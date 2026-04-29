Der älteste Mann der USA ist 111 Jahre alt und verrät seine drei Gewohnheiten.

Mit seinen 111 Jahren fasziniert Luis Cano nicht nur durch sein hohes Alter, sondern auch durch die Einfachheit seines Lebensstils. Es gibt kein „Wundermittel“ oder kompliziertes Programm: Der Mann, der offiziell als ältester Mensch der Vereinigten Staaten gilt, teilt drei sehr einfache Gewohnheiten. Eine inspirierende Geschichte, die jedoch nicht als allgemeingültige Regel dargestellt wird.

Wer ist Luis Cano?

Luis Cano wurde am 9. Dezember 1914 in einer Bergregion Kolumbiens geboren. Er lebt derzeit in Linden, New Jersey. Sein Alter wurde im Dezember 2025 von LongeviQuest, einer Organisation, die sich auf die Überprüfung von Langlebigkeitsrekorden spezialisiert hat, offiziell bestätigt.

Er leistete 1937 seinen Wehrdienst in der kolumbianischen Armee, bevor er ein Busunternehmen gründete, das mehrere abgelegene Dörfer miteinander verband. In den 1990er-Jahren ließ er sich mit seiner Frau Alicia in den USA nieder. Gemeinsam zogen sie zehn Kinder groß. Heute ist seine große Familie in den USA, Kolumbien, Spanien und Großbritannien ansässig.

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Seine drei Gewohnheiten, ohne Schnickschnack.

Auf die Frage nach dem Geheimnis seines langen Lebens antwortete Luis Cano mit großer Spontaneität:

Trinken Sie keine alkoholischen Getränke.

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Drei einfache Gewohnheiten, fernab von komplizierten Wellness-Trends und spektakulären Versprechungen. Keine Wundermittel, keine revolutionären Methoden, keine extremen Routinen. Und auf die Frage, wie man gut lebt, unabhängig von der Anzahl der Jahre, ist ihre Antwort genauso direkt: sich gut verhalten. Eine einfache, klare Philosophie, die im Alltag verwurzelt ist.

Eine natürliche und abwechslungsreiche Ernährung

Luis Cano pflegte Essgewohnheiten, die von seinen kolumbianischen Wurzeln geprägt waren. Auf seinem Teller fanden sich lange Zeit Gemüse, Bohnen, Chilischoten und Avocados – also einfache, gesunde und schmackhafte Zutaten. Sein Essverhalten basierte auf Regelmäßigkeit statt auf Verzicht. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass eine ausgewogene Ernährung auch Genuss, Tradition und Großzügigkeit bedeuten kann.

Langjährig aktiv, immer neugierig

Luis Cano blieb bis zu seinem 105. Lebensjahr sehr aktiv. Bevor er sich 2020 mit Covid-19 infizierte, verbrachte er einen Großteil des Sommers mit Gartenarbeit. Seine Familie teilte sogar ein Video von ihm, in dem er mit 104 Jahren energisch mit dem Rechen hantierte, um zu zeigen, dass er nicht die Absicht hatte, kürzerzutreten.

Auch heute noch ist er den Großteil des Tages hellwach. Er genießt es, von seinem Fenster aus die Passanten zu beobachten, traditionelle kolumbianische Gedichte zu rezitieren und Zeit mit seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln zu verbringen. Ein wunderbarer Beweis dafür, dass Lebenskraft nicht vom Alter auf dem Ausweis abhängt.

Eine beliebte Persönlichkeit in seiner Stadt

In Linden ist Luis Cano zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Der Bürgermeister selbst überreichte ihm eine offizielle Urkunde zu seinen Ehren. Jedes Jahr feiern seine Nachbarn seinen Geburtstag, manchmal sogar mit Hupen, wenn sie an seinem Haus vorbeifahren, das mit einem Schild geschmückt ist, auf dem sein dreistelliges Alter steht. Eine liebenswerte und fröhliche Bekanntheit, die seine Lebensgeschichte widerspiegelt.

Eine Inspiration, keine Verpflichtung

Es ist wichtig zu bedenken, dass Luis Canos Gewohnheiten seine eigenen sind. Sie spiegeln seine Geschichte, seine Zeit und seine persönlichen Entscheidungen wider. Sie sind weder eine Garantie für ein langes Leben noch ein Standard, dem man um jeden Preis folgen sollte. Die Lebenserwartung hängt von vielen Faktoren ab: Genetik, Umwelt, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Stressbelastung, Lebensstil und sogar biologischer Zufall. Und vor allem möchte nicht jeder unbedingt über 100 Jahre alt werden. Manche Menschen streben vor allem nach einem Leben voller Sinn, Ausgeglichenheit, Freude oder Freiheit, unabhängig von der Anzahl der Jahre.

Kurz gesagt, jeder Mensch hat ein anderes Verhältnis zu Zeit, Gesundheit und Glück. Am wichtigsten ist es, ein Leben zu gestalten, das die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, in einem Körper, der respektiert wird und den eigenen Wünschen entspricht.