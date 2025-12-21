„Er hat mich betrogen, ich habe ihn auf meine Weise bestraft“: Ihre Rache schockiert Internetnutzer

Marianne entdeckte die Untreue ihres Mannes mit einer Kollegin und beschloss, sich vor der Scheidung an ihm zu rächen. Ihre Geschichte in einem britischen Podcast sorgte in den sozialen Medien für Furore und löste sowohl nervöses Lachen als auch Empörung aus.

Ein aufgedeckter Verrat und eine kalkulierte Rache

Im Podcast „It’s a Girl Thing“ von Lucie und Ebony Day erzählt Marianne, wie sie ihren Mann beim Fremdgehen im Büro erwischt hat. Statt ihn sofort zur Rede zu stellen, wählt sie stille Rache: „Ich wollte mich trennen, aber vorher wollte ich ihn ein bisschen ärgern.“ Sie nimmt sich ein wöchentliches Ritual vor: das Bügeln der Sonntagshemden. Sie beobachtet seine Gewohnheiten und gießt ihren verdünnten Urin in den Wassertank des Bügeleisens, wodurch jede Dampfsitzung zu einer „unsichtbaren Geruchsfalle“ wird.

Der unsichtbare Duft, der jeden Schritt begleitet

„Es war unglaublich befriedigend, ihm dabei zuzusehen, wie er meinen Urin in seine Hemden bügelte“, vertraut sie an. Der Geruch dringt in die Fasern ein und wird durch die Körperwärme im Büro freigesetzt. Ihr ahnungsloser Mann stolziert mit einer versteckten, olfaktorischen Demütigung vor seiner Geliebten herum. Die Podcast-Moderatorinnen reagieren mit einer Mischung aus Abscheu und Belustigung: Lucie hält es für den „ultimativen Leidenschaftskiller“, während Ebony anmerkt, dass Schweiß den Effekt noch verstärken würde. Marianne genießt diese heimliche Rache bis zur Scheidung.

Explosive Reaktionen und eine Flut von Zeugenaussagen

Die Geschichte ging viral und löste eine Welle von Geständnissen aus. Die Reaktionen im Internet schwankten zwischen Schock ( „Ekelhaft!“ ) und Mitgefühl ( „Er hat es ja provoziert, verstehe ich“ ). Andere teilten ihre Racheaktionen: Zahnbürsten in der Toilette, Schlüsselanhänger mit der Nummer des Ex-Partners in der ganzen Stadt verteilt.

Letztlich veranschaulichen diese Geschichten von Täuschung und Rache eine von Misstrauen geprägte Dating-Szene, in der schwarzer Humor tiefen Zorn über Verrat verbirgt. Diese extreme Anekdote wirft die Frage auf: Wie weit würden wir gehen, um nach Untreue die Kontrolle zurückzugewinnen?