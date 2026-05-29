Da sie fünfmal mit demselben Mann verheiratet war, ermutigt sie Paare, sich an ihr ein Beispiel zu nehmen.

Die Hochzeit ist ein einzigartiges Ereignis. Sie gilt als der glücklichste Tag im Leben und wird oft auf ein einziges Datum im Kalender reduziert. Im Allgemeinen muss man sich scheiden lassen, um das makellose Kleid noch einmal tragen zu können. Doch es ist durchaus möglich, diese Regel zu brechen und dieses romantische Szenario ohne Pomp und Zeremonien wiederzuerleben. Eine Amerikanerin heiratete ihren ersten Partner fünfmal. Sie erneuerte ihr Eheversprechen nicht wie üblich zum ersten Hochzeitstag, sondern feierte diese Verbindung auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Weise.

Dieselbe Person mehrmals heiraten: eine ungewöhnliche Idee

In der allgemeinen Vorstellung ist die Ehe ein symbolisches Ereignis, das nur 24 Stunden dauert. Sie soll sich nicht wiederholen, es sei denn, das Paar löst die Verlobung mitten in der Romanze und heiratet mit einem anderen Partner. Braut und Bräutigam sind sich dieser Realität vollkommen bewusst und setzen alles daran, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen. Sie geben ihr Bestes, um die Zeremonie zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Und oft sind sie so auf den Erfolg ihrer Hochzeit fixiert, dass sie den Augenblick kaum genießen können.

Wie Lis Anna-Langston in der HuffPost erzählt, wollte sie keine statische Ehe. Sie wollte weder ein Gefühl der Unvollständigkeit mit sich herumtragen, noch nur eine einzige Erinnerung an die Zeremonie haben. Als sie ihrem Partner das Jawort gab, wusste sie, dass es nicht das letzte Mal sein würde. Sie heiratete traditionell: Sie besiegelte ihre Liebe im Standesamt von York in einer kleinen, privaten Zeremonie. Obwohl es sich um einen rein formalen Akt handelte, markierte dieser Tag einen Wendepunkt in ihrer Beziehung.

Keine Seidentischdecken, keine frisch geschnittenen Blumensträuße – Amors Schülerin hatte sich für diese Hochzeit ohne große Verpflichtungen für Schlichtheit entschieden. Sie war sich sicher, dass sie das ein anderes Mal nachholen könnte. Denn denselben Partner mehrmals zu heiraten, ist kein Trend oder eine Laune. Es ist ein starkes Bestreben, sich selbst mehr Chancen zu geben und nicht in der Vergangenheit zu verharren.

Vom Gerichtssaal bis zur unterirdischen Höhle – jede Hochzeit klingt anders.

Um ihrem inneren Kind zu gedenken und einen Kindheitstraum zu erfüllen, entschied sie sich für eine aufwendigere, fast schon kitschige Hochzeit. In einem Spitzenkleid gab sie sich in der rustikalen Atmosphäre eines Gasthofs in Connecticut das Jawort. Ein wahrhaft magischer Moment. Doch die Frischvermählten, die nie zufrieden waren, wiederholten ihre Hochzeit in Las Vegas, einem künstlichen Paradies, wo Elvis Presley Paare in winzigen Kapellen mit Gesang beglückt. Ironischerweise stand die Kirche direkt gegenüber einem Stripclub.

Für ihr viertes Eheversprechen trafen sie sich in einer eigens dafür vorbereiteten Höhle und bekräftigten ihre Gefühle an einem unterirdischen See, unter den wachsamen Augen eines Radiomoderators. Und für ihr fünftes Versprechen küssten sie sich vor einem französischen Priester auf dem Gipfel des Mont Saint-Michel. Dieses Paar wünschte sich eine Ehe für die Ewigkeit, und wenn sie noch einmal heiraten würden, würden sie alles dafür tun, ein Déjà-vu-Erlebnis zu vermeiden.

Ein Weg, eure Beziehung besser zu verstehen und sie zu feiern

Für viele ist die Hochzeit ein Höhepunkt. Ein spektakulärer Tag, monatelang geplant, dann in einem Fotoalbum und ein paar verwackelten Videos von Gästen festgehalten. Doch indem sie denselben Mann fünfmal heiratete, verkörpert diese Amerikanerin eine andere Auffassung von Liebe : die einer Liebe, die es wert ist, immer wieder neu entdeckt und an die verschiedenen Lebensphasen angepasst zu werden.

Denn ein Paar bleibt nie gleich. Es entwickelt sich weiter durch Umzüge, Trauerfälle, Beförderungen, Kinder und manchmal auch Enttäuschungen. Partner verändern ihren Geschmack, ihre Prioritäten und ihr Lebenstempo. Eine Hochzeit nachzustellen, bedeutet in diesem Kontext fast, diese Metamorphose anzuerkennen, anstatt so zu tun, als hätte sich seit dem ersten Ringtausch nichts verändert.

Wir feiern Geburtstage, berufliche Erfolge und wichtige Lebensereignisse. Warum sollte Liebe auf ein einziges, formelles Ritual beschränkt sein? Manche träumen von einer intimen Zeremonie nach einer großen, übertrieben formellen Hochzeit. Andere wiederum möchten die Feier erleben, die sie sich mit zwanzig nicht leisten konnten. Wie die besagte Frau betont: „Für mich geht es bei der Wiederheirat nicht um ein Ablaufdatum. Es geht um Aufmerksamkeit.“

Natürlich braucht man dafür keine Kapelle in Las Vegas oder eine unterirdische Höhle. Manche Paare erneuern ihr Eheversprechen, andere begründen ihre eigenen Traditionen: eine jährliche Reise, einen Liebesbrief an einem bestimmten Datum, ein symbolisches Abendessen, um gemeinsam erreichte Meilensteine zu feiern. Es geht nicht darum, die Liebe zu einer ständigen Inszenierung zu machen, sondern ihr eine aktive Rolle zu geben.