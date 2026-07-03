Hitzewelle: Expertentipps, wie man besser mit der Hitze umgeht

Hitzewellen werden immer häufiger und intensiver und stellen unseren Körper auf die Probe. Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass uns einige einfache Maßnahmen helfen können, besser mit diesen Hitzewellen umzugehen. Ziel ist es nicht, zu leiden, sondern den Alltag so anzupassen, dass Energie und Wohlbefinden erhalten bleiben. Die Frage bleibt: Wo fängt man an?

Ein Problem der öffentlichen Gesundheit, das über bloßes Unbehagen hinausgeht.

Hitze ist nicht nur unangenehm, sondern ein ernstzunehmendes Problem für die öffentliche Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass extreme Temperaturen den Körper schwächen, bestehende Erkrankungen verschlimmern und zu schwerwiegenden Zuständen wie Dehydrierung oder Hitzschlag führen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge, Schwangere und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Doch die Realität ist weitreichender: Jeder kann betroffen sein, wenn der Körper seine Temperatur nicht mehr regulieren kann.

Flüssigkeitszufuhr, dein bester täglicher Verbündeter

Der erste wichtige Schritt ist, regelmäßig Wasser zu trinken , auch wenn Sie keinen Durst verspüren. Dieses Signal kommt oft zu spät, wenn der Körper bereits dehydriert ist. Idealerweise sollten Sie den ganzen Tag über ausreichend Wasser trinken und zuckerhaltige oder koffeinhaltige Getränke meiden, da diese die Dehydrierung verschlimmern können. Eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse trägt ebenfalls zu einem ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt bei und sorgt für ein natürliches Frischegefühl. Betrachten Sie ausreichendes Trinken als eine einfache, fast automatische Maßnahme für Ihr Wohlbefinden, die Ihrem Körper hilft, trotz der Hitze stabil und behaglich zu bleiben.

Die Kühlung des Innenraums trägt wesentlich zum Komfort bei.

Ihr Zuhause spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut Sie mit der Hitzewelle zurechtkommen. Die richtigen Maßnahmen sind einfach, aber wirksam: Schließen Sie tagsüber Fensterläden, Vorhänge und Fenster, um die Hitze abzuhalten, und lüften Sie dann früh morgens oder abends, wenn die Luft kühler ist. Ein Ventilator kann hier für deutliche Abkühlung sorgen, stößt aber bei sehr hohen Temperaturen an seine Grenzen.

In manchen Fällen ist es ratsam, sich gelegentlich an einem anderen Ort Abkühlung zu verschaffen: Bibliotheken, Einkaufszentren oder andere klimatisierte Räume bieten Erholung. Warme oder kalte Duschen, Sprühnebel oder auch ein feuchter Waschlappen im Nacken können ebenfalls dazu beitragen, dass man sich leichter fühlt.

Passe dein Tempo an, um deine Energie zu schonen.

Bei großer Hitze muss Ihr Körper mehr leisten. Passen Sie daher Ihre Aktivitäten an. Vermeiden Sie anstrengende körperliche Betätigung, insbesondere während der heißesten Stunden. Nutzen Sie kühlere Tageszeiten für Ihre Aktivitäten, gehen Sie möglichst im Schatten und tragen Sie leichte, locker sitzende und atmungsaktive Kleidung. Ziel ist es, Ihren natürlichen Rhythmus zu respektieren und Ihre Energie zu schonen.

Ungleiche Realität angesichts der Hitze

Nicht jeder erlebt die Hitzewelle gleich. Manche Häuser verwandeln sich in regelrechte „Energiesiebe“, in denen sich die Hitze so stark staut, dass Temperaturen nahe an die Außentemperaturen heranreichen, manchmal um die 40 °C. In solchen Fällen reicht die Nacht nicht mehr immer aus, um die Raumluft ausreichend abzukühlen. Andere wiederum haben besser isolierte oder klimatisierte Häuser, was ihren Wohnkomfort deutlich erhöht.

Diese Ungleichheit erschwert manchen die Anpassung trotz aller Bemühungen. Unter diesen Umständen zählt jede Maßnahme: ein Ventilator, eine Klimaanlage (sofern vorhanden), ein Raumspray, regelmäßige Flüssigkeitszufuhr, häufiges Duschen oder kurze Ausflüge an kühle Orte. Das Ziel bleibt dasselbe: dem Körper Momente der Erholung zu ermöglichen.

Solidarität und Fürsorge für die Schwächsten, ohne die Tiere zu vergessen.

Die Hitzewelle verdeutlicht auch die Bedeutung sozialer Kontakte. Sich nach isolierten, älteren oder gefährdeten Menschen zu erkundigen, kann einen großen Unterschied machen. Ein Anruf oder ein Besuch kann oft gefährliche Situationen verhindern und wertvolle Unterstützung bieten. Auch Tiere, die unter den hohen Temperaturen leiden, müssen unbedingt versorgt werden. Ständig frisches Wasser, schattige Plätze, Spaziergänge in den kühleren Stunden und die Beobachtung von Erschöpfungsanzeichen sind entscheidend für ihr Wohlbefinden.

Angesichts immer häufigerer Hitzewellen werden diese einfachen Maßnahmen zu unverzichtbaren Schutzreflexen. Indem Sie ausreichend trinken, Ihren Tagesablauf anpassen und Solidarität zeigen, können Sie die Hitzewelle gelassener überstehen, selbst wenn die Bedingungen nicht ideal sind.