Dieses ignorierte Geräusch könnte ein Anzeichen für nervliche Erschöpfung sein.

Wohlbefinden
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic / Freepik

Ein leises Zähneknirschen in der Nacht mag harmlos erscheinen. Doch hinter diesem unauffälligen Geräusch verbirgt sich oft weit mehr als nur eine schlechte Angewohnheit. Bruxismus – das unwillkürliche Zusammenpressen oder Knirschen der Zähne – steht häufig in Zusammenhang mit chronischem Stress und einer allmählich einsetzenden nervösen Erschöpfung.

Wenn dein Kiefer für dich spricht

Bruxismus betrifft viele Menschen , oft ohne dass sie es sofort bemerken. Manche entdecken das Problem durch ihren Partner, andere durch Schmerzen beim Aufwachen oder ein Spannungsgefühl im Kiefer.

Laut mehreren Experten tritt dieser unbewusste Reflex häufig in Stress- oder Angstsituationen auf. Bleibt das Nervensystem über längere Zeit in Alarmbereitschaft, baut sich im Körper Muskelverspannung auf … und der Kiefer gehört oft zu den ersten Bereichen, die betroffen sind.

Die Folge: Zähneknirschen oder -pressen, manchmal die ganze Nacht hindurch. Dieses Phänomen kann auch tagsüber auftreten, insbesondere bei Menschen, die unter Druck arbeiten oder dazu neigen, ihre Gefühle zu unterdrücken.

Ein mögliches Anzeichen von nervöser Erschöpfung

Das Problem beim Zähneknirschen (Bruxismus) ist, dass es nicht immer nur die Zähne betrifft. Durch das wiederholte Anspannen der Muskeln bleibt der Körper in einem Zustand ständiger Anspannung. Diese Überlastung kann bestimmte stressbedingte Mechanismen stören, insbesondere solche, die mit Cortisol, dem sogenannten „Stresshormon“, zusammenhängen. So kann nach und nach ein Teufelskreis entstehen: Je stärker das Nervensystem belastet ist, desto mehr knirscht man mit den Zähnen … und desto schlechter kann sich der Körper erholen.

Bruxismus kann dann von verschiedenen Symptomen begleitet sein, die manchmal verharmlost werden:

  • Kopfschmerzen beim Aufwachen;
  • anhaltende Müdigkeit;
  • Schmerzen im Kiefer, Gesicht oder Nacken;
  • Muskelspannung;
  • schlechte Schlafqualität.

Einzeln betrachtet mögen diese Signale klassisch erscheinen. Zusammen können sie jedoch manchmal echte nervliche Erschöpfung offenbaren.

Warum man es am besten nicht ignoriert

Viele Menschen betrachten Zähneknirschen als eine harmlose Angewohnheit. Tritt es jedoch häufig auf, kann es sich negativ auf den Körper auswirken. Körperlich kann Bruxismus vorzeitigen Zahnabrieb, erhebliche Muskelschmerzen und sogar Kiefergelenkprobleme verursachen.

Abgesehen vom zahnmedizinischen Aspekt kann dieses Symptom auch ein Zeichen dafür sein, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen und auf die eigene emotionale Verfassung zu achten. Die Beratung durch einen Experten kann dazu beitragen, dass das Problem nicht chronisch wird. Je nach Bedarf können ein Zahnarzt, ein Arzt, ein Psychologe oder ein Osteopath helfen, die Ursachen zu erkennen und Spannungen abzubauen.

Finden Sie etwas Ruhe für Ihr Nervensystem.

Die Behandlung von Bruxismus beschränkt sich nicht nur auf den Schutz der Zähne. Ziel ist es auch, die Überlastung des Nervensystems zu reduzieren, die diesen Reflex auslöst. Eine bessere Schlafqualität, ein effektiverer Umgang mit Stress und mehr Ruhephasen im Alltag können die Symptome lindern. Das bedeutet nicht, ein perfektes oder stressfreies Leben anzustreben. Ihr Körper braucht keine ständige Höchstleistung. Was er am meisten braucht, ist Ausgeglichenheit, Ruhe und Zeit zum Entspannen.

Kurz gesagt, Zähneknirschen ist manchmal eines dieser unauffälligen Signale des Körpers, wenn er an seine Grenzen stößt. Auch wenn es nur subtil ist, kann es eine tiefere mentale und körperliche Erschöpfung offenbaren, als man zunächst vermutet. Wenn man darauf achtet, ohne sich schuldig zu fühlen, kann man rechtzeitig etwas für sich tun, bevor die Erschöpfung sich weiter verschlimmert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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