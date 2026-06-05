Obesophobie: Woher kommt diese intensive Angst vor Gewichtszunahme?

Mit dem nahenden Sommer fordern uns Zeitschriften auf, unsere Figur zu straffen, ins Fitnessstudio zu gehen und Grillabende gegen gesunde, soßenfreie Rezepte einzutauschen. Angesichts dieser ständigen Rhetorik gegen „zu viel Gewicht“ ist die Angst vor Gewichtszunahme fast schon zu einer kollektiven Angst geworden. In ihrer extremsten Form nennt man sie Obesophobie.

Obesophobie: Wenn Gewicht zur Obsession wird

Manche Menschen haben eine Spinnenphobie und zucken schon beim bloßen Gedanken an diese haarigen Tiere zusammen, andere wiederum fürchten sich panisch davor, dass ihr BMI in die Höhe schnellt und sie übergewichtig werden. Genau das ist die Definition von Adipositasphobie. Es ist nicht nur ein schlechtes Gewissen, das uns überkommt, wenn wir der Versuchung eines leckeren Gebäcks erliegen. Es ist etwas viel Überwältigenderes.

Bei jedem Bissen zählen Betroffene Kalorien, als hätten sie einen Zähler am Kopf. Mehrmals täglich steigen sie auf die Waage, um ihr Gewicht grammgenau zu verfolgen. Sie treiben Sport, nicht um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen oder Stress abzubauen, sondern um die Kalorien ihrer Mahlzeit zu verbrennen und ihr Gewicht zu reduzieren.

Obesophobie, ein leider weit verbreitetes Phänomen im Zeitalter von Ozempic und diversen Abnehmprogrammen, verursacht eine irrationale Angst vor Übergewicht, selbst bei normalgewichtigen Menschen, die noch viel Potenzial für eine Gewichtszunahme haben. Es handelt sich dabei nicht nur um eine ästhetische Laune, sondern um eine „Form der Angststörung“, wie ein Artikel der Cleveland Clinic erklärt.

Die Symptome der Adipositasphobie sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Anders als bei der Orthorexie, bei der man alles Essen, das den Mund passiert, bewusst filtert und gesunde, fast schon altmodische Speisepläne erstellt, geht die Adipositasphobie mit drastischen Ritualen einher, um einen vermeintlich perfekten Lebensstil aufrechtzuerhalten. Betroffene lehnen Restaurantbesuche ab, tragen stets eine Tupperdose bei sich und essen Portionen, die kaum den Kalorienbedarf eines Kleinkindes decken. Sie gehen sogar so weit, kleinere Teller zu wählen, um die Essensmenge zu reduzieren. Verzicht ist für sie praktisch zur zweiten Natur geworden, eine automatische Reaktion. Sie schränken sich selbst ein, selbst auf die Gefahr hin, unterernährt zu werden oder gar zu verhungern.

Gleichzeitig treiben sie sich unerbittlich durch intensive Trainingsprogramme und schwitzen stark, obwohl ihr Körper bereits geschwächt ist. Ein weiteres Merkmal der Adipositasphobie ist, dass Betroffene bereit sind, all ihre Ersparnisse auszugeben, um ihren Körper zurückzuerlangen und diesem tiefsitzenden Wunsch nach Schlankheit nachzukommen. Und wenn sie in den Spiegel schauen, sind ihre Augen voller Hass und Verachtung. Sie erleben ihre Unsicherheiten in ihrer ganzen Intensität. Laut der Cleveland Clinic kann Adipositasphobie auch zu anderen psychischen Störungen wie Körperdysmorphie, Depressionen, Essstörungen oder Zwangsstörungen führen.

Mögliche Ursachen der Adipositasphobie

Fettleibigkeitsphobie entsteht nicht plötzlich. Sie schleicht sich heimtückisch und fast ohne Vorwarnung ein. Sie dringt sanft ein, beginnend mit dem Ausschluss bestimmter Lebensmittel, die auf der Nährwertskala mit „E“ bewertet sind. Es beginnt mit dem Wunsch, „die Kontrolle zurückzugewinnen“ oder „wieder in Form zu kommen“, und wandelt sich dann in ein ungesundes Streben nach Schlankheit. Und die Gesellschaft, die Schlankheit als Gesundheitsideal propagiert, gehört zu den Schuldigen und zieht uns in einen Teufelskreis.

Gewichtsdiskriminierung

Adipositasphobie entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie gedeiht in einem Umfeld, in dem Gewicht ständig beäugt, kommentiert und bewertet wird. Übergewichtige Menschen sind nach wie vor hartnäckigen Stereotypen ausgesetzt, als ob ihr Körper automatisch Willensschwäche, Nachlässigkeit oder einen ungesunden Lebensstil signalisieren würde. Da ihnen ständig vermittelt wird, dass Schlanksein der einzige Weg zu Erfolg, Gesundheit oder Liebe sei, entwickeln manche Menschen eine tiefe Angst davor, mit diesen Vorurteilen in Verbindung gebracht zu werden.

Diese Angst kann dann zu einer Schutzstrategie werden. Das Ziel ist nicht mehr nur, ein paar Kilo abzunehmen, sondern Stigmatisierung, unangebrachten Bemerkungen aus dem Familienkreis, ungebetenen Ratschlägen oder den stillschweigenden Urteilen zu entgehen, die in Umkleidekabinen, Wartezimmern und sogar bei Arztgesprächen schwer wiegen.

Die Kultur der Schlankheit

Es ist unmöglich, über Adipositasphobie zu sprechen, ohne den gegenwärtigen Schlankheitswahn zu erwähnen. Soziale Medien, Werbung, bestimmte Fernsehsendungen und die Wellnessindustrie propagieren oft dasselbe Bild: den durchtrainierten Körper als Idealbild des eigenen Körpers. „Transformationsprogramme“, Detox-Challenges , spektakuläre Vorher-Nachher-Fotos und der Diskurs um den „Sommerkörper“ nähren die Vorstellung, man müsse seine Figur ständig optimieren.

Vergangene Traumata

Adipositasphobie kann auch auf schmerzhaften Erfahrungen beruhen. Eine Kindheit voller Hänseleien, ein Elternteil, das von Diäten besessen war, eine demütigende Bemerkung eines Lehrers, Mobbing in der Schule wegen des Gewichts … Solche Erinnerungen hinterlassen manchmal tiefe Spuren. Bei manchen Menschen ist die Angst vor Gewichtszunahme nicht mit dem Körper selbst verbunden, sondern mit dem, was er symbolisiert. Eine erneute Gewichtszunahme kann Erinnerungen an Zeiten der Ablehnung, Einsamkeit oder Scham wieder aufleben lassen. Der Körper wird dann zu einem übermäßig kontrollierten Bereich, als ob das Halten eines bestimmten Gewichts auf der Waage verhindern würde, alte Wunden wieder aufzureißen.

Eine Vorgeschichte mit Angststörungen

Schließlich sind Menschen, die bereits zu Angstzuständen neigen, möglicherweise anfälliger für diese allgegenwärtige Angst. Wenn man dazu neigt, das Schlimmste zu erwarten, absolute Kontrolle anzustreben oder endlos zu grübeln, können Essen und Gewicht besonders leicht zu einer Obsession werden.

Die Kontrolle von Portionsgrößen, das Zählen von Kalorien oder die Ritualisierung körperlicher Aktivität können zwar kurzfristig ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Doch dieses Kontrollgefühl kann schnell zu einem Teufelskreis werden. Je größer die Angst, desto stärker werden restriktive Verhaltensweisen. Und je verfestigter diese Verhaltensweisen werden, desto schwieriger ist es, einfache Gesundheitsvorsorge von psychischer Belastung zu unterscheiden, die Beachtung verdient.

Obesophobie ist daher nicht einfach nur eine Frage gesteigerter ästhetischer Bedenken. Sie beinhaltet ein ängstliches Verhältnis zum eigenen Körper, das von komplexen sozialen, emotionalen und psychologischen Faktoren genährt wird und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann.