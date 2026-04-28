Vagusnervstimulation: Was ist dieser umstrittene Wellness-Trend?

Langsames Atmen, kalte Duschen, Anti-Stress-Übungen … In den sozialen Medien versprechen zahlreiche Methoden, den Vagusnerv zu stimulieren und so Ruhe und Ausgeglichenheit wiederherzustellen. Hinter diesem populären Trend verbirgt sich jedoch eine komplexere wissenschaftliche Realität. Zwischen echten Vorteilen und Marketingtricks spaltet das Thema die Gemüter.

Der Vagusnerv, der unbesungene Star des menschlichen Körpers

Der Vagusnerv ist ein wichtiger Bestandteil des parasympathischen Nervensystems , das dem Körper hilft, sich nach Stressphasen zu beruhigen, zu erholen und sein Gleichgewicht wiederzuerlangen. Er verbindet das Gehirn mit mehreren lebenswichtigen Organen, darunter Herz, Lunge und Verdauungssystem. Daher spielt er eine Rolle bei verschiedenen automatischen Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Atmung, Verdauung und sogar bestimmten emotionalen Reaktionen.

Kurz gesagt, es ist so etwas wie eines der internen Kommunikationskabel des Körpers. Seine Rolle bei der Stressregulierung erklärt, warum es die Wellness-Welt so fasziniert.

Eine praktische Anwendung… in der Medizin

Die Vagusnervstimulation ist keine Erfindung von TikTok. Sie wird schon lange in einem bestimmten medizinischen Kontext angewendet. Die sogenannte VNS (Vagusnervstimulation) kommt bei therapieresistenter Epilepsie oder schwerer Depression zum Einsatz. Dabei wird in der Regel ein Gerät chirurgisch implantiert, das kontrollierte elektrische Impulse an den Vagusnerv sendet.

Diese medizinischen Anwendungen sind reguliert, werden von medizinischem Fachpersonal überwacht und durch wissenschaftliche Studien belegt. Das ist daher weit entfernt von den schnellen Versprechungen, die man online findet.

Warum soziale Medien es aufgreifen

Im Internet werden verschiedene Methoden als "natürliche" Wege zur Stimulation dieses Nervs vorgestellt: tiefes Atmen, Singen, Gurgeln, Meditation, Kälteexposition oder Entspannungsübungen.

Manche dieser Praktiken können tatsächlich einen Zustand der Entspannung fördern. So wird beispielsweise die langsame und regelmäßige Atmung hinsichtlich ihres potenziellen Einflusses auf das autonome Nervensystem untersucht, insbesondere durch die Reduzierung empfundener Anspannung und das Erzeugen eines Gefühls der Ruhe. Mit anderen Worten: Bestimmte Techniken können hilfreich sein, ohne unbedingt – wie mitunter behauptet – dramatisch oder direkt auf den Vagusnerv einzuwirken.

Warum dieser Trend umstritten ist

Hier ist Vorsicht geboten. Viele Online-Inhalte vereinfachen die Funktionsweise des Nervensystems zu stark. Stress, Angstzustände und Erschöpfung hängen nicht von der „Entblockierung“ eines einzelnen Nervs ab. Sie basieren auf zahlreichen Faktoren: Schlaf, geistige Belastung, allgemeiner Gesundheitszustand, Umwelt, Emotionen, Bewegung, Ernährung und Lebensumstände.

Die Darstellung der Vagusnervstimulation als „Wunderheilmittel“ kann daher falsche Hoffnungen wecken oder Menschen von geeigneteren Behandlungen ablenken. Experten weisen zudem darauf hin, dass ein Wohlbefinden nach einer Atemübung oder einem Moment der Entspannung nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Vagusnerv messbar „aktiviert“ wurde.

Eine interessante Spur, aber kein Zauberstab.

Die wissenschaftliche Forschung untersucht weiterhin die Rolle des autonomen Nervensystems bei der Stressbewältigung und bestimmten physiologischen Funktionen. Das Thema ist wichtig und verdient die ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle viralen Methoden validiert sind oder dass ihre Wirkung bei jedem gleich ist.

Manche Menschen finden Ruhe durch langsames Atmen oder Entspannung, andere weniger. Und das ist völlig normal: Jeder Körper funktioniert auf seine eigene Art, hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Empfindlichkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Vagusnervstimulation das wachsende Interesse an Wellness-Ansätzen im Zusammenhang mit Stress und emotionalem Gleichgewicht verdeutlicht. Ja, der Vagusnerv spielt eine wichtige Rolle im Körper. Ja, bestimmte Praktiken wie Atemübungen oder Entspannungstechniken können hilfreich sein. Nein, er ist jedoch kein „Geheimtipp“, mit dem sich alle Probleme lösen lassen.