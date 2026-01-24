Weiße oder bläuliche Finger im Winter: ein subtiles Anzeichen dieses Syndroms

Werden Ihre Finger weiß und plötzlich schmerzlos, wenn sie Kälte ausgesetzt sind? Es ist, als ob dieser Körperteil abstirbt. Das ist nicht nur eine Folge niedriger Temperaturen. Es handelt sich um eine dramatische, aber recht häufige Erkrankung: das Raynaud-Syndrom. Und entgegen der landläufigen Meinung ist es kein Phänomen, das nur im Alter auftritt.

Raynaud-Syndrom, eine unterschätzte Krankheit

Wenn sich Ihre Hände nach jedem Winterausflug fast leblos, gefühllos und ungewöhnlich weiß anfühlen, ist das nicht nur eine Hauterkrankung. Möglicherweise leiden Sie unter dem Raynaud-Syndrom, ohne es zu wissen. Diese noch immer wenig erforschte Erkrankung lässt Ihre Finger eiskalt werden. Bei einem solchen Anfall fühlen Sie sich völlig überfordert. Sie verlieren jegliches Gefühl in Ihren Extremitäten. Sie können sie nicht mehr kneifen, kratzen oder beißen – Ihre Hände sind taub oder wie gelähmt.

Das Raynaud-Syndrom ist eine Gefäßerkrankung. Genauer gesagt verengen sich die kleinen Blutgefäße in den Fingern (manchmal auch in den Zehen, der Nase oder den Ohren) als Reaktion auf Kälte oder Stress übermäßig. Diese Verengung reduziert vorübergehend die Durchblutung und verursacht die charakteristische weißliche oder bläuliche Verfärbung. Sobald die Durchblutung wieder normal ist, können die Finger rot und kribbelig werden und manchmal sogar ein brennendes Gefühl verursachen.

Es gibt zwei Formen: das primäre Raynaud-Syndrom, das oft harmlos und isoliert auftritt, und das sekundäre Raynaud-Syndrom, das mit einer anderen Erkrankung, wie beispielsweise bestimmten Autoimmunerkrankungen, zusammenhängt. In beiden Fällen ist es nie angenehm, doch die Fähigkeit, das Phänomen zu erkennen, ist der erste Schritt zu einem besseren Umgang damit.

Warum sind manche Menschen stärker betroffen als andere?

Das Raynaud-Syndrom ist keine Erkrankung älterer Menschen , die erst im fortgeschrittenen Alter auftritt. Es betrifft Frauen häufiger als Männer und manifestiert sich oft vor dem 30. Lebensjahr. Es kann erblich bedingt sein: Wenn Ihre Mutter oder Schwester daran leidet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch Sie betroffen sind. Emotionaler Stress oder längere Kälteexposition lösen Anfälle aus, manchmal jedoch so subtil, dass die Symptome fälschlicherweise für einfaches Zittern gehalten werden.

Bestimmte Berufe oder Gewohnheiten erhöhen ebenfalls das Risiko: Computerarbeit, der Umgang mit vibrierenden Werkzeugen, Rauchen oder hoher Kaffeekonsum können die Reaktivität der Blutgefäße verstärken. Anfangs kann das Raynaud-Syndrom beängstigend sein und Angstzustände auslösen, insbesondere bei Menschen mit Hypochondrie.

Wie man das Raynaud-Syndrom erkennt

Woran erkennt man, ob man einfach nur eiskalte Hände hat oder ob das Raynaud-Syndrom die Knöchel befallen hat? Das Raynaud-Syndrom unterscheidet sich von einer einfachen, vorübergehenden Erkältung durch die Regelmäßigkeit und Abfolge der Farbveränderungen.

Die Finger verfärben sich typischerweise von Weiß (Durchblutungsstörungen) über Blau (Sauerstoffmangel) zu Rot (wiederauflebende Durchblutung). Diese Episoden können einige Minuten bis zu einer Stunde dauern. Sollten Sie feststellen, dass diese Episoden jeden Winter wiederkehren oder auch bei moderaten Temperaturen oder in Stresssituationen auftreten, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen.

Wie man die Symptome lindern kann

Dieses Syndrom, das unsere geliebte Wednesday Addams sicher amüsiert hätte, ist nicht unvermeidlich. Sie müssen nicht den ganzen Winter mit tauben Fingern verbringen. Die wichtigste Regel ist einfach: Schützen Sie Ihre Extremitäten. Warme Handschuhe, dicke Socken, eine Mütze und sogar Handwärmer können die Häufigkeit der Anfälle verringern. Kälte ist jedoch nicht der einzige Feind: Auch Stress verengt die Blutgefäße. Daher sind Entspannungstechniken wie tiefes Atmen, Yoga oder Meditation so hilfreich.

Bestimmte Alltagstipps können ebenfalls viel bewirken. Der Verzicht auf Tabak, die Reduzierung von Koffein und regelmäßige Bewegung zur Anregung der Durchblutung sind einfache Maßnahmen, die einen Unterschied machen können. In schwereren Fällen kann ein Arzt Medikamente verschreiben, die die Blutgefäße erweitern und die Durchblutung verbessern.

Das Raynaud-Syndrom ist besonders belastend, weil es einen Körperteil betrifft, den man fast ständig benutzt. Doch mit etwas Nachsicht können Sie aktiv werden und die Kontrolle über Ihre Bewegungen zurückgewinnen. Das Lenkrad festhalten, Haustüren öffnen – all das wird dann keine Qual mehr sein, sondern zur Routine.