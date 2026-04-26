Schlaf: die empfohlene Stundenzahl pro Nacht je nach Alter

Schlaf ist eine der wichtigsten Grundlagen für Wohlbefinden. Er hilft dem Körper, sich zu erholen, die Gehirnfunktion zu verbessern und die Stimmung zu stabilisieren. Doch benötigen wir alle die gleiche Anzahl an Stunden Schlaf? Nicht unbedingt: Der Schlafbedarf ändert sich mit dem Alter und ist individuell verschieden.

Warum Schlaf so wichtig ist

Nachts schaltet der Körper nicht „ab“, ganz im Gegenteil. Er nutzt diese Zeit, um bestimmte Gewebe zu reparieren, Erinnerungen zu festigen, Hormone zu regulieren und das emotionale Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Schlafmangel kann mit der Zeit zu Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit oder einem Gefühl geistiger Benommenheit führen. Umgekehrt trägt guter Schlaf oft dazu bei, dass man sich energiegeladener, klarer im Kopf und ausgeglichener fühlt.

Die Bedürfnisse von Babys und Kindern

Bei Kleinkindern spielt der Schlaf eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Entwicklung des Gehirns. In den entsprechenden Leitlinien heißt es im Allgemeinen:

Neugeborene (0 bis 3 Monate): 14 bis 17 Uhr.

Säuglinge (4 bis 11 Monate): 12 bis 15 Stunden

Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren: 11 bis 14 Uhr.

Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren: 10 bis 13 Uhr.

Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren: 9 bis 11 Uhr.

In diesen Jahren tragen insbesondere lange Nächte und Nickerchen zum Lernen und zur Reifung des Nervensystems bei.

Teenager: Tiefschläfer… oft unter Schlafmangel

In der Pubertät ist der Schlafbedarf hoch. Experten empfehlen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren in der Regel 8 bis 10 Stunden Schlaf pro Nacht. Das Problem? Die innere Uhr verschiebt sich in dieser Zeit häufig. Viele Teenager möchten von Natur aus später ins Bett gehen, während der Schulalltag frühes Aufstehen erfordert. Die Folge ist oft starker Schlafmangel.

Erwachsene: Wie viele Stunden sollten wir anstreben?

Für Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren liegen die gängigsten Empfehlungen bei 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Ab 65 Jahren bleibt der Bedarf ähnlich und liegt oft bei 7 bis 8 Stunden. Der Schlaf kann jedoch leichter werden, mit häufigerem Aufwachen in der Nacht oder früheren Schlafenszeiten. Das bedeutet nicht zwangsläufig „schlechten Schlaf“, sondern lediglich, dass sich Schlafmuster im Laufe des Lebens verändern.

Diese Zahlen sind Richtwerte, keine Prüfungsformel.

Das ist ein entscheidender Punkt: Diese Angaben zur Schlafdauer sind Durchschnittswerte, die auf wissenschaftlichen Studien basieren. Sie zeigen einen Trend auf, sind aber keine strikte Vorgabe. Manche Menschen fühlen sich mit 6,5 Stunden Schlaf völlig wohl, während andere 9 Stunden benötigen, um sich richtig erholt zu fühlen. Genetik, körperliche Aktivität, Stress, psychische Gesundheit, Hormone und sogar verschiedene Lebensphasen können Ihren Schlafbedarf beeinflussen. Mit anderen Worten: Wenn Sie nicht genau 8 Stunden schlafen, ist das kein Grund zur Sorge.

Wenn die Realität die Theorie über den Haufen wirft

Seien wir ehrlich: Zwischen Arbeit, Kindern, mentaler Belastung, Studium, Reisen oder anderen intensiven Phasen ist es normal, weniger zu schlafen als geplant. Und manchmal geben wir einfach unser Bestes. Diese Empfehlungen sollten kein zusätzlicher Druck sein. Es geht nicht darum, nachts Höchstleistungen zu erbringen oder sich jedes Mal schuldig zu fühlen, wenn man aufwacht. Besser ist es, ein realistisches Gleichgewicht zu finden: sich auszuruhen, wann immer es geht, einen regelmäßigen Schlafrhythmus einzuhalten, auf die Signale des Körpers zu hören und sich zu erholen, wann immer es möglich ist.

Kurz gesagt: Der beste Indikator sind Sie selbst. Achten Sie weniger auf die genaue Schlafdauer, sondern vielmehr darauf, wie Sie sich fühlen: Wachen Sie erholt auf? Können Sie sich tagsüber konzentrieren? Fühlen Sie sich besonders schläfrig? Idealer Schlaf ist individuell. Diese Angaben dienen als Richtlinie, nicht als starre Regel. Ihr Körper hat seinen eigenen Rhythmus, und darauf zu hören ist oft die beste Strategie.