Eine abendliche Gewohnheit, die Forscher vor dem Schlafengehen vermeiden sollten.

Laut mehreren wissenschaftlichen Studien sollte man die Angewohnheit vermeiden, das Zubettgehen absichtlich hinauszuzögern, um sich zusätzliche freie Zeit zu verschaffen – ein Verhalten, das heute als „Rache-Aufschieberitis“ bekannt ist. Dieser Reflex besteht darin, bewusst wach zu bleiben, auf dem Handy zu scrollen, „nur noch eine Folge“ zu schauen oder in sozialen Medien zu verweilen, selbst wenn man müde ist und weiß, dass man am nächsten Tag früh aufstehen muss.

Was die Wissenschaft sagt

Eine in der Fachzeitschrift „Frontiers in Psychology“ veröffentlichte Studie machte dieses Konzept bekannt, indem sie zeigte, dass ein signifikanter Anteil der Teilnehmer ohne äußeren Druck und aus freier Wahl ihre Schlafenszeit hinauszögerte, was sich negativ auf ihre Gesamtschlafzeit auswirkte. Diese online verfügbare Studie hob hervor, dass dieses Verhalten mit einer schlechteren Schlafqualität, verstärkter Tagesmüdigkeit und einem insgesamt geringeren Wohlbefinden einherging. Sie zeigte auch, dass diese Personen sich ihres Schlafmangels bewusst waren, aber dennoch weiterhin auf Erholung verzichteten, um Zeit für sich selbst zu haben.

Warum wir das tun: stressige Tage, mentale Belastung

Dieser Reflex tritt besonders häufig bei Menschen auf, die einen sehr vollen Terminkalender haben, wenig Kontrolle über ihren Tagesablauf besitzen oder einer hohen geistigen Belastung ausgesetzt sind. Der Abend wird dann als einzige wirklich freie Zeit empfunden, und es besteht die Tendenz, diese auf Kosten des Schlafs zu verteidigen. Das Problem ist, dass diese „gestohlene Zeit“ einen hohen Preis hat: Konzentrationsschwierigkeiten, schlechte Laune, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme und sogar ein erhöhtes Risiko für Angstzustände und Depressionen, wenn der Schlafmangel chronisch wird.

Drei Fragen, um festzustellen, ob Sie betroffen sind

Um festzustellen, ob Sie unter diesem Phänomen leiden, können ein paar einfache Fragen helfen:

Verschieben Sie oft das Zubettgehen ohne wirklichen Grund (keine dringende Arbeit, keine Verpflichtung)?

Sagst du dir regelmäßig: „Ich weiß, ich sollte schlafen, aber ich mache trotzdem weiter“ ?

Fühlst du dich morgens erschöpft, weil du weißt, dass du früher ins Bett hättest gehen können?

Wenn Sie mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten, ist dieser Reflex wahrscheinlich tief verwurzelt. Die gute Nachricht: Er ist umkehrbar. Eine feste Schlafenszeit einzuführen, ein beruhigendes, bildschirmfreies Ritual zu entwickeln und vor allem Schlaf als unverzichtbares Bedürfnis – genauso wie Essen oder Atmen – anzuerkennen, sind entscheidende Schritte, um sich davon zu befreien.

Die Studie erinnert uns daher daran, dass es sich nicht um einen Mangel an Willenskraft handelt, sondern um einen fehlgeleiteten Kompensationsmechanismus – der durch besseres Zeitmanagement und konsequente Schlafhygiene korrigiert werden kann.