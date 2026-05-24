Diese subtilen ästhetischen Zwänge, die auf Brautjungfern lasten

Wir sprechen oft über die Schönheitsideale, die an die Braut gestellt werden: Sie soll vor dem großen Tag ein paar Zentimeter abnehmen, ihre Haare mit akribischer Präzision frisieren lassen und zurückhaltend in die Kamera lächeln. Doch auch die Frauen, die die Braut zum Altar begleiten und in dieser freudigen Szene mit ihr posieren, unterliegen strengen Bräuchen. Die Brautjungfern befolgen Schönheitsregeln, manche expliziter als andere, um die Harmonie zu wahren und der Braut nicht die Show zu stehlen.

„Hübsch sein, aber nicht hübscher als die Braut“

Sie tragen ähnliche Kleider, die einem strengen Dresscode entsprechen, haben professionell gestylte Haare – ebenfalls inspiriert von einem Pinterest-Foto aus einem Gruppenchat – und imitieren dieselben Gesichtsausdrücke wie Roboter. In der ersten Reihe im Standesamt sitzend, erweckt ihr makelloses Erscheinungsbild den Eindruck einer perfekten Kopie. Brautjungfern spielen eine entscheidende Rolle für das Gelingen einer Hochzeit. Sie bieten emotionale Unterstützung, organisatorische Hilfe und symbolische Präsenz und sind für die Braut das, was die gute Fee für Aschenputtel ist.

Während sie im Vorfeld der Hochzeit unvergessliche Junggesellinnenabschiede organisieren, müssen sie am Hochzeitstag selbst professionell auftreten und sich im Schatten der Braut halten. Diese Frauen, die als Brautjungfern ausgewählt wurden, haben das Privileg, die Braut an dem, was zweifellos „der schönste Tag ihres Lebens“ ist, zu unterstützen. Sie beteiligen sich aktiv an den Vorbereitungen und sorgen dafür, dass am großen Tag alles reibungslos verläuft. Vor allem aber bilden sie eine enge Gefolgschaft um die Braut, wie eine Leibgarde. Doch obwohl diese „Altarmädchen“ in Satinkleidern und mit Perlen im Haar im Mittelpunkt der Feier stehen, müssen sie Zurückhaltung wahren.

Denn neben ihrer praktischen Rolle sind Brautjungfern wertvolle Dekorationselemente und tragen zur optischen Harmonie der Hochzeit bei. Die Norm schreibt vor, dass sie fotogen und gepflegt sein sollen, aber nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfen – eine scheinbare Herausforderung. Schließlich soll die Hauptdarstellerin der Feier keinesfalls in den Schatten gestellt werden.

Eine "harmonische" Figur auf Fotos

Während die Gäste oft ein Farbschema oder einen vorgegebenen Dresscode befolgen müssen, sind die Brautjungfern gewissermaßen die „Puppen“ der Braut. In der Regel wählt die zukünftige Braut – manchmal eine langjährige Freundin, manchmal eine geliebte Cousine – den gleichen Kleiderstil, der von allen getragen wird. Die Brautjungfern müssen sich an diese einheitliche Kleiderordnung halten, die für ein harmonisches und elegantes Gesamtbild sorgen soll.

Dieses Kleid, das über einen Link in einem WhatsApp-Chat mit einem unpassenden Namen geteilt wurde, ist allerdings nicht für alle Anwesenden vorteilhaft. Frauen mit Kurven werden auf manchen Webseiten subtil mit Bodyshaming konfrontiert und fühlen sich schuldig, keine Sanduhrfigur zu haben. Um nicht mit diesem ansonsten eleganten Bild zu kollidieren, kaufen sie das Kleid in den falschen Maßen und zahlen extra für Änderungen, in der Hoffnung, mit diesem traumhaften Bild zu verschmelzen. Brautjungfern haben selten freie Hand bei der Wahl ihrer Kleider. Die Braut gibt ihnen mehr oder weniger flexible Anweisungen bezüglich Schnitt, Stoff, Länge und Stil.

Hinzu kommt die Frage der Platzierung der Fotos, wobei die größten Personen im Hintergrund landen und die imposantesten zur Seite gedreht werden, um ihre Silhouette zu verkleinern.

Sie akzeptierten Kleidung, die sie nicht selbst ausgesucht hatten.

Die Brautjungfern, die Gehilfinnen der Braut, dürfen mit ihrem Aussehen nicht machen, was sie wollen. Sie unterliegen einer Art Diktat des Äußeren und fügen sich dem allgemeinen Ideal. Die Braut diktiert Kleidung, Farben und Schuhe, die den Geist der Hochzeit widerspiegeln sollen, oft auf Kosten des Komforts und des persönlichen Geschmacks der Trägerinnen.

Wenn die pastellrosa Farbe eine Brautjungfer blass aussehen lässt oder der Satin einer anderen Unbehagen bereitet, werden sie sich nicht offen beschweren, aus Angst, die ohnehin schon erschöpfte Braut zu verärgern. So fühlen sich die Brautjungfern am Tag der Zeremonie vor Dutzenden Fremden völlig bloßgestellt und müssen gegen ihre Unsicherheiten ankämpfen, während sie ein gezwungenes Lächeln bewahren.

Um einer globalen ästhetischen Palette zu entsprechen

Neben den vorgeschriebenen Kleidern und den aufeinander abgestimmten Silhouetten müssen sich die Brautjungfern oft an ein bis ins Detail geplantes künstlerisches Konzept halten. Die Nagellackfarbe wird von der Braut abgesegnet, ein nudefarbener Lippenstift ist Pflicht, um jegliche Fehltritte zu vermeiden, die Frisuren sind wie bei einem Ballett-Ensemble aufeinander abgestimmt, der dezente Schmuck wird im Voraus ausgewählt… Alles ist darauf ausgerichtet, die Ästhetik der Hochzeit zu wahren.

Manche zukünftige Bräute gehen sogar so weit, akribisch detaillierte Pinterest-Boards anzulegen, auf denen nichts dem Zufall überlassen wird: makellose, tiefsitzende Duttfrisuren, ein einheitliches, strahlendes Make-up für die gesamte Hochzeitsgesellschaft, perfekt gestylte Wellen und ein leuchtender, aber nicht zu gebräunter Teint. Das Ziel? Eine perfekte visuelle Einheit auf den Fotos zu schaffen und den Eindruck einer Hochzeitsgesellschaft wie aus einem Brautmagazin zu erwecken.

Das Problem ist, dass dieses Streben nach Homogenität die Individualität mitunter auslöscht. Eine Brautjungfer mit lockigem Haar wird unter Druck gesetzt, ihre natürliche Haarstruktur zu glätten, um sich der Gruppe anzupassen; eine andere wird gebeten, für Fotos ihre Brille abzunehmen; oder eine tätowierte Frau soll bei 30 Grad Hitze ihre Arme bedecken… Hinter diesen vermeintlich ästhetischen Forderungen verbergen sich sehr konkrete Vorgaben, wie eine „schöne“ Hochzeit auszusehen hat.

Physische Verfügbarkeit nachweisen

Brautjungfer zu sein bedeutet mehr als nur ein einheitliches Kleid zu tragen und auf Fotos zu lächeln. Es bedeutet auch, während der gesamten Zeremonie körperlich einsatzbereit zu sein. Früh aufstehen für die Vorbereitungen, zwölf Stunden lang hohe Schuhe tragen, unermüdlich für die Fotografen posieren und trotz Hitze, Tränen oder schmerzenden Füßen makellos aussehen.

Der Körper wird bei der Hochzeit fast zum reinen Werkzeug. Man muss lange stehen, einem vom Wind verwehten Schleier hinterherjagen, die Schleppe richten, üppige Brautsträuße tragen, bis zum Ende der Nacht tanzen – und dabei stets makelloses Make-up bewahren. Selbst Gesichtsausdrücke scheinen manchmal reglementiert: strahlend sein, aber der Braut nicht die emotionale Ausstrahlung nehmen.

Letztlich offenbaren diese Erwartungen eine tief verwurzelte Vorstellung von Hochzeiten: Frauen müssen schön, verfügbar, lächelnd und perfekt vorbereitet sein, um zum Gelingen der Feier beizutragen. Als ob ihre Anwesenheit nicht genug wäre und sie sich auch noch nahtlos in die Umgebung einfügen müssten.