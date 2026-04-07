Herzinfarkte bei Frauen: Diese Anzeichen werden allzu oft ignoriert

Wohlbefinden
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Puwadon Sang-ngern / Pexels

Herzinfarkte werden immer noch häufig als Männerkrankheit wahrgenommen. Dabei zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in vielen Ländern zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen. Mehrere Studien zeigen, dass die Symptome mitunter anders oder schwerer zu erkennen sein können, was die ärztliche Behandlung verzögern kann.

Symptome, die manchmal weniger typisch sind als Brustschmerzen

Anders als man gemeinhin von heftigen Brustschmerzen spricht, können manche Frauen bei einem Herzinfarkt eher diffuse Symptome verspüren. Eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass Frauen häufiger über Symptome wie Atemnot, ungewöhnliche Müdigkeit, Übelkeit oder Schmerzen im Rücken oder in der Schulter berichten.

Andere Studien zeigen, dass die Symptome Herzklopfen, Schwindel oder ein allgemeines Unwohlsein umfassen können, manchmal auch ohne ausgeprägte Brustschmerzen. Manche Frauen beschreiben weniger intensive Beschwerden in der Brust oder eher ein Druckgefühl als stechende Schmerzen.

Ungewöhnliche Müdigkeit, die manchmal schon mehrere Tage zuvor auftritt

Einige Studien deuten auf das Vorhandensein sogenannter „Prodromalsymptome“ hin, die mehrere Tage vor einem Herzinfarkt auftreten können. Dazu gehören anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen oder ungewöhnliche Atemnot.

Diese Symptome können schwer zu erkennen sein, da sie mitunter auch andere Ursachen haben, was die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe verzögern kann. Laut Forschern trägt die Vielfalt der Symptome dazu bei, dass die Diagnose bei manchen Patienten komplexer wird.

Schmerzen an einer anderen Stelle als in der Brust

Mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass die Schmerzen in verschiedenen Bereichen des Oberkörpers auftreten können. Frauen berichten mitunter von Schmerzen im Kiefer, Nacken, Rücken oder in den Armen, manchmal auch ohne starke Brustschmerzen.

Eine in der Fachzeitschrift „Heart & Lung“ veröffentlichte Analyse deutet zudem darauf hin, dass Frauen während eines Herzinfarkts häufiger Rückenschmerzen, Übelkeit oder Atembeschwerden aufweisen. Diese Symptome können fälschlicherweise für Verdauungs-, Muskel- oder stressbedingte Probleme gehalten werden.

Laut einigen Studien besteht das Risiko einer späteren Diagnose.

Einige Studien heben hervor, dass bei Frauen ein Herzinfarkt oft erst später diagnostiziert wird, insbesondere aufgrund weniger spezifischer Symptome. Eine Publikation zeigt beispielsweise, dass Frauen nach einem akuten Myokardinfarkt häufiger unterdiagnostiziert werden. Andere Studien belegen ebenfalls, dass vielfältige Symptome die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe verzögern können. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Wichtigkeit eines besseren Verständnisses der Warnzeichen.

Experten betonen, dass Brustschmerzen zwar weiterhin das häufigste Symptom bei Frauen und Männern sind, aber von anderen Symptomen begleitet werden können. Diese Unterschiede bedeuten nicht, dass sich die Symptome völlig von denen bei Männern unterscheiden, sondern vielmehr, dass sie vielfältiger und manchmal weniger leicht erkennbar sein können. Ein besseres Verständnis dieser Anzeichen könnte zu einer schnelleren Diagnose und einer gezielteren Behandlung führen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Dieser Lebensstil, der vor allem bei Dreißigjährigen beliebt ist, kann die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieser Lebensstil, der vor allem bei Dreißigjährigen beliebt ist, kann die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

Länger Single zu bleiben ist unter vielen Dreißigjährigen üblich geworden. Angetrieben vom Wunsch nach Unabhängigkeit, dem Fokus auf...

Eine abendliche Gewohnheit, die Forscher vor dem Schlafengehen vermeiden sollten.

Laut mehreren wissenschaftlichen Studien sollte man die Angewohnheit vermeiden, das Zubettgehen absichtlich hinauszuzögern, um sich zusätzliche freie Zeit...

Gedächtnis: Warum dieser Neurologe empfiehlt, den Konsum dieses sehr beliebten Getränks einzuschränken.

Ihr Gedächtnis ist ein wahrer Schatz des Alltags: Es hilft Ihnen beim Lernen, Erinnern und Anpassen. Bestimmte Lebensstilfaktoren...

Psychische Gesundheit und Körperpositivität: Warum vergessen wir immer noch die bipolare Störung?

Anlässlich des Welttags der Bipolaren Störung am 30. März drängt sich eine Frage auf: Warum bleiben bestimmte Erfahrungen...

Schnelles Blinzeln: Was es laut Experten verbergen kann

Man tut es, ohne es überhaupt zu merken. Die Augenlider blinzeln schneller, und das meist nicht, um ein...

Wenig schlafen und fit bleiben: Was die DNA erklären könnte

Während manche Menschen die ganze Nacht durchschlafen und ungestörte Ruhe brauchen, um sich optimal zu fühlen, reichen Ihnen...