winzigen, mikroskopisch kleinen, praktisch unsichtbaren Pickelchen zu entfernen. Auch am Gesäß befinden sich Haarfollikel und Talgdrüsen, genau wie im Gesicht. Eingewachsene Haare, Reibung, Schweiß – da können Pickelchen entstehen. Es ist kein Zeichen mangelnder Hygiene ; es ist einfach Haut.

Blutgerinnsel während der Menstruation: eine Realität

Anders als in der Werbung für Menstruationsprodukte dargestellt, ist Menstruationsblut nicht immer nur ein kleiner Fleck. Manchmal ist es eine richtige Sauerei, und trotzdem schaffen wir es, tapfer zu wirken. Kleine Blutklumpen können normal sein, besonders an Tagen mit starker Blutung. Das Blut gerinnt einfach, bevor es austritt.

Schwitzen unter den Brüsten ist nicht schmutzig

Laut diesen Vorschriften dürften Frauen keinen einzigen Schweißfleck auf ihrer Kleidung haben (außer über dem Kopf). Doch sie sind in erster Linie Menschen und besitzen weder die Saugfähigkeit eines Schwamms noch die eines Lufterfrischers. Die Brust ist eine Hautfalte, warm und schlecht belüftet. Sie schwitzt. Genau wie die Achselhöhlen. Genau wie die Leistengegend. Der Körper reguliert seine Temperatur selbst. Punkt.

Das wirklich „Schmutzige“ ist letztendlich das Schweigen und die Scham, die diese Themen umgeben. Je offener wir über den realen Körper sprechen, desto freier werden wir.