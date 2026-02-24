Eine Kanadierin überlebt einen Schlaganfall und wacht mit einem unerwarteten Akzent auf

Eine Kanadierin, die 2023 einen Schlaganfall erlitt, dachte, sie stünde vor einem langen Rehabilitationsprozess. Nach der Operation wachte sie mit einem unerwarteten Akzent auf – ein seltenes neurologisches Phänomen.

Ein Schlaganfall, gefolgt von einer überraschenden Veränderung der Stimme

Im November 2023 erlitt die 56-jährige Kanadierin Tara Livingston einen Schlaganfall, der zu Sprachstörungen führte. Nach einer Phase der Behandlung und medizinischen Nachsorge unterzog sie sich ein Jahr später einer Operation in der Nähe ihres Auges.

Obwohl die Operation ohne größere Komplikationen verlief, ereignete sich nach ihrem Erwachen ein unerwartetes Phänomen. Laut ihrem Bericht in der britischen Zeitung „The Mirror“ hatte ihre Stimme einen russischen Akzent angenommen, obwohl sie die Sprache nie gelernt und auch nie in Russland gelebt hatte. Sie erklärte, sie sei überrascht gewesen, ihre eigene Stimme verändert zu hören, da sie nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Intonation zurückkehren konnte.

Fremdsprachenakzent-Syndrom, eine seltene Störung

Ärzte berichten über einen Fall von Fremdsprachenakzent-Syndrom (FAS). Dabei handelt es sich um eine äußerst seltene neurologische Störung, die in der Regel durch einen Schlaganfall, eine Kopfverletzung oder eine andere Hirnschädigung verursacht wird, welche die Sprachzentren des Gehirns betrifft. Das Syndrom bedeutet nicht, dass die betroffene Person tatsächlich eine neue Sprache spricht. Vielmehr geht es um eine Veränderung der Prosodie, des Rhythmus oder der Artikulation, die den Eindruck eines ausländischen Akzents erweckt.

Schlaganfälle können die für die Sprachkoordination zuständigen Hirnschaltkreise beeinträchtigen. Ähnliche Fälle wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der medizinischen Fachliteratur beschrieben, sind aber nach wie vor sehr selten. Eine veröffentlichte Übersichtsarbeit identifizierte damals weltweit weniger als hundert dokumentierte Fälle.

einen erheblichen Einfluss auf das tägliche Leben

Über die anfängliche Überraschung hinaus hat diese Stimmveränderung konkrete Folgen. Tara Livingston erklärt, dass sie regelmäßig nach ihrer Herkunft gefragt wird. Manche Leute vermuten aufgrund ihres Akzents, dass sie eine Einwanderin ist. Laut ihr erschwert diese Situation ihren Alltag und verstärkt das Gefühl, einen Teil ihrer Identität verloren zu haben.

Sie sagt, sie wolle ihre ursprüngliche Stimme zurückerlangen und habe deshalb mit einer Sprachtherapie begonnen, um ihre Aussprache zu verbessern. Experten weisen darauf hin, dass der Verlauf des Fremdsprachenakzentsyndroms individuell sehr unterschiedlich ist. Manche Menschen erlangen ihren ursprünglichen Akzent allmählich zurück, während die Veränderungen bei anderen bestehen bleiben.

Wenn das Gehirn die Sprache umstrukturiert

Sprache beruht auf einem komplexen Netzwerk von Hirnregionen, darunter das Broca-Areal und andere Bereiche, die an der motorischen Planung der Sprache beteiligt sind. Selbst eine lokale Läsion kann zu subtilen Veränderungen der Artikulation führen. Beim Fremdsprachenakzent-Syndrom betreffen diese Veränderungen vor allem die Melodie des Satzes, die Silbenlänge und die Aussprache bestimmter Konsonanten. Für den Zuhörer rufen diese Veränderungen einen spezifischen Akzent hervor, obwohl dieser nicht auf Spracherwerb zurückzuführen ist. Diese Störung ist nach wie vor selten und Gegenstand der Forschung, um ihre Mechanismen besser zu verstehen.

Zusammenfassend verdeutlicht Tara Livingstons Geschichte die Komplexität des menschlichen Gehirns und die mitunter unerwarteten Folgen eines Schlaganfalls. Obwohl ihre Operation gut verlief, wachte sie mit einem unerwarteten Akzent auf, der wahrscheinlich auf das Fremdsprachenakzent-Syndrom zurückzuführen ist. Dieses seltene Phänomen ist zwar wissenschaftlich dokumentiert, aber noch immer nicht vollständig erforscht.