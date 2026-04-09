Einen „Lieblingsort“ zu haben, ist nicht unbedeutend: Die Wissenschaft erklärt, warum.

Vielleicht haben Sie ein Lieblingscafé oder einen Ort mit starker sentimentaler Bedeutung, den Sie trotz all der angesagten neuen Lokale immer noch gerne besuchen. Dieser Ort birgt all Ihre Erinnerungen und fühlt sich wie eine Oase der Ruhe an. Für Sie ist es der perfekte Ort. Sie gehen so oft dorthin, dass dort fast eine Gedenktafel mit Ihrem Namen hängen könnte. Und einen Lieblingsort zu haben, ist kein Zeichen von mangelnder Inspiration; im Gegenteil, es ist eine große Bereicherung.

In der Komfortzone bleiben

Ob Date oder Treffen mit Freunden, ihr trefft euch immer am selben Ort. Es ist ein Ort, den du mehr liebst als jeden anderen, ein Ort, der sich vertraut anfühlt. Du hast ihn in- und auswendig erkundet, aber er wird dir nie langweilig. Im Gegenteil, du wohnst quasi dort. Du kennst all seine Geheimnisse und triffst Stammgäste, die du wie alte Freunde begrüßt. Ein Beweis dafür, dass du viel Zeit dort verbracht hast. Hier fühlst du dich wie zu Hause, sicher und geborgen.

Es könnte ein abgelegenes Café sein, unberührt von Touristen, die nach unaussprechlichen Getränken gieren, oder ein Park mit unzähligen versteckten Gärten. Es könnte auch eine Bar sein, die von der Zeit unberührt geblieben ist und deren Besitzer so alt sind wie die Möbel. Oder vielleicht eine Nachbarschaftsbibliothek, die von Intellektuellen frequentiert wird, oder ein einsamer Teich. Was auch immer es ist, du bist diesem Ort treu wie die Mitglieder von „Friends“ dem legendären Central Perk oder die Charaktere aus „How I Met Your Mother“ MacLaren’s Pub.

In einer Gesellschaft, die uns ständig zu Risiken drängt, ist dieser Ort fast schon ein Zufluchtsort, ein Refugium. Man muss dazu sagen, dass das Gehirn ein „routineorientiertes“ Organ ist, das Planänderungen und das Unbekannte hasst. „Denken erfordert Anstrengung! Routinen helfen dem Gehirn, Energie zu sparen und Risiken zu minimieren“, erklärt Professor Gerhard Roth, Hirnforscher und Philosoph. Wenn man also an einen Abend, ein konzentriertes Studium, einen Feierabenddrink oder eine entspannende Aktivität denkt, sucht man nicht auf Google Maps oder in Trendmagazinen. Man wählt die einfachste Option und schlägt seinen Rückzugsort vor.

Ein Ort, der Ruhe ausstrahlt

Es gibt Orte, die sich wie eine zärtliche Umarmung anfühlen und uns fast mütterlichen Trost spenden. Oft bergen sie eine starke emotionale Geschichte. Es mag ein Park sein, in dem wir mit unseren Eltern spazieren gingen, ein Café, in dem wir mit Freunden aus Kindertagen Limonade tranken, oder ein Baum, an dem wir mit unseren Schwärmereien lehnten und der noch immer die Initialen dieser unschuldigen Romanze trägt. Diese Orte sind im Allgemeinen lebensgroße Schatzkammern der Erinnerungen, Schatztruhen voller Symbole, Bilder und Düfte.

Anders ausgedrückt: Die Rückkehr an einen vertrauten Ort löst eine kleine Dosis Dopamin , das sogenannte Glückshormon, aus und reduziert Stress . Dieser Mechanismus erklärt, warum man selbst angesichts verlockender neuer Möglichkeiten immer wieder seinen Lieblingsplatz wählt. Und in einer Welt, in der sich alles schnell verändert, wird dieser Lieblingsplatz zu einem Anker. Er hilft, Emotionen zu regulieren und die Resilienz zu stärken.

Psychologen sprechen vom „Sicherheitsbasis-Effekt“: Wenn der Alltag chaotisch erscheint, dient ein vertrauter Ort als Fixpunkt und stabilisiert unsere Stimmung und Reaktionen. Und nein, Kuscheltiere haben nicht immer Beine und eine flauschige Nase. Manchmal sind sie abstrakter und ähneln einer altmodischen Brasserie, einem schwebenden Steg oder einer von Bäumen umarmten Bank.

Eine subtile Methode, Beziehungen aufzubauen

Sofern Ihr Lieblingsplatz nicht mitten im Nirgendwo, tief im Busch oder im Herzen eines abgelegenen Waldes liegt, begegnen Ihnen immer wieder dieselben Gesichter. Diese freundlichen Menschen, denen Sie anfangs nur ein schüchternes „Hallo“ entgegenbrachten, kommen jedes Mal mit Ihnen ins Gespräch, wenn Sie vorbeigehen. Sie kommentieren die Fernsehnachrichten, teilen ihre Meinung über die neue Bäckerei an der Ecke und murren über die endlosen Baustellen in der Innenstadt. Es sind höfliche Gespräche, keine tiefgründigen Unterhaltungen. Doch gerade diese Dialoge, die sich um Belanglosigkeiten drehen, tun Ihrem Wohlbefinden gut.

„Diese kleinen Interaktionen können unsere Stimmung wirklich verbessern und zu unserer sozialen Gesundheit beitragen, indem sie unser Zugehörigkeitsgefühl stärken, einen regelmäßigen und beständigen Austausch ermöglichen und uns sogar die Möglichkeit bieten, Freundschaften zu schließen und tiefere Beziehungen aufzubauen“, erklärt Kasley Killam , die einen Master-Abschluss in öffentlicher Gesundheit besitzt und als Sozialwissenschaftlerin an der Harvard University unter Self ausgebildet wurde.

Einen Lieblingsort zu haben, ist kein Zeichen von Faulheit oder Starrsinn. Es ist ein menschlicher Reflex, der durch Neurologie und Psychologie gestützt wird und uns hilft, unsere Emotionen zu regulieren, unsere Kreativität anzuregen und soziale Kontakte zu pflegen.