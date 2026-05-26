Diese oft kritisierte Gewohnheit ist in Wirklichkeit eine Form der Meditation.

Auf einer Caféterrasse, in der U-Bahn oder auf einer Parkbank üben wir diese Kunst ständig. Wenn wir nicht gerade auf unsere Handys starren, beobachten wir mit einem verschmitzten Vergnügen die Fremden, die eilig an uns vorbeihuschen. Wir erfinden sogar Geschichten über sie, malen uns ihren Alltag aus oder raten über ihre Berufe. Von außen betrachtet mag dieser einfache Zeitvertreib wie unangebrachtes Urteilen oder Klatsch wirken. Doch diese besinnliche Tätigkeit, die oft mit dem Alter oder den berüchtigtsten fiktiven Bösewichten in Verbindung gebracht wird, hat etwas sehr Beruhigendes an sich.

Menschen zu beobachten ist genauso gewinnbringend wie eine Yogastunde.

Manchmal wenden wir den Blick von unseren Handys ab, um uns wieder mit der Realität um uns herum zu verbinden. Ob wir nun am Bahnsteig auf den nächsten Zug warten oder in einer belebten Straße einen Matcha Latte genießen – wir beobachten das Geschehen um uns herum, und manchmal brauchen wir fast eine Tüte Popcorn, um dieses besonders angenehme Ritual zu zelebrieren. Menschen wie James Bond hinter seiner Sonnenbrille zu beobachten, ist ein weit verbreiteter Zeitvertreib, dem wir in jeder freien Minute nachgehen.

Es ist ein vierdimensionales Spektakel, das den fragwürdigen TikTok-Videos und den virtuellen Inhalten beim Scrollen locker Konkurrenz macht. Bei dieser Erkundung von Freizeitflächen sehen wir verliebte Pärchen, die Händchen halten, Freundesgruppen auf Fahrrädern, deren klappernde Taschen auf eine feuchtfröhliche Nacht hindeuten, und Geschäftsleute im Anzug, die vom Fahrradsattel aus über Geschäftsplänen brüten. Wir empfinden Mitleid mit einer Frau im Alter unserer Großmutter, die eine Taubenschar füttert, und lächeln verträumt beim Anblick eines kleinen Mädchens mit hübschen Zöpfen, das mit aller Kraft Löwenzahn pustet.

Wer aus dem Augenwinkel beobachtet wird, fühlt sich von Kopf bis Fuß gemustert und malt sich spontan eine Klatschrunde wie in Teenie-Filmen aus. Doch diese Aktivität, für die Senioren die besten Botschafter sind, ist nicht immer von Tuscheleien oder spöttischem Gelächter begleitet. Es ist ein Moment des Loslassens, in dem das Gehirn wirklich abschaltet. „Menschen zu beobachten ist wie Meditation mit offenen Augen“, sagt die klinische Psychologin Dr. Stephanie Steele-Wren gegenüber Bustle . Sie fährt fort: „Man hat keine Erwartungen; man lässt einfach die Welt an sich vorbeiziehen.“

Wie können wir diese einfache Geste in eine echte Wellness-Aktivität verwandeln?

Menschen zu beobachten, sei es von einem bequemen Sessel, einem wackeligen Stuhl oder einem frisch gemähten Grashalm aus, ist eine oft unterschätzte spirituelle Praxis. Man muss nicht im Lotussitz auf einer Schaumstoffmatte sitzen oder sich in ein tibetisches Kloster zurückziehen, um Ruhe zu finden. Dieses Ritual, das außer dem Beruhigen der Gedanken keine besonderen Fähigkeiten erfordert, geschieht fast automatisch. Auch wenn es kein Richtig oder Falsch beim Beobachten von Passanten während der Mittagspause oder eines Sonntagsausflugs gibt, lässt sich dieser gedankliche Spaziergang dennoch optimieren.

Die Expertin gibt Tipps, wie man diesen alltäglichen Moment in eine erholsame Auszeit, eine Zeit der Besinnung, verwandeln kann. Zunächst rät sie, sich einen bequemen Platz mit weitem Blick zu suchen: ein Café mit Eingang zur Straße, eine Bank am Parkeingang oder die Theke eines Restaurants. Es braucht genügend Ablenkung, damit man nicht von aufdringlichen Gedanken überwältigt wird. Das Handy sollte man in der Tasche lassen, um sich ganz auf den Augenblick zu konzentrieren.

Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen. Bewegungen, Blicke, Haltungen oder sogar das Tempo der Menschen können einfache Anhaltspunkte für Ihre Aufmerksamkeit sein. Es geht nicht darum, zu interpretieren oder Schlüsse zu ziehen, sondern darum, das Wahrgenommene neugierig und unvoreingenommen zu betrachten. Anstatt die Frau zu beurteilen, die wie in „Der Teufel trägt Prada“ läuft, oder den Mann in Haremshosen, der verzweifelt nach einer Zigarette sucht, beobachten Sie einfach. „Anstatt sich zu zwingen, den Kopf frei zu bekommen, lassen Sie die Welt um sich herum ihre Magie wirken. Dann müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und beobachten“, erklärt der Experte.

Um zu beweisen, dass Meditation verschiedene Formen annehmen kann

In der allgemeinen Vorstellung wird Meditation oft auf das Sitzen im Lotussitz auf einer Schaumstoffmatte reduziert, während man Räucherstäbchen einatmet und tibetischen Klangschalen lauscht. Doch innere Ruhe findet man nicht allein durch eine Playlist mit dem Titel „Regenguss“ oder eine Pose, die vor allem Flexibilität demonstriert. Während das Wort „Meditation“ in den sozialen Medien Bilder von Frauen hervorruft, die sich in der Sonne verbeugen, ihre Chakren stimulieren und sich bis zur Unkenntlichkeit dehnen, gibt es in Wirklichkeit unzählige Wege, inneren Frieden zu finden. Und dazu gehören nicht zwangsläufig Zen-Brunnen, Buddha-Statuen und Klangspiele.

„Viele verbinden Meditation mit stundenlangem, stillem Sitzen auf dem Boden, wie es buddhistische Mönche tun“, fügt Steele-Wren hinzu. „Aber das ist nur eine von vielen Meditationsformen“, versichert sie. Menschen zu beobachten, passt perfekt zu diesem Wellness-Ansatz. Diese Beschäftigung, die den eintönigen Alltag von Rentnern füllt und uns durch Gossip Girl nähergebracht wurde, ähnelt der passiven Meditation.

In einer Welt voller Benachrichtigungen, Inhalte und ständiger Anforderungen wird der Blick nach oben fast zu einem Akt sanften Widerstands. Andere zu beobachten ist auch indirekt ein Weg, wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten: mit dem eigenen Rhythmus, der eigenen Aufmerksamkeitsfähigkeit, der eigenen Art, die Welt ohne digitale Filter zu erleben. In dieser Geste liegt eine Art diskreter, fast unsichtbarer, aber dennoch sehr realer Erdung. Beim Betrachten von Insekten in der Natur oder beim Beobachten von Menschen in ihrem Alltag ist überall ein Gefühl der Ruhe spürbar.