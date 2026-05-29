Wundscheuernde Oberschenkel: Eine Lösung gegen Hautreizungen könnte Linderung verschaffen.

Bei der Hitze ist Wundscheuern zwischen den Oberschenkeln ein häufiges Sommerproblem und für viele eine echte Belastung. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Mitteln lässt sich diese Reizung lindern.

Ein Problem, das viel häufiger vorkommt, als man vielleicht denkt.

Anders als oft angenommen, hängt Wundscheuern an den Oberschenkeln nicht nur von Gewicht oder Größe ab: Auch Körperform und Hauttyp spielen eine Rolle. Das Phänomen ist sogar recht verbreitet; viele Frauen sind betroffen, und auch Männer können darunter leiden. Man muss sich also nicht schuldig fühlen: Es ist ein häufiges Problem, das alle Körpertypen betrifft.

Manchmal schmerzhafte Folgen

Wiederholte Reibung kann zu verschiedenen Problemen führen: Reizungen, Rötungen, Entzündungen und sogar kleinen Knötchen oder Wundscheuern. Oftmals geht dies mit einem brennenden und juckenden Gefühl einher, das besonders beim Gehen, Laufen oder bei heißem Wetter lästig ist. Sommerliches Schwitzen, das die Hautbarriere aufweicht und schwächt, verschlimmert das Problem zusätzlich.

Die Lösung gegen Hautreizungen: Balsam und Verbände.

Die effektivste Lösung? Produkte gegen Wundreiben. Erhältlich als Balsam oder Stift, bilden sie einen Schutzfilm, der für ein sanftes Gleiten der Haut sorgt und Irritationen reduziert. Sie sollten vor dem Sport aufgetragen und bei Bedarf erneut aufgetragen werden. Eine weitere beliebte Option sind Anti-Wundreib-Bänder, auch „Straps“ genannt. Diese breiten, elastischen Bänder werden um die Oberschenkel getragen und eignen sich ideal unter einem Rock oder Kleid. Eng anliegende Radhosen und -strumpfhosen bieten ähnlichen Schutz. Schließlich hilft ein absorbierendes Puder, die Haut trocken zu halten: Greifen Sie zu Produkten auf Maisstärkebasis statt zu Talkum.

Ein paar zusätzliche Reflexe

Im Alltag ist es ratsam, die Haut trocken zu halten, atmungsaktive Stoffe zu tragen, ausreichend zu trinken (weniger salzhaltiger Schweiß reizt die Haut weniger) und regelmäßig eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Bei bereits gereizter Haut können beruhigende Behandlungen, beispielsweise mit Aloe vera, Linderung verschaffen. Sollten Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, ist es dennoch empfehlenswert, einen Arzt aufzusuchen.

Wundscheuern an den Oberschenkeln ist keineswegs unvermeidlich, sondern lässt sich mit den richtigen Maßnahmen leicht in den Griff bekommen. Mit schützendem Balsam, Wundschutzstreifen und passender Kleidung wird der Sommer endlich zum Inbegriff von Komfort – ganz gleich, welche Figur man hat.