Knötchen an den Brustwarzen: Ist das normal oder sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Manchmal bilden sich kleine Knötchen um die Brustwarzen, die Anlass zur Sorge geben. Vielleicht liegt es an der Reibung des BHs oder am Schwitzen. Doch gerade in diesem Bereich ist es schwer, nicht überzureagieren. Diese mikroskopisch kleinen Knötchen nehmen dann viel Raum in unseren Gedanken ein, und unser Gehirn neigt unweigerlich zu einer voreiligen Diagnose. Obwohl diese Knötchen Beachtung verdienen, bedeuten sie nicht, dass eine Chemotherapie unmittelbar bevorsteht.

Die verschiedenen Ursachen dieser Brustwarzenknötchen

Längere Selbstgespräche sind nicht gerade angenehm, besonders wenn man sich wegen seines Körpers unwohl fühlt. Die Brust regelmäßig zu untersuchen ist jedoch keine Option, sondern ein wichtiges Gesundheitsritual. Und bei dieser Selbstbeobachtung ist es manchmal schwierig, eine harmlose Auffälligkeit von einem Warnsignal zu unterscheiden.

Wenn unser Partner kleine Knötchen an unseren Brustwarzen entdeckt oder wir beim Ausziehen des BHs diese kleinen rötlichen Flecken bemerken, malen wir uns sofort das Schlimmste aus. Das Wort „Krebs“ schießt uns spontan in den Kopf, als wäre es die einzig mögliche Erklärung. Doch sehr oft sind diese Knötchen harmlos. Es geht nicht darum, dieses Phänomen zu verharmlosen oder unsere Körperwahrnehmung zu vereinfachen, sondern darum, nicht vorschnell zu katastrophalen Schlüssen zu kommen.

Hitzepickel

Diese Pickel, die uns so sehr stören und auf den ersten Blick bedrohlich wirken, können eine natürliche Folge von starkem Schwitzen sein. Die Umwelt begünstigt dies besonders, vor allem durch den sogenannten „Treibhauseffekt“, der durch BHs entsteht. Bei Hitzewellen treten diese Pickel aufgrund der Schweißansammlung in den Drüsen noch häufiger auf.

Ein Anzeichen für Follikulitis

Dieser medizinische Fachbegriff klingt vielleicht etwas beängstigend, ist aber völlig harmlos. Er bezeichnet eine häufige Entzündung der Haarfollikel, die manchmal nach der Rasur, durch Reibung bestimmter Kleidung oder die Anwendung bestimmter Hautpflegeprodukte auftritt. Die betroffene Stelle sieht recht charakteristisch aus: eine rote oder weiße Pustel. Sie ist außerdem schmerzhaft. In diesem Fall ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, um mögliche Risiken oder Fehlinterpretationen auszuschließen.

Akne, ganz einfach

Akne beschränkt sich nicht nur auf einen Bereich. Sie kann sich weit über das Gesicht hinaus ausbreiten und bis auf die Brust reichen. Auch die Brustwarzen sind häufig betroffen. Die Haut dort ist dünner, wodurch Unreinheiten besser sichtbar werden. Dies tritt jedoch häufiger bei Menschen auf, die zu Akne neigen und eine sehr empfindliche Haut haben.

Eine allergische Reaktion

Anders als Hände oder andere unbedeckte Körperstellen sind die Brüste unter mehreren Kleidungsschichten geschützt vor äußeren Einflüssen. Doch obwohl sie gut geschützt sind und nur im Privaten sichtbar sind, können sie dennoch von Allergien betroffen sein. Die Auslöser? Duschgel, Körpercreme, Unterwäsche aus Nylon oder Synthetikfasern, Textilfarben… Es empfiehlt sich, einen Dermatologen aufzusuchen, insbesondere wenn die Hautausschläge von Juckreiz und Rötung begleitet werden.

Montgomery-Knollen

Nein, es handelt sich nicht um eine Kartoffelsorte, sondern um ein anatomisches Merkmal, das im Biologieunterricht selten behandelt wird. Diese kleinen weißen Punkte, die man leicht mit Pickeln verwechseln kann, sind in Wirklichkeit Montgomery-Tuberkel, Talgdrüsen, die sich insbesondere beim Stillen als nützlich erweisen. Sie wirken als Gleitmittel und tragen zur Befeuchtung des gesamten Brustbereichs bei. Außerdem dienen sie dem Neugeborenen als Orientierungshilfe beim Saugen.

Was man mit diesen Knöpfen tun und lassen sollte.

Wenn man unter Dermatillomanie leidet, also dem lästigen Drang, an Pickeln zu kratzen, ist es schwer, dem Versuchung zu widerstehen, neue Hautwucherungen zu verursachen. Wie Sie sich vielleicht denken können, ist es aber am besten, sich zurückzuhalten und die Finger davon zu lassen. Diese Hautpartie ist besonders empfindlich, und durch das Zufügen einer Wunde kann sich die Situation schnell verschlimmern.

Das Ausdrücken oder Aufkratzen dieser Stellen kann nicht nur die Heilung verlangsamen, sondern auch Infektionen begünstigen und Narben hinterlassen. Stattdessen ist es ratsam, sanfte und geeignete Methoden anzuwenden. Die betroffene Stelle mit einem reizfreien Produkt zu reinigen, wiederholtes Reiben zu vermeiden und die Haut atmen zu lassen, sind einfache, aber wirksame Maßnahmen. Auch die Wahl der Unterwäsche spielt eine wichtige Rolle: Natürliche Materialien wie Baumwolle reduzieren Schweißbildung und Hautreizungen.

Es empfiehlt sich außerdem, aggressive oder ungeeignete Behandlungen wie alkoholhaltige Lotionen oder starke Aknebehandlungen zu vermeiden, da diese nicht für diesen empfindlichen Bereich entwickelt wurden. Sanfte und feuchtigkeitsspendende Produkte sind hier die bessere Wahl.

Wann sollten Sie einen Arzt aufsuchen? Anzeichen, auf die Sie achten sollten

Auch wenn diese kleinen Knötchen in den meisten Fällen harmlos sind, sollten bestimmte Anzeichen Anlass zur Sorge geben und einen Arztbesuch erforderlich machen. Es geht nicht darum, sich wegen jeder kleinen Veränderung Sorgen zu machen, sondern darauf zu achten, was der eigene Körper einem mitteilen möchte. In einem Artikel im Magazin „Self“ wiederholt Dr. Cate die Punkte, die jedes Jahr im Oktober in Brustkrebs-Aufklärungskampagnen betont werden. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn die Knötchen an Ihrer Brustwarze von folgenden Symptomen begleitet werden:

Anhaltende oder ungewöhnliche Schmerzen: Wenn die betroffene Stelle so empfindlich wird, dass sie tägliche Beschwerden verursacht, oder wenn sich die Schmerzen verstärken, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.

Brustwarzenausfluss: ob klar, gelblich oder blutig, er verdient immer eine Beurteilung.

Weitflächige Rötung oder lokale Überwärmung: Dies kann auf eine schwerwiegendere Infektion hinweisen.

Jede Veränderung im Aussehen der Brustwarze – wie Einziehung, Verformung oder Veränderung der Beschaffenheit – sollte Anlass zur Besorgnis geben.

Pickel, die nicht verschwinden: Wenn die Hautveränderungen trotz einfacher Behandlung mehrere Wochen lang bestehen bleiben, kann ein Arzt eine genaue Diagnose stellen.

Das Auftreten eines Knotens oder einer Verdickung: Auch wenn dies nicht unbedingt etwas Ernstes bedeutet, ist es ein Zeichen, das man nicht ignorieren sollte.

Bei dieser Art von Hautreaktion ist es oft am schwierigsten, nicht in Panik zu geraten. Der Körper verändert sich, entwickelt sich weiter und reagiert auf seine Umgebung, und nicht alle diese Signale bedeuten zwangsläufig Gefahr. Beobachten und verstehen, ohne zu dramatisieren, ist zweifellos der beste Ansatz. Und im Zweifelsfall ist es beruhigend, Rat einzuholen, anstatt sich in Spekulationen zu verlieren.