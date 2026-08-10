Warum die perfekte Ehe nicht existiert (und das ist gut so)

Haben Sie sich eine makellose Zeremonie, tadellose Kleidung, Fotos wie aus dem Magazin und einen Tag vorgestellt, an dem alle rundum glücklich sind? Was wäre, wenn die wirklich perfekte Hochzeit genau die wäre, die diesem Szenario nicht entspricht? Denn eine lebendige, fröhliche und authentische Hochzeit lässt auch Raum für Unerwartetes.

Die perfekte Hochzeit findet man vor allem auf Pinterest.

Bevor wir überhaupt über Hochzeit sprechen, sollten wir unsere Erwartungen etwas herunterschrauben. Spektakuläre Dekorationen, eine „ideale“ Figur, ein perfekt sitzendes Kleid, überglückliche Gäste, strahlendes Wetter… Nach so vielen überaus ästhetischen Zeremonien in den sozialen Medien könnte man meinen, eine gelungene Hochzeit müsse alle Kriterien erfüllen.

Ein wunderschöner Tag bemisst sich jedoch nicht an der Anzahl makelloser Details. Eure Hochzeit muss nicht perfekt für Instagram sein, um unvergesslich zu werden. Da darf es ruhig mal eine zerknitterte Tischdecke, ein einzelnes Haar, einen abstehenden Knopf oder ein Foto von euch geben, auf dem ihr mit geschlossenen Augen lacht. Und ehrlich gesagt, ist das gut so: Oft sind es gerade diese kleinen Momente, die eure Geschichte am besten erzählen.

Dein Körper muss nicht "bereit" sein, um zu heiraten.

Die Hochzeit wird manchmal als der große Tag dargestellt, an dem man sich von seiner „besten Seite“ zeigen soll. Anders ausgedrückt: Man soll seine Unsicherheiten überwinden, einer bestimmten Kleidergröße entsprechen und eine Figur wie ein Model haben. Die gute Nachricht: Ihr Körper muss keine Prüfungen bestehen, bevor Sie „Ja“ sagen.

Du kannst mit deinen Kurven, deinen Narben, deinen Dehnungsstreifen und deinen Armen heiraten – egal, ob du sie liebst oder erst noch lernst zu akzeptieren. Du kannst ein Kleid wählen, weil du dich darin schön fühlst, nicht weil es deiner Figur schmeicheln soll. Body Positivity bedeutet auch: aufzuhören, deinen Körper als Projekt zu sehen, das erst abgeschlossen sein muss, bevor du dein Leben genießen kannst.

Ein erfolgreicher Tag ist kein Tag ohne unerwartete Ereignisse.

Verspätet sich der Caterer? Hat ein Gast den falschen Platz bekommen? Regnet es während des Fotoshootings? Entspricht deine Frisur nicht ganz deinen Vorstellungen? Keine Panik! Eine Hochzeit ist keine Hollywood-Produktion. Es ist ein Tag, den echte Menschen erleben – mit ihren Gefühlen, kleinen Pannen und herzhaftem Lachen. Und gerade diese kleinen Missgeschicke können zu Geschichten werden, die ihr Jahre später gerne erzählt. Es geht nicht darum, alles zu kontrollieren, sondern darum, zu wissen, was euch wirklich wichtig ist.

Die schönste Hochzeit ist die, die widerspiegelt, wer du bist.

Was wäre, wenn Authentizität Perfektion ersetzen würde? Tanzen Sie gern? Dann bringen Sie alle zum Tanzen! Hassen Sie Traditionen? Dann erfinden Sie Ihre eigenen! Träumen Sie von einem pompösen Festmahl oder eher von einem intimen Dinner? Gönnen Sie sich etwas! Möchten Sie ein atemberaubendes Kleid , einen farbenfrohen Anzug, zwei Outfits oder ganz ungewöhnliche Schuhe tragen? Warum nicht? Ihre Hochzeit muss nicht den Erwartungen Ihrer Familie, der sozialen Medien oder eines mysteriösen internationalen „guten Geschmacks“-Komitees entsprechen. Vor allem sollte sie widerspiegeln, wer Sie sind.

Letztendlich gehört Unvollkommenheit zum Glück dazu.

Die Suche nach der perfekten Hochzeit birgt das Risiko, den ganzen Tag mit der Fehlersuche zu verbringen. Akzeptiert man, dass nicht alles perfekt sein wird, kann man die schönen Momente unbeschwert genießen. Verabschieden Sie sich also von der Vorstellung eines makellosen Tages. Erlauben Sie sich zu lachen, zu weinen, zu essen, zu tanzen , die Hitze zu spüren, Falten in der Kleidung zu haben und jeden Augenblick in vollen Zügen auszukosten. Denn letztendlich ist eine gelungene Hochzeit nicht die, bei der alles perfekt ist.

Es ist der Moment, in dem man sich ganz man selbst fühlt, umgeben von den Menschen, die man liebt, mit einem Lächeln im Gesicht und vielleicht ein paar netten Anekdoten zu erzählen hat.