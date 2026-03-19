Reizüberflutung: Das sind die Signale, die viele Menschen ignorieren.

Der Duft Ihres Kollegen sticht Ihnen jedes Mal entgegen, wenn Sie vorbeigehen, das Geräusch des Kühlschranks lässt Sie nicht mehr los und Sie müssen Ohrstöpsel tragen, und die Gesichtsausdrücke Ihres Partners bringen Sie zur Weißglut. Wenn Ihre Sinne überreizt sind und auf die geringsten Reize reagieren, leiden Sie möglicherweise unter sensorischer Überlastung, einer weiteren Form der Angststörung.

Sensorische Überlastung, wenn die Sinne gesättigt sind

Die kleinste Kleinigkeit nervt dich. Das Klappern einer Gabel auf dem Teller, das Klicken der Hände auf der Tastatur, das Geräusch von Hausschuhen auf dem Parkettboden, der Kaffeeduft im Großraumbüro, der Duft von Frittiertem aus Restaurants, die Abgase, das Leuchten der Straßenlaternen. Du fühlst dich von deiner Umgebung überwältigt, und selbst das Niesen deines Partners geht dir auf die Nerven. Letztendlich erlebst du alles intensiver, als wäre dein inneres Volumen maximal und dein Körper würde jede Empfindung in einer erweiterten Realität wahrnehmen.

Zuerst spielst du dein Unbehagen herunter, indem du es auf deine bevorstehende Periode schiebst, oder du ziehst voreilig den Schluss: „Ich bin einfach nur angespannt.“ Doch manchmal ist das ein Zeichen von Reizüberflutung, eine Phase, in der du deine Grenzen erreicht hast. Zum Beispiel wird das Surren deines Computerlüfters, das dir vorher nie aufgefallen war, plötzlich unerträglich. Genauso wie das grelle Licht in der Apotheke, das dich förmlich anschreit und dich zwingt, wegzusehen.

„Sensorische Überlastung tritt auf, wenn das Gehirn Schwierigkeiten hat, Sinnesinformationen zu interpretieren, zu priorisieren oder zu verarbeiten. Es sendet dann ein Signal an den Körper, dass es Zeit ist, sich von diesen Reizen zurückzuziehen. Dieses Signal löst Gefühle von Unbehagen und Panik aus“, erklärt das Gesundheitsmagazin Medical News Today . Jeder kann sensorische Überlastung erleben, manche Menschen sind jedoch anfälliger dafür. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Autismus- Spektrum-Störung oder ADHS. Sie reagieren überempfindlich auf ihre Umwelt. Das erklärt, warum sie im Supermarkt geräuschdämpfende Kopfhörer tragen und sich bei hellem Neonlicht die Augen zuhalten.

Die Symptome, von den offensichtlichsten bis zu den heimtückischsten

Sensorische Überlastung äußert sich nicht immer dramatisch. Manchmal schleicht sie sich unbemerkt ein, bis der Körper Alarm schlägt. Die ersten Anzeichen mögen harmlos erscheinen: ungewöhnliche Reizbarkeit, ein plötzlicher Drang, einen lauten Ort zu verlassen, oder eine Müdigkeit, die einen mitten am Tag wie ein Schlag trifft.

Manche Menschen verspüren ein dringendes Bedürfnis nach Isolation, als ob ihr Gehirn eine sofortige Pause verlangt. Gespräche werden schwer verständlich, Geräusche überlagern sich, und die geringste Stimulation erscheint verstärkt. Zu helles Licht, zu intensive Gerüche oder zu laute Musik können dann echtes Unbehagen auslösen.

Bei anderen äußert sich die Reizüberflutung körperlich: Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Herzklopfen oder ein Engegefühl in der Brust. Der Körper schaltet in Alarmbereitschaft, als wolle er sich vor einer unsichtbaren Gefahr schützen. Dieses Phänomen ist eng mit dem Nervensystem verknüpft, das Mühe hat, alle Informationen aus der Umwelt zu filtern.

Das Gefühl von Samt kann Ihnen ein schreckliches Unbehagen bereiten, genauso wie das Geräusch eines Stuhls, der über den Boden kratzt, Sie erschrecken lässt. Reizüberflutung lässt Sie sich wie in einer feindseligen Umgebung fühlen, in der jeder Reiz wie ein Angriff empfunden wird.

Wie können wir diese Reizüberflutung lindern?

Je nach Schweregrad kann sensorische Überlastung sehr belastend sein. Sie zwingt dazu, Einladungen abzulehnen, sich zurückzuziehen und bestimmte Gewohnheiten zu überdenken, ja sogar auf kleine Freuden zu verzichten. Die gute Nachricht: Es gibt Wege, diese innere Unruhe zu lindern. Der erste Schritt besteht oft darin, die Auslöser der Überlastung zu erkennen. Ist es der ständige Lärm im Großraumbüro? Das grelle Licht im Supermarkt? Die überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel am Ende des Tages? Die Identifizierung dieser Faktoren ermöglicht es, vorausschauend zu handeln und sich besser zu schützen. Sie können ein Tagebuch führen, um alle ablenkenden Elemente festzuhalten, die Sie überfordern.

Manche Menschen finden Erleichterung, indem sie die Reizüberflutung reduzieren: leise Musik mit Kopfhörern hören, das Licht zu Hause dimmen oder nach einem anstrengenden Tag ein paar Minuten Stille genießen. Auch sensorische Pausen, wie ein Spaziergang im Park, tiefes Durchatmen oder einfach nur kurz die Augen schließen, können dem Gehirn helfen, zur Ruhe zu kommen. Medical News Today erwähnt außerdem „Schutzzonen“, Orte, an denen man sich zurückziehen kann, wie Toiletten oder leere Besprechungsräume.

Letztendlich ist sensorische Überlastung weder eine Laune noch ein Zeichen von Gebrechlichkeit. Sie ist oft ein Signal dafür, dass der Körper seine Grenzen erreicht hat und eine Pause braucht.