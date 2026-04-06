Dieser Lebensstil, der vor allem bei Dreißigjährigen beliebt ist, kann die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

Länger Single zu bleiben ist unter vielen Dreißigjährigen üblich geworden. Angetrieben vom Wunsch nach Unabhängigkeit, dem Fokus auf die Karriere und der persönlichen Weiterentwicklung, ist dieser Lebensstil attraktiv. Einige Studien deuten jedoch auf differenziertere Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden hin.

Langfristige Enthaltsamkeit, eine immer häufigere Wahl

Seit einigen Jahren ist das Single-Leben zu einer festen Größe geworden. Autonomie, Freiheit und Selbstverwirklichung spielen dabei eine wichtige Rolle. Konzepte wie „Solo-Leben“ oder die Selbstfindung als Partner spiegeln diese Entwicklung wider. Längeres Studium, berufliche Ambitionen oder der Wunsch nach mehr Selbsterkenntnis: Die Prioritäten haben sich verschoben.

Eine Studie der Universität Zürich, die auf Daten von mehr als 17.000 jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 29 Jahren in Europa basiert, zeigt, dass immer mehr Menschen ihre erste ernsthafte Liebesbeziehung hinauszögern.

Ein Trend im Bereich Wohlbefinden, den man im Auge behalten sollte

Laut dieser Studie kann ein längerer Single-Status bei manchen Menschen mit einer allmählichen Abnahme der Lebenszufriedenheit ab dem 30. Lebensjahr einhergehen. Die Forscher beobachteten in einigen Fällen auch ein verstärktes Gefühl der Einsamkeit. Dieses Phänomen betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, wobei die Erfahrungen individuell sehr unterschiedlich sind.

Dieses Gefühl kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden: dem Umfeld, dem sozialen Netzwerk oder auch kulturellen Normen. In einem Alter, in dem Beziehungen oft noch einen hohen Stellenwert haben, kann die Diskrepanz zwischen diesen Erwartungen und der Realität manchmal eine Belastung darstellen.

Das Eingehen einer Beziehung ist unter anderem ein Faktor

Studien zeigen außerdem, dass eine erste romantische Beziehung häufig mit Verbesserungen bestimmter Wohlbefindensindikatoren einhergeht, wie etwa Lebenszufriedenheit und Verbundenheitsgefühl. Das bedeutet jedoch weder, dass das Single-Dasein der psychischen Gesundheit schadet, noch dass eine Partnerschaft die Universallösung darstellt.

Die Forscher betonen einen entscheidenden Punkt: Es handelt sich um statistische Zusammenhänge, nicht um Kausalzusammenhänge. Persönlichkeit, Freundschaften, Lebensumstände und emotionale Stabilität spielen gleichermaßen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus scheinen sich einige Indikatoren, wie beispielsweise depressive Symptome, durch das Eingehen einer Beziehung nicht wesentlich zu verändern, was die multifaktorielle Natur des Wohlbefindens unterstreicht.

Single… und damit rundum glücklich.

Es ist wichtig zu verstehen: Single zu sein ist weder problematisch noch beschämend. Es ist kein „Verzögerungspunkt“, kein Mangel und kein Fehler, der korrigiert werden muss. Manche Menschen blühen allein auf und finden ein erfülltes Leben in Freundschaften, Beruf, Leidenschaften und ihrer Beziehung zu sich selbst. Und das verdient genauso viel Respekt wie jeder andere Lebensstil.

Die Ergebnisse dieser Studie sollten keinesfalls als Druck verstanden werden, eine Beziehung einzugehen, „um sich besser zu fühlen“. Sie haben das Recht, Single zu sein, sich dafür zu entscheiden, es zu genießen oder sich einfach in einer bestimmten Lebensphase damit wohlzufühlen. Ihr Wert, Ihre innere Balance und Ihr Wohlbefinden hängen nicht von Ihrem Beziehungsstatus ab.

Das eigentliche Problem: Beziehungen in all ihren Formen

Diese Studien unterstreichen vor allem nicht den Gegensatz zwischen Single-Dasein und Partnerschaft, sondern die Bedeutung sozialer Kontakte. Anhaltende Einsamkeit – ob im Single-Leben oder in einer Beziehung – kann das Wohlbefinden beeinträchtigen. Umgekehrt spielt es eine entscheidende Rolle für das emotionale Gleichgewicht, sich umgeben, unterstützt und mit anderen verbunden zu fühlen. Tiefe Freundschaften, familiäre Bindungen, Gemeinschaften und authentische Begegnungen: All diese Formen der Verbundenheit sind wichtig.

Eine Vielfalt an Lebenswegen

Lebenswege verändern sich, und es gibt kein allgemeingültiges Modell mehr. Längeres Single-Dasein ist Teil dieser Veränderungen, genauso wie andere Wege, sein Leben zu gestalten. Manche Menschen finden darin wertvolle Freiheit, andere durchleben Phasen der Zweifel: All diese Erfahrungen sind berechtigt.

Diese Studie unterstreicht letztlich einen zentralen Punkt: Ihr Wohlbefinden hängt von einem feinen Gleichgewicht ab. Und das wichtigste dieser Gleichgewichte ist jenes, das Ihre Wünsche, Ihr Tempo und Ihre individuelle Art, sich im Leben wohlzufühlen, respektiert.